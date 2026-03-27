रिलायन्सनं ओएनजीसीच्या साठ्यातून गॅस चोरी केल्याच्या आरोपात सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली

आंध्र प्रदेश किनाऱ्याजवळील कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातून वर्ष 2004 ते 2014 दरम्यान 1.55 अब्ज युएस डॉलर्स किमतीच्या नैसर्गिक वायूची रिलायन्सनं चोरी केल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केलीय.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय
Published : March 27, 2026 at 5:23 PM IST

मुंबई : मुकेश अंबानी यांना नैसर्गिक वायू चोरीच्या प्रकरणातून हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिलाय. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) कडून ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) च्या विहिरींमधून 1.55 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 13,700 कोटी रुपये किमतीच्या नैसर्गिक गॅस चोरीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठानं गुरुवारी हा निकाल जाहीर केलाय.

काय होती याचिका? - सिल्व्हासा येथील रहिवासी जितेंद्र पी. मारू(61) यांनी रिलायन्सचे अध्यक्ष मुकेश धीरूभाई अंबानी आणि कंपनीच्या संचालकांवर चोरी, गैरव्यवहार आणि विश्वासघाताचा आरोप करीत हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. वर्ष 2004 ते 2013-14 दरम्यान आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यावरील कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात कथित गॅस चोरी झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला होता. रिलायन्सनं कोणत्याही परवानगीशिवाय शेजारच्या ओएनजीसी विहिरींमध्ये खोदकाम करून त्यांच्या खोल समुद्रातील विहिरींमधून गॅस चोरून काढल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. हा एक संघटित फसवणुकीचा प्रकार असून हा एका मोठ्या पूर्व नियोजित कटाचा भाग होता. यात लाच दऊन अनेक बड्या अधिका-यांनाही सहभागी करून घेण्यात आलं होत. ज्यात आंध्र प्रदेशसह महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूतील अधिकाऱ्यांना 2000 कोटी वाटल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हा सारा कट मुंबईत शिजला होता, त्यामुळे यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतून करण्यात आली होती. ओएनजीसी अधिकाऱ्यांना वर्ष 2013 मध्ये चोरीचा शोध लागला आणि त्यांनी तातडीनं केंद्र सरकारला याची माहिती दिली. परंतु नुकसानभरपाई मागण्यापलिकडे यात अद्याप कोणतीही फौजदारी कारवाई झालेली नाही. आपला हा दावा सिद्ध करण्याकरिता याचिकाकर्त्यांनी न्यूयॉर्क येथील कोर्टातून यासंदर्भातील मिळवलेली काही कागदपत्र हायकोर्टात सादर केली होती.

रिलायन्सचा दावा काय? - रिलायन्सनं या याचिकेला विरोध करत यातील सर्व आरोप हायकोर्टात फेटाळले होते. त्यांचा दावा केला की, हा गॅस 'स्थलांतरित' होता, म्हणजेच तो स्वतःहून त्यांच्या विहिरींमध्ये आलेला होता. त्यामुळे रिलायन्सला तो काढण्याचा पूर्ण अधिकार होता. मात्र, डी अँड एम (डी-गोलायर आणि मॅक-नॉटन) या फर्मनं केलेल्या चौकशीत रिलायन्सनं परवानगीशिवाय गॅस काढल्याचं मान्य केलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारनं दाखल केलेल्या अपिलात हायकोर्टानं रिलायन्सचा 'स्थलांतरित गॅस'चा हा दावा खोटा असल्याचा निकाल दिला होता.

काय आहे प्रकरण? - साधारणत: 2000 च्या दशकात या प्रकरणाला सुरुवात झाली होती. यादरम्यान रिलायन्स आणि ओएनजीसीला केजी बेसिनमध्ये ब्लॉक देण्यात आले होते. ओएनजीसीकडे असलेल्या मोठ्या ब्लॉक भोवतीच रिलायन्सचे 12 ब्लॉक होते. साल 2013 मध्ये ओएनजीसीच्या लक्षात आलं की, हळूहळू त्यांचे गॅस साठे कमी होत आहेत. त्यानंतर खोलात जाऊन तपासणी केली असता त्यांच्या हा प्रकार लक्षात आला. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एपी शाह समितीनं गॅस चोरीची रक्कम $1.55 अब्ज म्हणजेच भारतीय चलनात अंदाजे ₹13,700 कोटी आणि त्यावरील व्याज $174.9 दशलक्ष म्हणजे अंदाजे ₹1,458 कोटी असल्याचे निश्चित करण्यात आलंय. दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेब्रुवारी 2025 मध्ये हा दावा सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध असल्याचं सांगत रिलायन्सला दिलासा दिला होता. या प्रकरणी हायकोर्टात दाद मागताना याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, हा केवळ दिवाणी वाद नसून तो एक गुन्हा आहे. चोरी, अप्रामाणिकपणा आणि विश्वासघाताशी संबंधित कायद्यातील कलमं लागू केली पाहिजेत. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं सीबीआय आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावत सर्व संबंधित सर्व कागदपत्र कोर्टात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी पार पडली होती. ज्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत आपला निकाल रिलायन्सच्या बाजूनं दिलाय. लवकरच या निकालाची सविस्तर प्रत हाती आल्यावर याची कारणं स्पष्ट होतील.

