नगरसेवक रमेश म्हात्रेचा जामीन हायकोर्टाकडून रद्द, डॉक्टर संघटनेला राज्यव्यापी संप मागे घेण्याची सूचना
कल्याण दंडाधिकारी कोर्टाचा आदेश शनिवारी सुमोटो याचिका दाखल करत हायकोर्टानं स्थगित केला. दिलेल्या वेळेत शरण न आल्यास थेट त्यांच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेशही कोर्टानं जारी केले.
Published : July 18, 2026 at 7:43 PM IST
मुंबई - सोमवारी डॉक्टरांनी पुकरलेल्या राज्यव्यापी संपाची अतिशय गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालानं घेतलीय. शनिवारी झालेल्या एका विशेष सुनावणीत डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या गुंड नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांचा जामीन हायकोर्टानं थेट रद्द केलाय. तसंच म्हात्रे यांच्यासह सर्व आरोपींना रविवारी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत डोंबिवली पोलीस ठाण्यात शरण येण्याचे आदेश देण्यात आलेत. जर हे आरोपी शरण न येता फरार झाले तर या सर्वांच्या मालकीची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं पोलिसांना दिलेत. यासंदर्भात हायकोर्टानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेत दंडाधिकारी कोर्टानं दिलेला जामीन रद्द करण्याची दुर्मीळ घटना घडलीय. हा जामीन रद्द करताना हायकोर्टानं सोमवारी इंडियन मेडिकल असोसिएशननं पुकारलेला संप मागे घेण्याचंही आवाहन केलेलं आहे. तसंच या याचिकेवर मंगळवारी नियमित कामकाजात सविस्तर सुनावणी घेण्याचंही हायकोर्टानं निश्चित केलंय.
हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय - शनिवारी हायकोर्टाचं नियमित कामकाज बंद असतानाही विशेष बाब म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठानं स्थानपन्न होत याप्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेत कल्याण दंडाधिकारी कोर्टानं शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेंसह इतर चौघांना मंजूर केलेला जामीन रद्द केला. हा जामीन रद्द करताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय की, कल्याण दंडाधिकारी कोर्टानं या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात न घेताच हा निकाल जारी केल्याचं स्पष्ट होतंय. जामीन देताना रमेश म्हात्रेंची गन्हेगारी पार्श्वभूमी तरी किमान लक्षात घ्यायला हवी होती. या प्रकरणात चार-पाच जणांनी मिळून तीन डॉक्टरांना मारहाण केलीय ज्यात एका महिला डॉक्टरचाही समावेश होता. त्यामुळे यांची मानसिकता ही त्यावेळी तिथं उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांना इजा पोहचवण्याचीच होती. म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांच्या कृतीचा सरकारी आणि पालिकेच्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांच्या मानसिकतेवर किती गंभीर परिणाम होईल? याची कदाचित दंडाधिकाऱ्यांना हा जामीन देताना कल्पना आली नसावी. प्रशासकीय सेवेत असलेल्या डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही पूर्णपणे सरकारची आहे, त्यात जराही हयगय होता कामा नये, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत अधोरेखित केलंय.
कोणतेही निर्बंध न लावाता जामीन दिल्याबद्दल हायकोर्टाची तीव्र नाराजी - त्याचबरोबर हा जामीन देण्यास पोलिसांनी हरकत का घेतली नाही? यावर आश्चर्य व्यक्त करत दंडाधिकारी कोर्टानंही कोणत्याही अटीशर्तीविना आरोपींना हा जामीन दिल्याबद्दल हायकोर्टानं या निकालातून आपली नाराजी व्यक्त केलीय. एरवी आरोपींना जामीन मंजूर करताना पोलीस ठाण्यात आठवड्याच्या ठराविक दिवशी हजेरी, विभागाच्या बाहेर न जाणं, तपासअधिकारी बोलावतील तेव्हा चौकशीसाठी हजर होणं, तक्रारदार आणि साक्षीदारांशी संपर्क न साधणं, कुठल्याही साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड न करणं, तपासात पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करणं अशा अटी हमखास घातल्या जातात. मात्र या प्रकरणात अशी कोणतीही अट का घातलेली नाही? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. त्यामुळे कल्याण दंडाधिकारी कोर्टाचे हे आदेश तातडीनं स्थगित करत असल्याचं शनिवारी हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं.
रमेश म्हात्रेंना इतर आरोपींंसह रविवारी सायंकाळच्या आत शरण येण्याचे निर्देश - मुंबई उच्च न्यायालयानं कल्याण दंडाधिकारी कोर्टानं दिलेला जामीनाचा आदेश स्थगित करत रमेश म्हात्रे आणि इतर आरोपींना दिलेला जामीन रद्द केला. तसेच सर्वांना तातडीनं शरण येण्याचे निर्देश दिलेत. रविवार 19 जुलै, सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत सर्व आरोपींनी डोंबिवली पोलीस ठाण्यात शरण यावं. जर यात ते कोणत्याही कारणानं अपयशी ठरले अथवा कुठे फरार झाले तर पोलिसांनी आरोपींच्या मालकीची मालमत्ता थेट जप्त करण्याची कारवाई करावी असे स्पष्ट आदेशच आपल्या निकालात जारी केलेत. त्यामुळे रमेश म्हात्रेंसह इतर आरोपींना आता शरण येण्याशिवाय पर्याय नाही.
डॉक्टर संघटनेला संप मागे घेण्याचं हायकोर्टाकडून आवाहन - या निकालात हायकोर्टानं डॉक्टरांनी सोमवारी पुकारलेला राज्यव्यापी संप मागे घेण्याची सूचना आयएमएला केलीय. डोंबिवलीतील महानगरपालिका रुग्णालयात डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने 20 जुलै रोजी राज्यव्यापी 24 तासांच्या संपाची घोषणा केली आहे. या आंदोलनादरम्यान राज्यातील अनेक रुग्णालयांमध्ये नियमित आरोग्य सेवा बंद राहणार असून, रुग्णांनी नियोजित उपचारांबाबत आधीच संबंधित रुग्णालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. IMA च्या घोषणेनुसार, 20 जुलै रोजी सकाळी 6 वाजल्यापासून 21 जुलै रोजी सकाळी 6 वाजेपर्यंत 24 तास राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. मात्र यामुळे राज्याची आरोग्यसेवा कोलमडून पडेल, हजारो रग्णांना त्याचा नाहक त्रास होईल, त्यामुळे हा संप आता मागे घेण्यात यावा अशी सूचना हा जामीन रद्द करताना हायकोर्टानं डॉक्टर संघटनेला केली आहे.
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