वरळी हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपी मिहिर शाहचा जामीन हायकोर्टानं फेटाळला
वरळी हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपी मिहिर शाहचा जामीन अर्ज हायकोर्टानं फेटाळून लावलाय.
Published : November 22, 2025 at 9:25 AM IST
मुंबई : वरळी हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपी मिहिर शाहचा जामीन अर्ज हायकोर्टानं फेटाळून लावलाय. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या एखलपीठानं शुक्रवारी राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. साक्षी पुराव्यांशी छेडछाडीची शक्यता आणि खटल्यातील प्रमुख साक्षीदारांची अद्याप कोर्टात साक्ष नोंदवली गेलेली नसल्याचं स्पष्ट करत मिहिरचा जामीन अर्ज फेटाळून लावत असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण? : 7 जुलैच्या पहाटे दारूच्या नशेत मिहिरनं बीएमडब्ल्यू कार चालवत वरळी परिसरात नाखवा दाम्पत्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली होती. ही धडक इतकी जोरदार होती की, त्यात दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या कावेरी नाखवा (45) या काही अंतरापर्यंत फरफटत गेल्या होत्या. त्यांचे पती प्रदीप नाखवा जखमी झाले होते. या घटनेत कावेरी यांचा मृत्यू झाला होता. वरळी नाक्याहून वांद्रे-वरळी सागरी सेतूपर्यंत फरफटत नेल्यानंतर मिहिरनं अत्यंत निर्दयीपणे कावेरी यांच्यावरून गाडी चढवत तिथून पळ काढला होता. या घटनेनंतर फरार झालेल्या मिहिरला 9 जुलैला विरारच्या एका रिसॉर्टमधून मुंबई पोलिसांनी अटक केली होती.
सत्र न्यायालयानंतर हायकोर्टाकडूनही निराशा : मुंबई सत्र न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याविरोधात अपील दाखल करत मिहिर शाहनं जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. मिहिरच्या वतीने वकील जय भारद्वाज यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, गेल्या दीड वर्षांपासून आरोपी तुरुंगात असून नजीकच्या काळात खटला पूर्ण होण्याची शक्याता कमीच आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून मिहिरविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल करण्यात आलंय, त्यामुळे आता तपास करण्यासारखं काहीही नाही. मात्र यात अद्याप आरोपनिश्चिती झालेली नाही. त्यामुळे, मिहिरचा न्यायालयीन कोठडीतील सुमारे साडेचारशे दिवसांचा काळ जामीन फेटाळताना सत्र न्यायालयाने विचारात घेतला नाही. त्यामुळे याकडे कोर्टाचं लक्ष वेधत हा जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली होती.
राज्य सरकारचा जामीनास जोरदार विरोध : राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी या जमीन अर्जाला आक्षेप घेत जोरदार विरोध केला. गुन्ह्याचे गांभीर्य, घटनेनंतर मिहिर शाहचं फरार होणं, ताब्यात घेतल्यानंतरचं त्याचं वर्तन आणि राजकीय वरदहस्त या मुद्द्यांवरुन जामीन अर्ज फेटाळण्याची विनंती करत पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची शक्यता असल्यानं हा जामीन अर्ज फेटाळावा, अशी विनंती सरकारी पक्षाकडून कोर्टाकडे केली होती, जी हायकोर्टानं मान्य केली.
हायकोर्टाचा निकाल काय? : या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असला तरी खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. तसेच या प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार प्रदीप नाखवा यांची साक्ष अद्याप कोर्टात नोंदवली गेलेली नाही. तसेच घटना घडल्यानंतर आरोपीचे वर्तन आणि त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी पाहता आरोपीला जामीन मिळण्यापूर्वी मुख्य साक्षीदाराची साक्ष नोंदविली जाणं महत्त्वाचं आहे, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं हा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
