पुणे पोर्शे कार अपघातातील सहआरोपींना दिलासा देण्यास नकार, हायकोर्टानं जामीन फेटाळले
पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील सात आरोपींचा जामीन मुंबई हायकोर्टानं मंगळवारी फेटाळून लावलाय.
Published : December 16, 2025 at 9:33 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 10:33 PM IST
मुंबई : पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील सात आरोपींचा जामीन मुंबई हायकोर्टानं मंगळवारी फेटाळून लावलाय. ज्यात अल्पवयीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवालसह अन्य सहआरोपींचा समावेश आहे.
कोण आहेत आरोपी? : विशाल अग्रवालसह आशिष मित्तल, आदित्य सूड, अरुणकुमार सिंग, अशफाक, डॉ. अजय तावरे व डॉ. श्रीहरी हलळोर यांनी जामिनासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या एकलपीठापुढं यावर सुनावणी झाली. या सर्व जामीनांना विशेष सरकारी वकील शिषिर हिरे यांनी जोरदार विरोध केला होता.
राज्य सरकारचा दावा : आरोपींनी मुख्य अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताचे नमूने बदललून साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड केलीय. तसेच या प्रकरणात वैद्यकीय क्षेत्रातील काही मान्यवर व्यक्ती साक्षीदार आहेत. आरोपींना जामीन दिल्यास ते या साक्षीदारांना धमकावू शकतात, असा दावाही पोलिसांतर्फे हायकोर्टात केला गेला. तर या अपघातात आमचा कोणताही थेट सहभाग नाही. आमच्या विरोधात तपास यंत्रणेकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. आम्ही कोणतंही गैर केलेलं नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीनं करण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण? : हे सर्व आरोपी जवळपास 17 महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणी अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताचे नमुने बदलणाऱया डॉ.अजय तावरेंचा जामीन फेटाळण्यात आलाय. 19 मे 2024 रोजी पुण्यातील कल्याणीनगर भागात एका भरधाव पोर्शे कारनं 2 जणांचा जीव घेतला होता. कारचालक हा अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला बाल न्याय मंडळात हजर करण्यात आलं होतं. मद्यप्राशन केल्याचं पालकांना ठावूक असल्यानं मुलाचे रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी विशाल अग्रवालनं संपूर्ण कारस्थान रचून गोष्टी 'मॅनेज' करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. घटनेनंतर फरार झालेल्या विशाल अग्रवाल यांना 21 मे 2024 रोजी पुणे पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगरहून अटक केली होती. याप्रकरणी पुणे पोलिसांकडूनही गैरवर्तन आणि निष्काळजीपणा झाल्याचं समोर आलं होतं. याशिवाय अल्पवयीन आरोपीला मदत करण्याचाही प्रयत्न पोलिसांकडून झाल्याचं निष्पन्न झालं होतं. त्यामुळे, याप्रकरणी येरवडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राहुल जगदाळे आणि सहायक पोलीस निरीक्षक विश्वनाथ तोडकरी यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं होतं.
कसा घडला होता अपघात? : 19 मे 2024 च्या रात्री पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात एका भरधाव पोर्शे कारने दुचाकीवरून जाणाऱ्या एका जोडप्याला धडक दिली होती. ज्यात अश्विनी कोस्टा आणि अनिश अवधिया यांचा जागीच मृत्यृ झाला होता. अपघाताच्या वेळी गाडी चालवणारा तरूण हा 17 वर्षे आणि 8 महिन्यांचा होता आणि तो दारूच्या नशेत होता. सुरुवातीला पोलिसांनी निष्काळजीपणे गाडी चालवल्याचा गुन्हा दाखल केला होता, परंतु जेव्हा आरोपी दारू प्यायल्याचं उघडकीस आलं तेव्हा प्रकरण अधिक गंभीर झालं होतं. सुरुवातीला, बाल न्याय मंडळाने (जेजेबी) अवघ्या 14 तासांत आरोपीला जामीन मंजूर करत 100 शब्दांचा निबंध लिहिण्याची शिक्षा देत 'समाजसेवा' आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला होता. यामुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली होती. ज्यानंतर आरोपीचा जामीन रद्द करत पुढे त्याच्या कुटुंबीयांनाही यात अटक करण्यात आली.
हेही वाचा -