'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मधील प्रत्येक नातं लग्नासारखं नसतं, राजेश खन्ना आणि अनिता अडवाणी प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निकाल
राजेश खन्ना यांच्यासोबत असलेल्या आपल्या संबंधांना 'विवाह' म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करत अभिनेत्री अनिता अडवाणी यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकतीच फेटाळून लावली.
Published : April 1, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 5:27 PM IST
मुंबई : बॉलिवूडचे पहिले सुपरस्टार अशी ओळख असलेल्या राजेश खन्ना यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिलाय. राजेश खन्ना यांच्यासोबत असलेल्या आपल्या संबंधांना 'विवाह' म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करत अभिनेत्री अनिता अडवाणी यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकतीच फेटाळून लावली. यासंदर्भात बुधवारी (1 एप्रिल) उच्च न्यायालयानं निकाल दिलाय. याप्रकरणी दिंडोशी सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल योग्य असल्याचं न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठानं आपल्या निकालात नमूद केलंय.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : याप्रकरणी दिंडोशी सत्र न्यायालयानं साल 2017 मध्ये अनिता अडवाणी यांचा दावा तांत्रिक मुद्द्यांवर फेटाळला होता. त्यानंतर अनिता अडवाणी यांनी त्या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. याला उत्तर देताना राजेश खन्ना यांच्या पत्नी डिंपल कपाडिया, मुलगी ट्विंकल खन्ना आणि जावई अक्षय कुमार यांच्यावतीनं जोरदार विरोध करण्यात आला. अनिता यांची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयानं नमूद केलंय की, अनिता अडवाणी यांचं दिवंगत राजेश खन्ना यांच्यासोबतचं नातं कायद्यानं 'विवाह' मानलं जाऊ शकत नाही. राजेश खन्ना यांनी डिंपल कपाडिया यांच्याशी कायदेशीर विवाह केला होता आणि त्यांचा कधीही घटस्फोट झाला नव्हता. कायद्यानुसार, एखादी व्यक्ती आधीच विवाहित असताना दुसऱ्या कोणाशीही केलेलं नातं 'विवाहाच्या स्वरूपातील' मानलं जाऊ शकत नाही. तसंच अनिता अडवाणी या कधीही डिंपल कपाडिया किंवा त्यांच्या कुटुंबासोबत एकाच घरात एकत्र राहिलेल्या नाहीत. यात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मधील प्रत्येक नातं लग्नासारखं नसतं, असंही उच्च न्यायालयानं या निकालातून स्पष्ट केलंय. उच्च न्यायालयाच्या या निकलामुळं डिंपल कपाडिया आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळालाय. अनिता अडवाणी यांनी दाखल केलेली कौटुंबिक हिंसाचाराची याचिका रद्द करत, त्यांना राजेश खन्ना यांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचा किंवा देखभालीचा खर्च मागण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचं उच्च न्यायालयानं अधोरेखित करत अनिता अडवाणी यांची याचिका फेटाळून लावली.
काय आहे प्रकरण? : अनिता अडवाणी आणि राजेश खन्ना यांच्या कुटुंबीयांमध्ये साल 2012 पासून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. अडवाणी यांनी वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयात डिंपल कपाडिया, अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना यांच्याविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप करणारी फौजदारी तक्रारही दाखल केली होती. त्यात राजेश खन्ना यांच्या निधनानंतर, त्यांच्या 'आशीर्वाद' या बंगल्यातून आपल्याला बाहेर काढण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता. पुढं साल 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं या तिघांविरोधात अनिता अडवाणी यांनी दाखल केलेली कौटुंबिक हिंसाचाराची कार्यवाही रद्द केली होती. तसंच अनिता अडवाणी आणि राजेश खन्ना यांच्यातील संबंध हे कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याअंतर्गत विवाह संबंध मानले जाऊ शकत नाहीत, असंही स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर अनिता अडवाणी यांनी नव्यानं दिंडोशी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
