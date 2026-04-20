मोहन भागवत यांच्या 'झेड प्लस' सुरक्षेचा खर्च त्यांच्याकडूनच घ्या; सामाजिक कार्यकर्त्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरएसएसचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना दिलेल्या 'झेड प्लस' सुरक्षेचा खर्च त्यांच्याकडूनच वसूल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली.
Published : April 20, 2026 at 4:50 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 4:58 PM IST
नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षेचा खर्च आरएसएसकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली. अपुऱ्या माहितीच्याआधारे याचिका दाखल करण्यात आल्याचं निरीक्षण नोंदवत याचिका फेटाळली. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना 'झेड प्लस' श्रेणीतील सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली आहे.
काय आहे याचिका? : याचिकाकर्ते सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंग हे आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना गैर शासकीय आहे. त्यामुळंच सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवर होणारा खर्च हा करदात्यांच्या पैशातून केला जातो, त्यामुळं सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडत असून संपूर्ण खर्च सरसंघचालक यांच्याकडूनच वसूल करण्यात यावा, अशा मागणी करणारी जनहित याचिका ललन किशोर सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.
याचिकेत अपुरी माहिती : डॉ. मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवर दरमहा सव्वा कोटी रुपयांचा खर्च होतो. आरएसएस ही संस्था नोंदणीकृत संस्था नाही, त्यामुळं मोहन भागवत यांच्या सुरक्षेवरील संपूर्ण खर्च हा त्यांच्याकडूनच वसूल करण्यात यावा अशी मागणी, याचिकेत करण्यात आली होती. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना पुरवण्यात आलेल्या शासकीय सुरक्षेचा खर्च त्यांच्याकडूनच वसूल करण्यात येतो, असा दाखला या याचिकेत देण्यात आला होता, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अश्विन इंगोले यांनी दिली. मात्र, याचिकेत अपुरी माहिती असल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं याचिका फेटाळून लावलेली आहे.
