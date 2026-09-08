"चौकीदार चोर है", प्रकरणात राहुल गांधी यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली, मानहानीचा खटला चालणार
सरकारच्या राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरून राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून 'चौकीदार चोर है', असं वक्तव्य करणं राहुल गांधी यांना महागात पडण्याची चिन्ह आहेत.
Published : September 8, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 1:13 PM IST
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून 'चौकीदार चोर है' असं वक्तव्य केल्यानं दाखल केलेला खटला रद्द करण्याकरिता राहुल गांधी यांनी दाखल केलेली याचिका मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. राहुल गांधी यांच वक्तव्य हे संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीचा अपमान करणार आहे, असं हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळताना नमूद केलंय. या उल्लेखामुळे कोणत्याही भाजपा कार्यकर्त्याचं वैयक्तिक नुकसान झालेलं नाही. मुळात या प्रकरणात कुठल्याही भाजपा कार्यकर्त्याला व्यथित होऊन तक्रार दाखल करण्याचा अधिकारच नाही, असा राहुल गांधी यांचा दावा हायकोर्टानं अमान्य केलाय.
हायकोर्टातील युक्तिवाद - गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल झालेली तक्रार रद्द करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. राहुल गांधी यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद करत खंडपीठाला सांगितलं होतं की, तक्रारदारानं दावा केला होता की, राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना 'कमांडर इन थीफ' म्हणून भाजपाच्या सर्व सदस्यांवर चोरीचा आरोप केलाय. मात्र, हे विधान विशिष्ट व्यक्तींसाठी नव्हतं. तसेच तक्रारदाराला यामुळे कोणतही वैयक्तिक नुकसान झालेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही. यावर राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, दंडाधिकाऱ्यांनी सर्व कायदेशीर बाबी तपासूनच हा आदेश जारी केलाय. त्यामुळे हायकोर्टानं यात हस्तक्षेप न करता ही याचिका फेटाळून लावावी. याशिवाय तक्रारदाराच्या वकिलांनीही ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केलीय. हायकोर्टानं सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील आपला अंतिम निकाल 26 फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवला होता.
काय होती राहुल गांधींची याचिका - राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर वादग्रस्त टीका केल्याच्या आरोप करत राहुल गांधींविरोधात मुंबईत साल 2019 मध्ये मानहानीचा खटला दाखल झालाय. या दाव्यावर फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश गिरगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं दिले आहेत. त्याबाबत राहुल गांधींना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिले गेले होते. याचप्रकरणी दाखल झालेली तक्रार रद्द करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर निकाल देताना न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांनी स्पष्ट केलंय की, राहुल गांधी यांच्या दाव्यात काहीही तथ्य दिसत नाही. त्यांनी केलेलं वक्तव्य हे हेतूत: संबंधित व्यक्तीच्या बदनामीसाठीच केलं होतं. ती व्यक्ती देशातील एका महत्त्वाच्या संवैधानिक पदावर विराजमान आहे. देशातील एका जुन्या राजकीय पक्षाचं अस्तित्त्व नाकारता येणार नाही. तसेच तक्रारदार हे गेल्या दोन दशकांपासून त्या पक्षाचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांची तक्रार अयोग्य आहे, असं म्हणता येणार नाही. मात्र, या बदनामीमुळे त्यांचं वैयक्तिक झालेलं नुकसान आणि त्याची भरपाई यावर खटल्यादरम्यान युक्तिवाद होईल. त्यामुळे याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयानं रितसर सुनावणी घ्यावी, असं आपल्या आदेशांत हायकोर्टानं नमूद केलंय.
काय आहे प्रकरण - 20 सप्टेंबर 2018 रोजी जयपूरच्या एका सभेत राहुल गांधींनी, 'गली गली मे शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है', असा नारा दिला होता. तसेच 24 सप्टेंबर 2018 ला एक एक्स मीडियात पोस्ट करून राहुल गांधींनी मोदींना उद्देशून अपमानकारक आणि मानहानीकारक विधानं केली होती. त्यामुळे तमाम भारतीयांची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन झाल्याचा दावा या तक्रारीतून करण्यात आला आहे. देशाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीच्याबाबतीत अशी विधान करून राहुल गांधींनी भाजपाच्या तमाम कार्यकर्त्यांचाही अपमान केला आहे, असा दावा याचिकेतून करत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांनी राफेलबाबत टीका करताना मोदी यांच्यावर 'कमांडर इन थीफ', 'चौकीदार चोर है', 'चोरो का सरदार' अशी टीका केली होती. यामुळे मोदी यांच्यासह भारतीय जनता पक्ष आणि त्यातील सदस्यांचीही प्रतिम मलिन झाल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकत भाजपाचे कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी तक्रार दाखल केलीय. राहुल गांधी यांनी जयपूर, राजस्थान, अमेठी येथील दौऱ्यामध्ये केलेल्या विधानांमध्ये या याचिकेत समावेश आहे. तक्रारदार हे भाजपाचे सदस्य असल्यामुळे अशाप्रकारची तक्रार करण्याचा अधिकार त्यांना आहे, असं मत व्यक्त करत या गिरगाव दंडाधिकारी कोर्टानं याची दखल घेत राहुल गांधींच्या नावे समन्स जारी केलं होतं. याशिवाय राहुल गांधी यांच्याविरोधात भिवंडी आणि शिवडी न्यायालयातही मानहानीच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत.
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