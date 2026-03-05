ETV Bharat / state

विमानतळावर नमाज प्रकरण : कुठेही प्रार्थना करू देणं हा धार्मिक अधिकाराचा भाग असू शकत नाही - हायकोर्ट

विमानतळाची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडता येणार नसल्याचं स्पष्ट करत रमजानची नमाज पठण करण्याकरता तात्पुरतं शेड उभाण्यास हायकोर्टानं नकार दिलाय. रिक्षा आणि रिक्सी चालकांची याचिका कोर्टानं फेटाळली.

छत्रपती शिवाजी महाराज डोमेस्टिक विमानतळ
छत्रपती शिवाजी महाराज डोमेस्टिक विमानतळ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 5, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज डोमेस्टिक विमानतळ परिसरात म्हणजेच टी-1 जवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव एकाचवेळी हजारो लोकांना नमाज अदा करण्याची परवानगी देता येणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब करत हायकोर्टानं गुरूवारी यासंदर्भातील याचिका फेटाळली. रमजानच्या महिन्यातील नमाज अदा करण्याकरता आसपाच्या परिसरातील मशिदींचा वापर करता येऊ शकतो, असा पर्याय यावेळी विमानतळ प्रशासनानं हायकोर्टाला सुचवलाय. विमानतळ ही देशाची आंततराष्ट्रीय सीमा असते, त्यामुळे तिथल्या सुरक्षेसोबत कोणतीही तडजोड करता येणार नसल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टाला कळवलं.


हायकोर्टाचे निर्देश काय - या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावर हा अतिशय संवेदनशील विषय असला तरी सुरक्षेच्या मुद्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. विमानतळ हा देशाच्या सीमेचाच एक भाग असतो. तिथं अहोरात्र लोकांचा राबता असतो. त्यामुळे तिथली सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. तिथं सर्व जाती धर्माचे लोक ये-जा करत असतात. त्यामुळे एका विशिष्ट धर्माच्याच लोकांना परवानगी देणं योग्य ठरणार नाही. भविष्यात जर टी-1 चा पुनर्विकास झाला तर याबाबत विचार करता येईल, मात्र तेव्हाही सुरक्षाच अग्रस्थानी राहील असं हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळताना स्पष्ट केलंय.

हायकोर्ट
हायकोर्ट (ETV Bharat)



काय आहे प्रकरण - साल 1995 पासून गेल्या तीन दशकांपर्यंत या परिसरात अस्तित्त्वात असलेलं नमाज अदा करण्यासाठीचं एक तात्पुरतं शेड एमएमआरडीएनं एप्रिल 2025 मध्ये तोडलं. त्यामुळे रमजानच्या महिन्यात होणारा त्रास वाचवण्यासाठी या परिसरात गेली 30 वर्षे उपलब्ध असलेली रमजानची नमाज अदा करण्यासाठी हे शेड तातडीनं पुन्हा बांधून द्यावं, अशी मागणी करत येथील तब्बल दोन हजार रिक्षा-टॅक्सी आणि ओला-उबर चालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या ठिकाणी केवळ रिक्ष टॅक्सी चालकच नाही तर आसपासच्या हॉटेलात तसंच विमानतळावर काम करणारे, विमानतळावर ये जा करणारे हजारो मुस्लीम बांधवही नमाज अदा करतात अशी माहिती याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टाला देण्यात आली होती.

राज्य सरकारकडून सुरक्षेच्या मुद्यावर परवानगी देण्यास नकार - याबाबत राज्य सरकारच्यावतीनं उत्तर देताना सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी कोर्टाला सांगितलं की, टी-1 च्या गेट नंबर 9 जवळ अशी जागा उपलब्ध आहे. मात्र हा व्हीव्हीआयपी गेट असून दिवसभर इथं अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची येजा सुरू असते. अशावेळी तिथं दिवसातून पाचवेळा एकाचवेळी 1500 ते 2000 लोक जमू लागले तर बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांना परिस्थिती हाताळणं कठीण होऊन बसेल. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव इथं तात्पुरतं शेड टाकून नमाज पठणाला परवानगी देता येणार नाही. याकरता याचिकाकर्ते आसपसाच्या परिसरातील मशिदींचा वापर करू शकतात. या परिसरात 1 ते 3 किमीच्या परिघात तीन मशिदी उपलब्ध आहेत. ज्या 15 ते 20 मिनिटांच्या पायी अंतरावर आहेत. तसंच या लोकांकडे स्वतःची रिक्षा किंवा टॅक्सी आहे, त्यामुळे त्यांना तिथं ये-जा करण्यात काहीच अडचण नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारनं घेतलीय.

हेही वाचा...

  1. सुरक्षेच्या कारणास्तव विमानतळ परिसरात नमाज अदा करण्याची परवानगी देता येणार नाही, राज्य सरकारची हायकोर्टात भूमिका
  2. ऑगस्ट क्रांती मैदानात नमाज अदा करण्याची परवानगी द्यायची की नाही, यावर सांस्कृतिक विभाग आणि महापालिका उपायुक्तांनी निर्णय घ्यावा - उच्च न्यायालय

TAGGED:

TEMPORARY SHEAD
विमानतळावर नमाज प्रकरण
हायकोर्ट
याचिका फेटाळली
NAMAZ

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.