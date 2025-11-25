100 उठाबशांच्या शिक्षेमुळं चिमुकलीचा मृत्यू झालेल्या प्रकरणाची चौकशी करा, उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार यांचे पोलीस आयुक्तांना निर्देश
चिमुकलीच्या मृत्यू प्रकरणी अॅड. कोदे यांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिलंय. या पत्राची दखल घेत न्यायालय रजिस्ट्रार ज्युडिशिअलनं या घटनेच्या प्राथमिक चौकशीचे प्रशासकीय निर्देश जारी केलेत.
Published : November 25, 2025 at 8:33 PM IST
मुंबई : उठाबशा काढण्याच्या शिक्षेमुळं विद्यार्थिनीचा मृत्यूची घटना घडली होती. याप्रकरणाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार ज्युडिशियलनं विद्यार्थिनीच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करण्याचे निर्दश जारी केलेत. उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार यांनी मीरा भाईंदर आणि वसई-विरारचे पोलीस आयुक्त तसंच वसई-विरार महापालिकेला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश मंगळवारी जारी केलेत.
महिला वकिलाच्या पत्राची उच्च न्यायालयाकडून दखल : उठाबशा काढण्याचा शिक्षेमुळं चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी अॅड. स्वप्ना कोदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला एक पत्र लिहिलंय. या पत्राची दखल घेत उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार ज्युडिशिअलनं घटनेच्या प्राथमिक चौकशीचे प्रशासकीय निर्देश जारी केलेत. यात वसई-विरार आणि मिरा-भाईंदरचे पोलीस आयुक्त तसंच वसई-विरार पालिका प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि अॅड. स्वप्ना कोदे यांना या संबंधित चौकशीच्या तपशीलाबाबत लवकरात लवकर माहिती द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयानं एका पत्राद्वारे दिलेत. न्यायालयानं स्वतःहून विद्यार्थिनीच्या मृत्यूच्या घटनेची दखल घेत राज्य सरकारसह पोलीस महासंचालकांना नोटीस जारी करावी, अशी मागणी अॅड. कोदे यांनी पत्रातून केली. तसंच शाळेच्या बेकायदेशीर कारभाराची चौकशी करण्यासाठी एक एसआयटी स्थापन करून शाळा व्यवस्थापन आणि संबंधित शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा, अशा विविध मागण्याही गेल्या आठवड्यात केल्यात. त्याची गंभीर दखल घेत अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार ज्युडिशिअल कार्यालयानं संबंधितांना चौकशीचे निर्देश दिलेत.
काय घडली होती घटना : सहावी इयत्तेत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला शाळेच्या बॅगेसह 100 उठाबशा काढण्याची शिक्षा शिक्षकानं दिली होती. या घटनेनंतर त्या मुलीला त्रास होऊ लागला. त्यामुळं घरच्यांनी मुलीला तातडीनं रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र या मुलीचा मृत्यू झाला. ही बातमी पसरताच वसई-विरारसह सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. उच्च न्यायालयात आलेल्या या पत्राची कुणकुण लागताच वालिव पोलीस ठाण्यात रितसर गुन्हा दाखल करत सदर शिक्षकाला अटक केली आहे.
