अबू सालेमला घरी जाण्याची परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार
दहशतवादाच्या आरोपांत दोषी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराला पुरेशा बंदोबस्ताशिवाय जेलबाहेर पाठवताच येणार नाही, असं म्हणत हायकोर्टानं सालेमची पॅरोल याचिका फेटाळलीय.
Published : February 5, 2026 at 4:49 PM IST
मुंबई : भावाच्या मृत्यूनंतर घरी कार्यासाठी जाण्याची परवानगी मागत मुंबई उच्च न्यायालयानं आलेल्या अबू सालेमला अखेर कोर्टानं परवानगी नाकारलीय. सालेम हा एक आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे, तो दहशतवादाच्या आरोपांत दोषी असल्यानं त्याला पुरेशा पोलीस बंदोबस्ताशिवाय बाहेर पाठवताच येणार नाही. तसेच नियमानुसार जो खर्च आहे, तो तुम्हाला करावाच लागेल. अन्यथा तुम्हाला जाता येणार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं अबू सालेमची याचिका गुरुवारी फेटाळून लावलीय.
बंदोबस्ताचा खर्च उचलण्याची आर्थिक कुवत नाही, सालेमचं स्पष्टीकरण - अबू सालेमची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहता त्याच्याकरिता बंदोबस्तात 25 पोलिसांची एक तुकडी पाठवली जाणार आहे. त्यांचा चार दिवसांचा कायदेशीर खर्च जवळपास 18 लाख रुपये इतका होणार आहे, जो अबू सालेमलाच करावा लागेल, असं राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलंय. मात्र अबू सालेमच्या वकील फरहाना शाह यांनी स्पष्ट केलंय की, अबू सालेम हा गेली दोन दशकं कारागृहात आहे. त्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची असून, तो पोलीस संरक्षणाचा खर्च देऊ शकणार नाही. तसेच त्याच्याकरिता इतका फौजफाटा देण्याची गरज नाही, केवळ 10 पोलिसांच्या बंदोबस्तात तो जाऊन येऊ शकतो आणि याकरिता तो जास्त करून 1 लाख रुपये खर्च शकतो, असं त्याच्या वकील फरहाना शाह यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.
पोलीस बंदोबस्ताचा खर्चही त्यालाच करावा लागणार - हायकोर्टानं पोलीस खर्चात तुम्ही मोलभाव करू नका, ते होणार नाही. सालेमला भावाच्या अंत्यविधीकरिता आम्ही चार दिवस बाहेर जाण्याची परवानगी देऊ, मात्र त्याला पोलीस बंदोबस्तातच जाता येईल. तसेच पोलीस बंदोबस्ताचा खर्चही त्यालाच करावा लागेल. या अटीवरच त्याला परवानगी देता येईल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केलं होतं. मात्र अबू सालेम हा गेली दोन दशकं तुरुंगात आहे, कायद्यानं त्याला मिळणारी जास्तीत जास्त 25 वर्षांची शिक्षा ही लवकरच संपुष्टात येतेय, त्यामुळे तो पळून जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. इतर कैद्यांप्रमाणेच त्यालाही वागणूक मिळावी, जशी इतर कैद्यांना पॅरोल मिळते, तशी त्यालाही मिळावी. मागे त्याच्या आईच्या निधनानंतर त्याला घरी जाण्याची परवानगी मिळाली होती, मग आताच राज्य सरकारचा विरोध का? अशी भूमिका सालेमच्या वकील फरहाना शाह यांनी कोर्टात मांडली. त्यावर असहमती दर्शवत तुमच्या अशीलाचा पूर्वोतिहास पाहता त्याला फारकाळ तुरुंगाबाहेर ठेवणं योग्य नाही. या तपासयंत्रणेच्या भूमिकेशी आम्हीही सहमत आहोत, त्यामुळे त्याला केवळ पोलीस बंदोबस्तातच बाहेर पाठवता येईल आणि खर्चही त्यालाच करावा लागेल, असं न्यायमर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलंय.
सीबीआयनंही राज्य सरकारच्या भूमिकेला दिला होता पाठिंबा - यासंदर्भात आमचंही म्हणणं ऐकून घ्या, अशी विनंती तपासयंत्रणा या नात्यानं सीबीआयच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आली होती. त्यावर सालेमचं घर असलेला सरायमीर हा भाग धार्मिकदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे सालेमला जास्त काळ इथं ठेवता येणार नाही, असा अहवाल सरायमीर पोलीस ठाण्यानं दिलाय. तेव्हा राज्य सरकारनं केवळ दोन दिवसांची परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याची भूमिका सीबीआयनं हायकोर्टात व्यक्त केली. याला विरोध करत सालेमच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं की, आझमगडला पोहोचण्याकरिता रेल्वे मार्गानं 25 तासांपेक्षा जास्त काळ लागतो. मग तिथं दोन दिवसांत कसं जाऊन येता येईल?, हा मुद्दा मान्य करता हायकोर्टानं आम्ही दोन ऐवजी चार दिवसांची परवानगी देऊ. मात्र पोलीस बंदोबस्ताचा सारा खर्च तुम्हालाच करावा लागेल ही अट मान्य असेल तर सांगा, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं होतं.
काय आहे प्रकरण? - अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम हा नोव्हेंबर 2005 पासून तुरुंगात आहे. त्याचा सावत्र भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी मृत्यू झालाय. भावाच्या मृत्यूनंतरच्या विधींना उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर अबू सालेमनं 14 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. मात्र, तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याची मागणी फेटाळून लावली. याविरोधात अबू सालेमनं वकील फरहाना शाह यांच्यामार्फत हायकोर्टात अर्ज दाखल केलाय. यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ज्यात राज्य सरकारनं अबू सालेमच्या 14 दिवसांच्या पॅरोलला जोरदार विरोध केलाय.
सालेमला जास्त काळ बाहेर ठेवण्यास राज्य सरकारचा विरोध - अबू सालेम हा एक आंततराष्ट्रीय गुन्हेगार आहे. वर्ष 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंर तो परदेशात पळून गेला होता. त्यानंतर अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर त्याला गुन्हे हस्तांतरण कायद्याच्या मदतीनं 12 वर्षांनी भारतात परत आणण्यात तपासयंत्रणांना यश आलं होतं. त्याच्यावर दहशतवादाशिवाय हत्या, हत्येचा कट रचणे, खंडणी अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. साल 1993 च्या मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलं असून, न्यायालयानं त्याला यात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलीय. सध्या तळोजा येथील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या अबू सालेमला गुन्हेगार हस्तांतरण करारानुसार पोर्तुगालहून नोव्हेंबर 2005 मध्ये भारतात आणण्यात आलं होतं. या करारानुसार भारत सरकार त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा देऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याला फार काळ जेलबाहेर ठेवल्यास तो पळून जाईल. त्यामुळे कुटुंबातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याला कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेण्यासाठी केवळ 2 दिवसांची संचित रजा देता येईल. त्यातही बंदोबस्तासाठी त्याच्यासोबत जाणाऱ्या पोलिसांचा खर्चही सालेमला स्वत:च करावा लागेल, असं कारागृह प्रशासनाच्या वतीनं हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
