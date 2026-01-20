ETV Bharat / state

"तुम्ही एका दिवसाचं सांगून येता आणि मग बाहेर पडत नाही", मराठा आंदोलनाची आठवण करून देत हायकोर्टानं धनगर आंदोलकांना सुनावलं

21 जानेवारीला आझाद मैदानात धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाची मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याविरोधात आंदोलकांची हायकोर्टात याचिका, तातडीनं सुनाणीस कोर्टाचा नकार

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 20, 2026 at 8:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आझाद मैदानात धनगर आरक्षणासाठी परवानगी मागत दाखल झालेल्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई हायकोर्टानं आपला तीव्र संताप व्यक्त केलाय. आझाद मैदानात गेल्या वर्षी मराठा आंदोलकांनी केलेल्या नाट्याची आठवण करून देत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केलीय.

Dhangar reservation agitation at azad maidan
हायकोर्टानं धनगर आंदोलकांना सुनावलं (Source- ETV Bharat)

एका दिवसाची परवानगी मागून मग तुम्ही बाहेर पडत नाही - हायकोर्ट : "तुम्ही आझाद मैदानात एका दिवसाच्या आंदोलनासाठी येता, मग बाहेर पडायचं नाव घेत नाही आणि परिसराची अशी अवस्था करून ठेवता की मग साफसफाई करण्याकरिता महापालिकेच्या नाकीनऊ येतात. गेल्या वर्षी झालेल्या मराठा आंदोलनामुळे आझाद मैदान परिसराची काय अवस्था झाली होती? हे सर्वांनी पाहिलंय. त्यामुळे आता परवानगी देताना आम्हालाही विचार करावा लागेल", या शब्दांत हायकोर्टानं आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी मागायला आलेल्या धनगर आंदोलकांची सोमवारी चांगलीच कानउघाडणी केली. मराठा आंदोलनाला पोलिसांनी नियमाप्रमाणे एका दिवसाची परवानगी दिला होती. न्यायालयानंही तशी स्पष्ट ताकीद दिली होती. मात्र तरीही ते आंदोलन सलग पाच दिवस सुरू होतं. आंदोलक आले आणि मुंबईची दुरवस्था करून आपल्या गावी निघून गेले, असे खडे बोल यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावले.

धनगरांच्या आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली - आझाद मैदानावर धनगर समाजाच्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली. त्याविरोधात जालना येथील धनगर समाजाचे नेते दीपक बोऱ्हाडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती सोमवारी सकाळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे करण्यात आली. मात्र तुम्हाला काही ठराविक दिवशीच आंदोलन का करायचं असतं?, वर्षात 365 दिवस असतात इतर कोणत्याही दिवशी हे आंदोलन का करत नाही?, असा सवाल करत तातडीच्या सुनावणीची विनंती अमान्य करत हायकोर्टानं सुनावणी 28 जानेवारीपर्यंत तहकूब केलीय.

काय आहे प्रकरण? - जालना येथील धनकर समाजाचे नेते दीपक बोऱ्हाडे यांनी ॲड. असिम सरोदे यांच्यामार्फत याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी आझाद मैदानात त्यांना 21 जानेवारी रोजी एकदिवसीय आंदोलन करायचंय. यासाठी 5 हजार आंदोलक मुंबईतील आझाद मैदानात एकत्र येतील, त्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करीत पोलिसांकडे 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी परवानगी मागण्यात आली होती. हे आंदोलन पूर्णपणे शांततेत करणार आहोत, तसेच त्याच दिवशी सायंकाळी 6 वाजता आझाद मैदान मोकळं करू, अशी हमीही देण्यात आलीय. मात्र तरीही मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकरल्यानं आंदोलनाला परवानगी मागत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.

हेही वाचाः

मंत्र्यांची मुलं म्हणून गुन्हेगारांना पाठिशी घालणार का? गोगावलेप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह
भिवंडी राडाप्रकरणी गुन्हे दाखल; भाजपा-कोणार्क आघाडीच्या दोन्ही गटांतील 44 जणांना अटक

TAGGED:

DHANGAR RESERVATION AGITATION
AAZAD MAIDAN
धनगरांचं आंदोलन
BOMBAY HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.