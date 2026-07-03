कोर्टापुढे पोलीस सहकार्याची भाषा बोलतात, पण पोलीस ठाण्यात त्यांचा राजासारखा रुबाब असतो - हायकोर्ट
कोर्टापुढे आल्यावर पोलीस सहकार्याची भाषा बोलतात, पण पोलीस ठाण्यात त्यांचा राजासारखा रुबाब असतो, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं दंड वसुलीचा दिलेला आदेश मागे घेण्यास नकार दिला.
Published : July 3, 2026 at 10:28 PM IST
मुंबई - न्याय मागत पोलीस ठाण्यात येणाऱया सर्वसामान्य नागरिकांना दमदाटी करत मग्रुरी दाखवणाऱ्या पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी पुन्हा एकदा न्यायपालिकेचा खाक्या काय असतो याचा दाखला दिला. आरोपींना तक्रारींच्या प्रती न दिल्याबद्दल एका पोलीस अधिकाऱ्याला ठोठावलेला दंड मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देत हायकोर्टानं पोलिसांच्या वाढत्या उद्दामपणाबद्दल राज्य सरकारला चांगलंच फैलावर घेतलं. न्यायालयात आल्यावर पोलीस सहकार्याची भाषा बोलतात पण, पोलीस ठाण्यात पोलिसांचा रुबाब हा एखाद्या राजासारखा असतो, असे खडे बोल सरकारी वकिलांना सुनावलेत.
काय आहे प्रकरण? - तक्रारींच्या प्रती देणं कायद्यानं बंधनकारक असतानाही त्या देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं गेल्याच आठवड्यात वाडा पोलीस ठाण्याच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला (एसएचओ) त्याच्या पगारातून 25 हजारांचा दंड भरण्याचे आदेश जारी केले होते. मात्र, हा आदेश मागे घेण्यात यावा अशी विनंती करत राज्य सरकारनं हायकोर्टात अर्ज केला होता. त्यावर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दिलेले आदेश मागे घेण्यास हायकोर्टाचा नकार - या सुनावणीत अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, ज्या पोलीस अधिकाऱ्यावर दंड आकारण्यात आलाय, तो तक्रारींच्या प्रती रोखून ठेवण्यास जबाबदार नव्हता आणि दुसऱ्या एका अधिकाऱ्यानं त्या प्रती देण्यास टाळाटाळ केली होती. मात्र राज्य सरकारचं हे स्पष्टीकरण मान्य करण्यास नकार देत ते हायकोर्टानं फेटाळून लावताना पोलिसांचं न्यायालय व पोलीस ठाण्यातील वर्तणुकीबाबत लक्ष वेधलं. न्यायमूर्ती घुगे यानी स्पष्ट केलं की, "आमच्यासमोर न्यायालयात तुमचे अधिकारी खूप सहकार्य करत असल्याचं दाखवतात. पण बाहेर पोलीस ठाण्यात मात्र ते जणू राजेच असल्याच्या अविर्भावात वागतात". अशा शब्दांत त्यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांना सुनावलं. त्यानंतर, "आमच्या आदेशात आम्हाला कोणतीही चूक आढळत नाही", असे नमूद करत हायकोर्टानं दिलेले आदेश मागे घेण्याबाबत राज्य सरकारचा विनंती अर्जही फेटाळून लावला.
हायकोर्टाकडून पोलिसांची कानउघडणी - तक्रारीची प्रत मिळण्यासाठी नागरिकांना वारंवार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल कराव्या लागत आहेत. अशा अनेक प्रकरणांत यापूर्वीही हायकोर्टानं दिलेले आदेश स्पष्ट असतानाही पोलिसांकडून त्याचं पालन होताना दिसत नाही. ज्यामुळे नागरिकांवर अनावश्यक न्यायालयीन खर्चाचा बोजा पडतोय. या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये आता संबंधित पोलीस ठाण्याच्या एसएचओवर हा खर्च लादणंच योग्य ठरेल, असं नमूद करत हायकोर्टानं वाडा पोलीस ठाण्याच्या एसएचओव 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यानं आपल्या पगाराच्या बँक खात्यातून 15 दिवसांच्या आत न्यायालयात जमा करावी, तसेच याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या प्रती पुढील पाच दिवसांत उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश देत सुनावणी 17 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे घटना? - माधव दोषी यांच्याविरोधात आर्थिक गुन्हे शाखेत एक एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. त्यानंतर वाडा पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा नोंदवण्यात आला. माधव दोषी यांनी या एफआयआरची पोलिसांकडे प्रत मागितली. मात्र पोलिसांनी ती देण्यास नकार दिला. याप्रकरणी दोषी यांनी वकील मनुज बोरकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 26 जून रोजी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली होती. तेव्हा तक्रारीची प्रत आरोपीला का दिली नाही?, याबाबत कोर्टनं सरकारी पक्षाकडे विचारणा केली. मात्र सरकारी वकिल पल्लवी दाभोळकर यांना या नकाराचं निश्चित कारण सांगता आलं नव्हतं.
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