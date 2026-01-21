खेळांच्या बाबतीत 'चलता है', याच मानसिकतेमुळं देशात ऑलिम्पिक पदकांची वानवा - हायकोर्ट
हायकोर्टाच्या निर्णयामुळं लेह-लड्डाखला विंटर गेम्सकरता गेलेल्या टीमवर एकही सामना न खेळता परत येण्याची नामुष्की ओढावलीय.
Published : January 21, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 9:07 PM IST
मुंबई : आईस हॉकीच्या बाबतीत राज्य सरकारसह राष्ट्रीय संघटनेच्या एकंदरीत भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुंबई हायकोर्टानं क्रीडा खात्यांची बुधवारी (21 जानेवारी) चांगलीच खरडपट्टी काढली. जर तुमच्याकडे आईस हॉकीचं रिंकच उपलब्ध नाही आहे, तर तो खेळ खेळताच कशाला?, करदात्यांचा पैसा आणखीन फुकट घालवू नका. तुमच्या याच नाकर्तेपणामुळं देशाला पदकं मिळत नाहीत, अशा शब्दांत कानउघडणी करत मुंबई हायकोर्टानं आईस हॉकी असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राच्यावतीनं दाखल याचिका फेटाळून लावत राज्याच्या संघ निवडीवर लावलेली स्थगिती कायम ठेवलीय. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळं लेह-लड्डाखला विंटर गेम्सकरता गेलेल्या टीमवर एकही सामना न खेळता परत येण्याची नामुष्की ओढावलीय.
हायकोर्टाकडून तीव्र शब्दात कानउघडणी : ज्या खेळाचं तुमच्याकडे मैदानच उपलब्ध नाही, तो खेळ खेळताच कशाला?, नको तिथं करदात्यांचा पैसा वाया घालवण्याऐवजी जे खेळ अस्तित्त्वात आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष द्या. तुमच्या याच 'चलता है' मानसिकतेमुळं आज देशात ऑलिम्पिक पदकांची वानवा आहे. क्रिकेटमध्ये टेनिस बॉलनं सराव करवून संघाला लेदर बॉलच्या सामन्यात खेळवता येईल का?, तसंच रोलर स्केट्सवर खेळवून तुम्ही आईस हॉकी संघाची निवड कशी करू शकता?, हा वेळेचा आणि करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय नाही का?, अशानं ते खेळाडू काय शिकणार? तसंच राष्ट्रीय संघटनेकडे जर देशातील एकमेव आईस हॉकी रिंक देहरादूनमध्ये उपलब्ध आहे, तर मग ही संघटना खेळाचा विकास आणि प्रचार करण्यासाठी काय करते?, फक्त सेमिनार घेऊन खेळ मोठा होणार आहे का?, अशा तीव्र शब्दांत हायकोर्टानं बुधवारी (21 जानेवारी) क्रीडा प्रशासनाची खरडपट्टी काढली. आगामी खेलो इंडिया विंटर गेम्समधील आईस हॉकीकरता सुरू असलेल्या राज्य स्तरीय निवड प्रक्रियेला शनिवारी हायकोर्टानं स्थगिती दिली. या प्रक्रियेत आईस रिंकमध्ये आईस स्केट्सच्य सहाय्यानं निवड करण्याऐवजी चक्क सीमेंट टर्फवर रोलर स्केट्स घालून आईस हॉकी खेळायला लावत खेळाडूंची निवड करण्याचा अजब कारभार सुरू असल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
संघटनेची सारवासारव अयशस्वी : या स्थगितीविरोधात आईस हॉकी असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रानं तातडीनं हायकोर्टात धाव घेतली होती. ज्यावर बुधवारी (21 जानेवारी) न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा संघटनेच्यावतीनं प्रशांत चव्हाण यांनी आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. संघटनेच्यावतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं की, राज्यात आईस हॉकीचं रिंक उपलब्ध नाही. त्यामुळं इथं रोलर स्केटवर त्यांच्या शारिरीक कौशल्याची चाचणी घेऊन त्यांना पुढील सरावाकरता देहरादूनला पाठवलं जातं. उद्या महाराष्ट्राच्या टीमचा पहिला सामना होणार आहे. त्यामुळं तो त्यांना खेळू द्यावा, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली. मात्र हे आम्हाला पटलेलं नाही, असं हायकोर्टानं सांगितलं. तसंच 30-35 डिग्रीत रोलर स्केटवर निवड केलेल्या खेळाडूंना तुम्ही उणे तापमानात आईस रिंकवर उतरवणार आहात का?, असा सवाल करत प्रशांत चव्हाण हे कोण? जर ते समितीवर आहेत, तर त्यांचं नाव यादीत का नाही?, त्यामुळं हे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरताच येणार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं ते फेटाळून लावत संघटनेला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत दिलेली स्थगिती हटवण्यास नकार दिला.
काय आहे प्रकरण? : या वर्षी लेह-लडाख इथं होणाऱ्या खेलो इंडिया विंटर गेम्सकरता महाराष्ट्रात विविध खेळांत राज्यस्तरावरील संघ निवडीची प्रक्रिया पुण्यातील बालेवाडी क्रीडा संकुलात सुरु आहे. ज्यात आईस हॉकीचाही समावेश आहे. मात्र आईस हॉकीची सुरू असलेली ही निवड प्रक्रिया केवळ फार्स असून खेळाचा अर्थच बदलून टाकण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रातील आघाडीचा आईस हॉकीपटू हिमांशू शिवाजी राळे व इतरांनी याला विरोध करत आपला निषेध नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांच्या विरोधाला संघटनेनं केराची टोपली दाखवल्यानं अखेरीस त्यांनी याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 साठी सुरू असलेल्या राज्यस्तरीय आईस हॉकी निवड चाचण्या या पूर्णपणे बेकायदेशीर व भ्रष्टाचारग्रस्त वातावरणात घेतल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात आलाय. त्यामुळं 9 ते 13 जानेवारी दरम्यान घेण्यात आलेली ही सर्व निवड प्रक्रिया रद्द करत अॅड-हॉक कमिटीच्या देखरेखीखाली नवीन पारदर्शक पद्धतीनं चाचण्या घेण्याची मागणी कोर्टाकडे करण्यात आलीय.
बंदीविरोधात संघटनेची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली : खेळाडूंच्या याचिकेवर शनिवारी न्यायमूर्ती रवींदर घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली होती. तेव्हा युवा खेळाडूंच्या या याचिकची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं राज्याच्या क्रीडा आणि युवक कल्याण खात्याच्या मुख्य संचालकांना यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश जारी करत या निवड प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे त्यांचे वकील विनोद सांगवीकर यांनी कोर्टात त्यांची बाजू मांडली. या प्रकरणात घटनेच्या कलम 14 आणि 16 चं सरळसरळ उल्लंघन तसंच नैसर्गिक न्यायाचा भंग करत राष्ट्रीय क्रीडा संहितेचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकिल विनोद सांगवीकर यांनी कोर्टात केला. तसंच निवड प्रक्रिया पारदर्शक व योग्य खेळाडूंना न्याय देणारी असावी, जे खेळाच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
आईस हॉकीची खासियत : 'आईस हॉकी' हा परदेशात तुफान लोकप्रिय असलेला खेळ गेल्या काही वर्षात भारतातही आपला प्रेक्षकवर्ग जमवू लागला आहे. मुळात हा खेळ बंदिस्त स्टेडियममध्ये नियंत्रित तापमानात खेळवला जातो. त्यामुळं याकरता लागणारं स्टेडियम उपलब्ध करून देणं आणि त्याची देखभाल करणं, हे तसं खर्चिक काम आहे. मात्र यावर तोडगा म्हणून राज्य क्रीडा संचलनालयानं काढलेल्या अजब उपायांवर आश्चर्य व्यक्त करत हायकोर्टानं बालेवाडीतील राज्यस्तरीय निवड प्रक्रियेलाच स्थगिती दिलीय. या स्थगितीनंतर संघटनेनं तातडीनं हायकोर्टात धाव घेत आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. तर पुण्यातील फिनिक्स मिलेनियम मॉलमध्ये एक आईस हॉकी रिंक उपलब्ध असूनही बालेवाडीतच या चाचण्या घेण्याचा अट्टहास का?, असा सवाल खेळाडूंनी उपस्थित करत या चाचण्यांवर बहिष्कार घातलाय.
