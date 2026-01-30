ETV Bharat / state

उच्च न्यायालयानं नाकारला बलात्कार पीडितेचा गर्भपात : मुलीच्या भविष्यासाठी आई देणार सर्वोच्च न्यायालयात लढा

बलात्कार पीडित अल्पवयीन तरुणीच्या गर्भपातास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला. त्यामुळे मुलीच्या भविष्यासाठी आईनं सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

January 30, 2026

मुंबई : 27 आठवड्यांच्या पीडितेला गर्भपाताची परवानगी दिल्यास ती भ्रूणहत्या ठरेल, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भपातास परवानगी नाकारली. हे बाळ जन्माला आल्यानंतर पीडितेच्या आरोग्याची संपूर्ण काळजी व त्यासाठी येणारा सारा खर्च हा राज्य सरकारनं करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात दिले आहेत. मात्र मुलीच्या भविष्यासाठी तिची आई मैदानात उतरली असून सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

काय आहे प्रकरण : लग्नाचं आमिष दाखवून एका अल्पवयीन मुलीवर नराधमानं अत्याचार केला होता. या प्रकरणातील पीडिता अल्पवयीन असून तिच्यावर अत्याचार करणारा आरोपीही अल्पवयीनच आहे. याप्रकरणी पीडितेच्या आईनं पोलिसांत गुन्हा नोंदवला आहे. पीडिता 27 आठवड्यांची गरोदर असल्यानं तिच्या आईनं मुलीचं भविष्य आणि तिच्या आरोग्याचा विचार करून या गर्भपातासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं या गर्भपातास नकार दिला. त्यामुळे पीडितेच्या आईनं मुलीच्या भविष्यासाठी आत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा काय आहे निकाल : "या प्रकरणात गर्भात बाळाची वाढ झालेली आहे. गर्भपाताच्या प्रक्रियेत जीवंत बाळ जन्माला येण्याची शक्यता आहे, असा वैद्यकिय अहवाल जे जे रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पीडितेच्या तपासणीअंती दिलेला आहे. गर्भातील बाळाची वाढ झालेली असल्यास आणि त्याची वाढ सर्वसामान्य असल्यास गर्भपातास कायद्यानं परवानगी देता येत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पीडितेची गर्भपाताची मागणी मान्य करता येणार नाही," असं नमूद करत न्यायमर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठानं गर्भपाताची परवानगी नाकारत पीडितेच्या आईनं दाखल केलेली याचिका फेटाळली. मात्र तिच्या प्रसूतीनंतर पीडितेसाठी डॉक्टरची व्यवस्था करण्यात यावी, तसेच पीडितेची संपूर्ण काळजी घ्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं बाल कल्याण समितीला दिले आहेत.

अल्पवयीन पीडितेची आई मागणार सर्वोच्च न्यायालयात दाद : मुंबई उच्च न्यायालयानं बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं पीडितेच्या वतीनं उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं. सध्या पीडिता जे जे रुग्णालयात दाखल आहे. रुग्णालयातील पीडितेचा सर्व खर्च राज्य सरकारनं करावा, असंही आपल्या आदेशात मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

