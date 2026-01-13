ETV Bharat / state

राहुल नार्वेकर यांच्याप्रकरणी तातडीच्या सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार, कुलाब्यातील 'त्या' इच्छुकांचं निवडणूक लढण्याचं स्वप्न भंगलं

विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी पदाचा गैरवापर करत कुलाब्यातील इच्छुक उमेदवारांना अर्ज भरू दिला नाही, असा आरोप करण्यात आलाय. या याचिकेवरील तातडीच्या सुनावणीस हायकोर्टानं नकार दिला आहे.

Bombay high court
राहुल नार्वेकर यांच्याप्रकरणी तातडीच्या सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 13, 2026 at 7:47 AM IST

मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याशी संबंधित याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी (12 जानेवारी) नकार दिला. यामुळे आता राहुल नार्वेकर यांनी दमदाटी करून फॉर्म जमा होऊ दिला नाही, असा आरोप करणाऱ्या कुलाबा प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांची निवडणूक लढवण्याची शक्यता संपली आहे. याप्रकरणी मनसे नेते बबन महाडीक यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेली ही याचिका सोमवारी हायकोर्टापुढे तातडीच्या सुनावणीसाठी सादर करण्यात आली होती. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं यावर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिकेवर 21 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचं ठरवलं आहे.

याचिका काय आहे? : याचिकेतील मुख्य मुद्दा असा आहे की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत इच्छुक उमेदवारांना अर्ज भरू दिला नाही. या आरोपानुसार, याचिकेतून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सोबतच, घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून तातडीनं चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

तसेच, हायकोर्टानं यात तातडीनं हस्तक्षेप करत येत्या पालिका निवडणुकीत कुलाब्यातून या सर्वांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देत निवडणूक आयोगानं मतदानाच्या दिवशी या सर्वांची नावं चिन्हासहित मतपत्रिकेवर समाविष्ट करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. ही याचिका बबन महाडीक, नीरज राठोड, वैशाली गावडे, मेहबूब हुसैन, परिचय भोईर, मनोज मोरे, रखसाना शेख आणि मार्गरेट डिकोस्टा या सर्वांनी एकत्रित कोर्टापुढे सादर केली आहे.

राहुल नार्वेकरांवरील आरोपांची चौकशी सुरू : राहुल नार्वेकरांवर अपक्ष उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचा तसेच,आपल्या पदाचा गैरवापर करत पोलीस बळाचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष या महत्त्वपूर्ण संविधानिक पदावर असताना नार्वेकर यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांना धमकावल्याचा आणि अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी त्यांना फॉर्म भरू न दिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी नार्वेकरांमुळे अर्ज भरू न शकल्यानं या उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार केली आहे. यानंतर आयोगाकडून महापालिका आयुक्तांकडे अहवाल मागवण्यात आले असून, याप्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.

30 डिसेंबर रोजी नेमकं काय घडलं? : 30 डिसेंबर रोजी महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. कुलाबा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक 225, 226 आणि 227 मध्ये राहुल नार्वेकर यांचे कुटुंबीय मकरंद नार्वेकर, गौरवी शिवलकर आणि हर्षदा नार्वेकर यांनी अर्ज दाखल केले. अर्ज दाखल करत असताना राहुल नार्वेकर देखील तिथं उपस्थित होते. सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असताना अचानक पोलिसांनी उमेदवारांना रोखलं आणि धक्काबुक्की करत त्यांना बाहेर काढलं. या वेळी राहुल नार्वेकरांकडून पोलिसांवर दबाव आणल्याचा आणि काही उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून रोखल्याचा आरोप उमेदवार आणि माजी आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला. राठोड यांनी नार्वेकर यांचं वागणं असंविधानिक असल्याचा आरोप केला.

