किशोरी पेडणेकरांच्या उमेदवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान, मात्र ऐनवेळी सुनावणीस न्यायालयाचा नकार

शिवसेना - उबाठा पक्षाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

फाईल फोटो - शिवसेना - उबाठा पक्षाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 10:24 PM IST

2 Min Read
मुंबई : माजी महापौर आणि शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकृत उमेदवार किशोरी पेडणेकर यांच्या उमेदवारीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालीय. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या सुशीबेन शाह यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालानं नकार दिलाय. निवडणुकीच्या ऐनतोंडावर यावर सुनावणी घेता येणार नाही, असं मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)

काय आहे याचिका? : मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक येत्या 15 जानेवारीला होणार असून, मध्य मुंबईतील वरळी प्रभाग 199 मधून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवक पदाकरता किशोरी पेडणेकर मैदानात आहेत. किशोरी पेडणेकर यांनी कोरोना काळात मुंबईचं महापौरपद भूषवलं होतं. मात्र, यंदाचा हा अर्ज दाखल करताना किशोरी पेडणेकर यांनी त्यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरबद्दलची माहिती दडवल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.

शिवसेनेचा याचिकेतून आरोप : शिवसेना पक्षाच्या प्रवक्त्या सुशीबेन शाह यांनी या याचिकेतून किशोरी पेडणेकरांच्या निवडणुकीतील उमेदवारीला आव्हान दिलंय. किशोरी पेडणेकर यांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या अनेक गुन्ह्यांची माहिती जाणूनबुजून दडपलीय. पेडणेकर यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकरणं अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यात कोरोना काळातील कथित फसवणुकीच्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. किशोरी पेडणेकर यांनी महापौरपदाच्या कार्यकाळात मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप या याचिकेतून केलाय. पेडणेकर यांनी खोटा आणि दिशाभूल करणारा उमेदवारी अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करून निवडणूक प्रक्रियेचा गैरवापर केलाय. त्यामुळे त्यांना ही निवडणूक लढवण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असा आरोप या याचिकेतून केला आहे.

मुंबई महानगरपालिका इमारत (ETV Bharat Reporter)

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर याचिकेवर सुनवणीस न्यायालयाचा नकार : सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका तातडीच्या सुनावणीसाठी सादर करण्यात आली होती. किशोरी पेडणेकरांची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी करत दाखल झालेल्या या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्याकरता न्यायालयाकडं विनंती करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं निवडणूक अवघ्या दोन दिवसांवर आली असताना यात हस्तक्षेप करून तातडीनं सुनावणी घेण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार देत निवडणुकीनंतर याचिकेवर नियमित सुनावणी घेतली जाईल, असं स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिला.

संपादकांची शिफारस

