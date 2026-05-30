MCCIA च्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चरची निवडणूक 11 ते 13 जून दरम्यान होणार आहे. मात्र या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला.
Published : May 30, 2026 at 8:54 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चरच्या निवडणूक कार्यक्रमात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला. त्यामुळे या निवडणुका आता ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होणार आहेत. दरम्यान उमेदवारांनी तक्रार निवारण समितीकडं केलेल्या अपिलावर तातडीनं निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सला दिलेत.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचा विरोध : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाच्या निकालाचे दाखले खंडपीठासमोर सादर केले. मुंबई उच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत निवडणुकीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर निवडणुकीचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असं स्पष्ट करत याप्रकरणी नियमित कोर्टापुढं 9 जून रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित न्यायालयानं केलं.
काय आहे प्रकरण : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चरची निवडणूक येत्या 11 ते 13 जून दरम्यान होणार आहे. मात्र या निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून उमेदवारी अर्ज बेकायदेशीरपणे नाकारणं, निवडणूक प्रक्रियेत नियमांचं उल्लंघन तसेच 932 नवीन सदस्यत्व अर्जांना आगाऊ मंजुरी देणं, त्यांच्या अपिलावर वेळेत निर्णय न घेणं असे प्रकार घडल्याचा आरोप करत गिरीश पारख, कांतीलाल चोपडा व रमाकांत मालू यांनी ज्येष्ठ वकील नीता कर्णिक यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
