अजिंक्य नाईक यांचा एमसीए अध्यक्षपदाचा मार्ग तूर्तास मोकळा: मात्र अंतिम निकाल हायकोर्टाच्या आदेशावर अवलंबून
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाचे एकमेव दावेदार अजिंक्य नाईक यांच्या उमेदवारीला अखेरच्या क्षणी हायकोर्टात नव्यानं आव्हान देण्यात आलंय.
Published : November 12, 2025 at 8:00 PM IST
मुंबई : एमसीए अध्यक्षपदावर बिनविरोध विराजमान होण्याचा अजिंक्य नाईक यांचा मार्ग तूर्तास मोकळा झालाय. ऐन निकालाच्या दिवशी दाखल झालेल्या या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी पूर्ण करणं शक्य नाही. तसेच अध्यक्षपदावरील निवडणूक ही बिनविरोध होत असल्यानं तूर्तास स्थगितीचीही आवश्यकता नसल्याचं स्पष्ट करत याप्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टानं 5 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केलीय. मात्र या निवडणुकीचा निकल हा हायकोर्टाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाचे एकमेव दावेदार अजिंक्य नाईक यांच्या उमेदवारीला अखेरच्या क्षणी हायकोर्टात नव्यानं आव्हान देण्यात आलंय. बुधवारी या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. या निडणुकीत अध्यक्षपदासाठी अजिंक्य नाईक यांची निवड बिनविरोध होत आहे. त्यामुळं सध्या यावर तातडीनं निकाल द्यायची गरज नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं अजिंक्य नाईक आणि एमसीए निवडणूक कमिटीला या याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश बुधवारी जारी केलेत. त्यानंतर याचिकाकर्ते त्यावर आठवड्याभरात आपली भूमिका मांडतील, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठानं याचिकेवरील सुनावणी 5 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली. मात्र तोपर्यंत निवडणुकीच्या प्रक्रियेला कुठलीही स्थगिती देण्यास हायकोर्टानं नकार दिलाय.
काय आहे याचिका? : एमसीएचे सभासद असलेल्या समीर पेठे यांनी अजिंक्य नाईक यांच्या उमेदवारीवर अर्जाला याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. याचिकेतील दाव्यानुसार अजिंक्य नाईक यांनी साल 2019 पासून सलग दोन टर्म एमसीएच्या एपेक्स कौन्सिलमधील कार्यकाळ पूर्ण केलाय. एमसीएच्या नियमावलीनुसार दोन टर्म उपभोगल्यानंतर सलग तिसऱ्यांदा त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यात एक टर्म कुलिंग ऑफ कालावधी घेणं अनिवार्य असल्यानं यंदा अजिंक्य नाईक यांची अध्यक्षपदासाठीची उमेदवारी कायद्यानं अपात्र ठरते. सोमवारी यंदाच्या निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अजिंक्य नाईक यांच्या व्यतिरिक्त अध्यक्षपदाच्या इतर दावेदारांनी आपले अर्ज मागे घेतल्यानं अजिंक्य नाईक यांची निवड बिनविरोध होणार होती. मात्र आता या निवडीचं भवितव्य हायकोर्टाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
सत्र न्यायालयाचा अजिंक्य नाईक यांना दिलासा : एमसीएच्या अध्यक्षपदाचे एकमेव दावेदार असलेले अजिंक्य नाईक यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मात्र तूर्तास दिलासा मिळालाय. त्यांच्या उमेदवारीला याच मुद्यावर आव्हान देत दाखल झालेली एक याचिका मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावली. सुरूवातीला एमसीए अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेले शाह आलम शेख यांनी अजिंक्य नाईक यांच्या उमेवरीला मुंबई सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
हेही वाचा -