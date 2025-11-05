नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरण वादात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार; 'दि बा पाटील' नाव देण्याची फेटाळली याचिका
नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबत केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. नामकरणाचे आदेश देण्याचे अधिकार नसल्याचं खंडपीठानं म्हटलं आहे.
Published : November 5, 2025 at 8:26 AM IST|
Updated : November 5, 2025 at 8:32 AM IST
मुंबई : नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाच्या बाबतीत कुणालाही आदेश देणं, हे आपल्या अधिकारात येत नसल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केली. या विमानळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचं नाव (Loknete D B Patil Navi Mumbai International Airport) देण्याचे निर्देश केंद्रीय नागरी विमान वाहतुक मंत्रालयाला देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं ही याचिका फेटाळून लावलीय.
संविधानाच्या कलम 226 अंतर्गत अधिकार वापरत न्यायालयालाही राज्य सरकारनं मांडलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला निर्देश देण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कायदेशीर भाषेनुसार, प्रस्ताव हा केवळ हेतूची अभिव्यक्ती आहे. त्याचा निर्णय व्यापक नियम आणि वैधानिक तरतुदींनुसारच घेतला जाऊ शकतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं.
काय आहे प्रकरण - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Navi Mumbai International Airport NMIA) नावावरून भविष्यात या परिसरात अशांतता पसरू नये, यासाठी आदरणीय आणि प्रभावशाली लोकनेते दि.बा. पाटील यांचंच नाव या विमानतळाला देण्यात यावं, अशी मागणी करत प्रकाशज्योत सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, विमानतळाच्या नामांतराचा वाद हा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. दि.बा. पाटील यांच्याशी स्थानिक लोकांच्या भावना जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिकांची मागणी लक्षात घेता हायकोर्टानं लोकनेते दि. बा. पाटील यांचंच नाव या विमानतळाला देण्याचे निर्देश केंद्रीय नागरी विमान वाहतुक मंत्रालयाला द्यावेत, अश विनंती हायकोर्टाकडे करण्यात आली. मात्र, हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली.
1,160 हेक्टर क्षेत्रफळावर पसरलं आहे विमानतळ- नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (NMIA) पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 8 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलं आहे. हे अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड विमानतळ सुमारे 19,647 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलं आहे. हे विमानतळ विद्यमान छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळानंतर मुंबई महानगरातील दुसरं मोठं विमानतळ आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 1,160 हेक्टर क्षेत्रफळावर पसरलेलं असून इथं चार टर्मिनल आहेत.
कोण आहेत दि. बा. पाटील?- 1970 च्या दशकात नवी मुंबई शहर उभारणीसाठी सिडकोने शेकडो गावांमधील हजारो एकर जमीन अधिग्रहित केली. या अधिग्रहणात शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई आणि पुनर्वसन मिळावे, यासाठी दि. बा. पाटील यांनी नेतृत्व केले. दि. बा. पाटील यांच्या योगदानाची दखल घेऊन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला “लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ” असे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी गेली काही वर्षांपासून सातत्यानं होत आहे. दि. बा. पाटील यांनी संपूर्ण आयुष्य शेतकरी, कामगार आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी वाहून घेतेले होते.
हेही वाचा-