तपोवनातील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याच्या हरित लवादाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार
हरित लवादानं वृक्षतोडीला दिलेली स्थगिती रद्द करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज नाशिक पालिकेनं हायकोर्टात दाखल केला होता.
Published : January 27, 2026 at 10:58 PM IST
मुंबई - तपोवनातील वादग्रस्त वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादानं दिलेल्या स्थगितीबाबत तातडीनं हस्तक्षेप करण्यास मंगळवारी मु़बई उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय - वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर हरित लवादासमोर सुनावणी सुरू असल्याचं यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं. एकाचवेळी दोन्ही ठिकाणी सुनावणी होऊ शकत नाही. तसंच लवादानं दिलेल्या स्थगितीमध्ये न्यायालय थेट हस्तक्षेप करु शकत नाही. त्यामुळे लवाद की न्यायालय? यापैकी कुठे सुनावणी सुरु ठेवावी? याचा निर्णय याचिकाकर्त्यांनी घ्यावा, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. दरम्यान हरित लवादानं वृक्षतोडीला दिलेली स्थगिती रद्द करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज नाशिक पालिकेनं हायकोर्टात दाखल केला. यावर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत या अर्जावरही तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार देत नाशिक पालिकेला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय.
तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात हायकोर्टात याचिका - कुंभमेळ्याकरता नाशिकमधील तपोवनात वृक्षांची कत्तल करू नका अशी मागणी करत स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यात प्रशासनान या वृक्षतोडीकरता 11 डिसेंबर रोजी परिपत्रक जारी करत त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यानुसार 17 डिसेंबरपर्यंत शेकडो हरकती पालिका प्रशासनाकडे दाखल झाल्या असून कायद्यानं त्यावर 45 दिवसांत निर्णय होण अपेक्षित आहे. या प्रस्तावित साधूग्रामकरता पर्यायी जागा उपलब्ध असल्यानं ते तपोवनात उभारण्याची गरज नसल्याचा दावाही या याचिकेतून करण्यात आलाय.
काय आहे प्रकरण - नाशिकमध्ये पुढील वर्षात होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातील साधुसंतांसह लाखो भक्तगण जमा होतील. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी तपोवनमध्ये एक भव्य साधुग्राम बनवलं जाणार आहे. मात्र यासाठी इथल्या सुमारे दोन हजार झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. त्याला स्थानिक लोकांसह अनेक पर्यावरणवाद्यांनी जोरदार विरोध दर्शवलाय. तपोवनात साधुग्राम आणि प्रदर्शनी केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोड, पुनर्रोपण याविरोधात आता मनसेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून नाशिक महापालिकेला तपोवनातील झाडे तोडण्यास मनाई करावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. तपोवनातील झाडे तोडू नयेत, प्रस्तावित प्रदर्शनी केंद्राच्या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी अथवा तो रद्द करावा, अशा त्यांच्या याचिकेतील मागण्या आहेत. आगामी कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्यासाठी तिथल्या सुमारे 1800 झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय. या निर्णयाला स्थानिकंसह पर्यावरणवाद्यांकडून जोरदार विरोध करण्यात येतोय. सोशल मीडियावर अनेक सेलिब्रिटिंनीही या कत्तलीविरोधात जोरदार मतप्रदर्शन केलंय. असं असतानाही ही झाड तोडण्यावर भाजपचे काही नेते आणि स्थानिक प्रशासन ठाम आहे. इतकंच नव्हे तर ते याचं जाहीर समर्थनही करत आहेत.
