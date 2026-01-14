ETV Bharat / state

उच्च न्यायालयानं बिनविरोध निवडणुकीवर आक्षेप घेणाऱ्या फेटाळल्या याचिका; असीम सरोदे काय म्हणाले?

राज्यातील महापालिका निवडणुकीत 66 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत हायकोर्टात दाद मागणाऱ्या मनसेसह इतरांच्या पदरी केवळ निराशाच पडलीय.

Bombay high court refused to hear election petitions
संग्रहित- डावीकडून ईव्हीएम मशिन, उजवीकडे मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 14, 2026 at 3:11 PM IST

Updated : January 14, 2026 at 3:16 PM IST

मुंबई : राज्यातील महापालिका निवडणुकीत 66 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचा पाच याचिकांवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठानं ऐनवेळी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर त्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांना कोणताही दिलासा मिळू शकलेला नाही.



बिनविरोध/नोटा सह अन्य मुद्यांवर दाखल झाल्या होत्या याचिका - कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं केवळ राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेत. अनेक ठिकाणी दबावामुळे विरोधक उमेदवारांना माघार घ्यावी लागल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आलाय. आयोगाकडे दाद मागूनही कोणताही ठोस दिलासा न मिळाल्यामुळे याप्रकरणी शेवटचा उपाय म्हणून काहींनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत याबाबत मनसे नेते अविनाश जाधव यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तातडीच्या सुनावणीसाठी प्रयत्न करूनही त्यांना 20 जानेवारीची तारीख सुनावणीसाठी मिळाली. मात्र, तोपर्यंत फार उशीर होईल, असे सांगत संबंधित याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी कोर्टापुढे तातडीनं धाव घेतली.

हायकोर्टानं का फेटाळल्यात याचिका - बुधवारी सकाळच्या सत्रात या याचिका सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयापुढे आल्या होत्या. यावेळी सुनावणीला ऑनलाईन उपस्थित असलेले असीम सरोदे यांनी खंडपीठात सांगितलं की, आमची याचिकाही तत्सम निवडणुकीशी संबंधित आहे. आम्ही या निवडणुकीला विरोध करत नाही. पण, बिनविरोध निवड होतेय त्याला आमचा विरोध आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी त्यांना सुनावलं की, "तुम्ही चुकीची वक्तव्य करताय. चुकीच्या मुद्द्यांवर तुमचा युक्तिवाद होतोय. त्यामुळे तुम्हाला आम्ही दंड आकारून तुमची याचिका फेटाळतोय. तुमची याचिका इतर याचिकांसारखीच असल्याचं चुकीचं विधान का केलंत? एखाद्या पक्षकारासाठी अशी चुकीची माहिती देण्यामागं तुमची घाई किंवा भीती काय होती?" असा सवालही यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना विचारला. यावर याचिकाकर्ते निरूत्तर झाल्यानं न्यायालयानं यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

मनसे आणि काँग्रेसची याचिका काय होती - निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करत अविनाश जाधव आणि इतरांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. केवळ राजकीय दबाव, दमदाटी आणि पैसे वाटप करून विरोधकांना उमेदवारी मागे घ्यायला लावल्याचा आरोप मनसेकडून याचिकेत करण्यात आला. तसेच महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये बिनविरोध झालेल्या उमेदवारांच्या निवडीला याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला होता.

भाजपाचे 44 उमेदवार बिनविरोध- अविनाश जाधव आणि समीर गांधी यांनी यापैकी एक याचिका दाखल केली होती. केडीएमसी आणि ठाणे या महापालिका क्षेत्रात उमेदवार मोठ्या संख्येनं बिनविरोध निवडून आलेत. उमेदवार बिनविरोध निवडून आला असेल, तरीही मतदारांसाठी नोटाचा पर्याय असावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. राज्यातील 29 महानगरपालिकांमध्ये मतदान होण्यापूर्वीच 66 उमेदवार विजयी झाले आहेत. निवडणुका बिनविरोध करण्यात भाजपानं आघाडी घेतली आहे. भाजपाचे 44 उमेदवार बिनविरोध विजयी झालेत. त्यापाठोपाठ शिंदेंच्या शिवसेनेनं दुसरा क्रमांक पटकावलाय. शिंदेंच्या शिवसेनेचे तब्बल 19 नगरसेवक बिनविरोध विजयी झालेत. एकट्या कल्याण-डोंबिवलीत भाजपाचे सर्वाधिक 14 उमेदवार तर शिवसेनेचे 6 उमेदवार बिनविरोध विजयी झालेत. त्यानंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 2 तर मालेगावमधून इस्लाम पार्टीचा एक उमेदवार बिनविरोध विजयी झालाय.

वकील असीम सरोदे यांनी ईटीव्ही भारतला दिली प्रतिक्रिया - "मनसे नेते अविनाश जाधव यांची बिनविरोध निवडणुकांच्या बाबतची अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील याचिका ऐकून घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. त्याचप्रमाणं याच विषयावरील काँग्रेसचे समीर गांधी यांनी दाखल केलेली याचिका ऐकून घेण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला. खरं तर अत्यंत साधी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. बिनविरोध निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक करत असलेली चौकशी अयोग्य पद्धतीनं होत आहे. ही चौकशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली ठराविक कालमर्यादेत व्हायला हवी, अशी याचिका होती. मात्र कोर्टाकडून याबाबत कोणतीही संवैधानिक आणि कायदेशीर दखल न घेता आणि ऐकून घेण्यास नकार देत बुधवारी याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत", याचिकाकर्त्यांचे वकील असीम सरोदे यांनी सांगितलं.

उच्च न्यायालयात यापूर्वीदेखील निवडणुकीशी संदर्भात दाखल झाल्या होत्या याचिका- यापूर्वीदेखील मुंबई उच्च न्यायालयानं निवडणुकीशी संदर्भातील याचिका सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याशी संबंधित याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी (12 जानेवारी) नकार दिला होता. त्यामुळे राहुल नार्वेकर यांनी दमदाटी करून फॉर्म जमा होऊ दिला नाही, असा आरोप करणाऱ्या कुलाबा प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांची निवडणूक लढवण्याची आशा मावळली. दुसरीकडं याप्रकरणी मनसे नेते बबन महाडीक यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 21 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. असे असले तरी महापालिका निवडणुकीचे निकाल 16 जानेवारीला जाहीर होणार आहेत.

Last Updated : January 14, 2026 at 3:16 PM IST

