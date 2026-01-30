विद्यार्थिनींना केले रोमँटिक मेसेज : शाळेनं शिक्षकाला सेवेतून केलं बडतर्फ : मुंबई उच्च न्यायालयानंही दिला दणका
विद्यार्थिनींना रोमँटिक मेसेज पाठवणं एका शिक्षकाच्या भलतच अंगलट आलं आहे. या शिक्षकाचीसेवा समाप्त करण्याचा निर्णय शाळा व्यवस्थापनानं घेतला. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयानही दणका दिला.
Published : January 30, 2026 at 10:52 PM IST
मुंबई : विद्यार्थ्यांना व्हॉट्सअॅपवर रोमँटिक मेसेज पाठवणाऱ्या एका शिक्षण सेवकाला मुंबई उच्च न्यायालयानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिलाय. शिक्षकी पेशाला डाग लावण्याचा प्रकार करत आपल्याचा विद्यार्थिनींना आक्षेपार्ह मेसेज पाठवणं हा अतिशय गंभीर प्रकार आहे. शाळा व्यवस्थापनानं आणि लावदानं शिक्षकाच्या सेवा समाप्तीचा घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं.
काय आहे प्रकरण : रायगडमधील एका शाळेत या शिक्षकाला 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी तीन वर्षांसाठी सहाय्यक शिक्षक या पदावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यात आली होती. डिसेंबर 2022 मध्ये काही विद्यार्थिनींच्या पालकांनी मुलींना त्यांच्या मोबाईलवर शाळेतील शिक्षकाकडून आलेल्या रोमँटिक मेसेजबद्दल शाळेकडं तक्रारी दाखल केल्या. याप्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर या शिक्षकानं आपल्या कृत्याची मुख्याध्यापकांकडं लेखी माफी मागितली. मात्र शाळेनं प्रकरणाची गंभीरता पाहात शिक्षकावर शिस्तभंगाची कारवाई करत त्याच्यावर थेट सेवासमाप्तीची कारवाई केली. ऑगस्ट 2024 मधील या कारवाईविरोधात शिक्षण सेवकानं लवादापुढं दाद मागितली. मात्र लवादानं ही कारवाई योग्यच असल्याचा निर्वाळा देत शिक्षकाला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर शिक्षकानं लवादाच्या या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत त्याला आव्हान दिलं.
मुंबई उच्च न्यायालयानंही दिला दणका : या अपिलावर न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या एकलपीठापुढं सुनावणी झाली. शिक्षण सेवकाच्या सेवा समाप्तीचा निर्णय हा त्याच्या कामावर किंवा कामगिरीवर आधारित नसून त्यानं वर्गाबाहेर कलेल्या गैरवर्तनामुळे घेण्यात आलाय. एका शिक्षकानं आपल्या विद्यार्थिनींना व्हॉट्सअॅपवर असे रोमॅंटिक मेसेज पाठवणं हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. याबाबत विद्यार्थिनींच्या पालकांनी आणि स्थानिक रहिवाशांकडून अनेक तक्रारी शाळेकडं प्राप्त झाल्या. त्यामुळे सामाजिक शांतता कायम राखण आवश्यक होत. अशा परिस्थितीत शाळा व्यवस्थापनानं शिक्षकाची सेवा समाप्तीचा घेतलेला निर्णय योग्यच आहे, असं निरिक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं लवादाचा निर्णय कायम ठेवत याचिकाकर्त्याला कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिलाय.
