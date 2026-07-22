नगरसेवक रमेश म्हात्रेचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला, वकील सना मलिक यांनाही हायकोर्टानं सुनावले खडे बोल
डॉक्टरांना मारहाण झाल्याबद्दल केडीएमसीनं तक्रार का दिली नाही? पालिका आयुक्तांना उत्तर देण्याचे निर्देश, आयएमसीनं याचिकेत प्रतिवादी बनवण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज हायकोर्टानं स्वीकारलाय.
Published : July 22, 2026 at 7:57 PM IST
मुंबई - आज डॉक्टरांना मारहाण झालीय, उद्या वकिलांना होईल. तेव्हाही अशा लोकांची बाजू मांडायला उभं राहणार का? असा सवाल हायकोर्टानं रमेश म्हात्रे यांच्या वकील सना मलिक यांना बुधवारी विचारला. तसंच रमेश म्हात्रे यांचा सीसीटीव्हीतील रौद्र अवतार पाहून ते जराही आजारी वाटले नाहीत. त्यामुळे त्यांना थोडे दिवस तुरुंगातच राहू द्या, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं याप्रकरणी दाखल केलेल्या सुमोटो याचिकेची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
केडीएमसी आयुक्तांना नोटीस जारी करत उत्तर देण्याचे निर्देश - याप्रकरणी, "तुमच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण होऊनही पालिका प्रशासनाच्यावतीनं पोलिसांत तक्रार का दिली गेली नाही?", असा सवाल उपस्थित करत याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्तांना प्रतिवादी करत त्यांना सोमवार 27 जुलैच्या पुढील सुनवणीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश जारी करत नोटीस बजावलीय. या याचिकेवर बुधवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या सुनावणीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनची याप्रकरणी प्रतिवादी करून घेण्याची हस्तक्षेप याचिकाही मान्य केली गेली. तसंच या सुमोटो याचिकेत कोर्टाला मदत करण्यासाठी अमायकस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अशोक मुंदुरगी यांची नियुक्ती केलीय.
ज्येष्ठ नागरिक आणि किडनी विकारानं ग्रस्त असल्याचा रमेश म्हात्रेंचा दावा - या घटनेतील मुख्य आरोपी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यावतीनं बाजू मांडताना कोर्टाला सांगण्यात आलं की, 73 वर्षीय रमेश म्हात्रे हे एक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. कोर्टाच्या निर्देशांनुसार त्यांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये शरण येत, कोर्टाचे निर्देश पूर्ण केलेत. त्यानंतर त्यांना 3 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून सध्या त्यांना कल्याणच्या आधारवाडी कारागृहात ठेवण्यात आलंय. त्यांची एक किडनी निकामी असून त्यांना सतत वैद्यकीय मदतीची गरज असते. त्या दिवशी जी घटना घडली ती भावनेच्या भरात घडली. एका गर्भवती महिलेच्या आयुष्याचा प्रश्न होता, त्याचाच जाब विचारण्यासाठी गेलेले असताना झालेला वाद अचानकपणे विकोपाला गेला होता. मात्र ज्यापद्धतीनं रमेश म्हात्रे त्या डॉक्टरांना मारत होते यावरून त्यांना कोणत्याही वैद्यकीय मदतीची गरज असल्याचं वाटत नव्हतं. आज त्यांनी डॉक्टरांना मारहाण केलीय, उद्या वकिलांना मारतील, तेव्हाही त्यांचा असाच बचाव करणारा का?, असा सवाल उपस्थित करत म्हात्रे यांना कोणताही तातडीचा दिलासा नाकारत सध्या ते आहेत तिथंच त्यांना राहू द्या. असं प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं. तसंच या घटनेचं सारं सीसीटीव्ही फुटेज जमा करून ते पुढील सुनावणीत कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत.
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