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6 ऑगस्टपर्यंत गुंड नगरसेवक रमेश म्हात्रेचा मुक्काम जेलमध्येच, ओळख परेड होईपर्यंत बाहेर सोडता येणार नाही - हायकोर्ट

मारहाण झालेल्या डॉक्टरांना मिळणाऱ्या धमक्या, साक्षीपुराव्यांची सुरक्षा आणि तपासातील महत्त्वाचा टप्पा या गोष्टी विचारात घेत हायकोर्टानं पुन्हा एकदा रमेश म्हात्रेंच्या जामिनावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिलाय.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 8:06 PM IST

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मुंबई : डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या गुंड नगरसेवक रमेश म्हात्रेला दिलासा देण्यास हायकोर्टानं पुन्हा एकदा नकार दिलाय. म्हात्रे यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, तक्रारदार आणि साक्षीदारांना धमकावण्याचे प्रकार आणि मारहाण झालेल्या पीडित डॉक्टरांची सुरक्षा या मुद्द्यांवर हायकोर्टानं म्हात्रे यांना आरोपींची ओळख परेड होईपर्यंत तूर्तास बाहेर सोडण्यास नकार दिलाय. तपासाच्या या टप्प्यावर रमेश म्हात्रे बाहेर आल्यास केसवर परिणाम होऊ शकतो, या मुद्द्यावर हायकोर्टानं पुन्हा एकदा शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिलाय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 6 ऑगस्ट रोजी होईल. रमेश म्हात्रे यांना दिलेल्या जामिनाला स्थगिती देणाऱ्या सुमोटो याचिकेवर हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

जामिनासाठी रमेश म्हात्रेंतर्फे गयावया सुरूच - "मला जो बोध घ्यायचा तो मिळालाय, समाजात जो संदेश जायचा होता, तोही गेलाय. त्यामुळे आता माझ्या जामिनावरील स्थगिती उठवा, माझ्यावर हव्या त्या अटीशर्ती लावा. तपास किंवा खटला पूर्ण होईपर्यंत माझ्यावर जिल्हाच काय, हवं तर राज्यात यायची बंदी घाला. पण मला जेलमधून बाहेर काढा," अशी शरणागती पत्करलेल्या शिवसेनेचा गुंड नगरसेवक रमेश म्हात्रे याच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील आभात पोंडा यांनी शुक्रवारी युक्तिवाद केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरोपीला जामीन देताना त्याची पार्श्वभूमी नाही तर केवळ त्या संबंधित केसचा विचार केला जातो. त्यामुळे दिलेला जामीन अशा पद्धतीनं अधिक काळ स्थगित करता येणार नाही, असं त्यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात सांगितलं.

तपासाच्या या टप्प्यावर आरोपीला बाहेर सोडणं योग्य ठरणार नाही - घटनेच्या दिवशी मारहाण झालेल्या पीडित डॉक्टरांना धमकीचे असंख्य फोनकॉल्स आले होते. तसेच या घटनेनंतर म्हात्रे यांच्यासह त्यांच्यासोबत आलेल्या गुंडांनीही त्यांना धमकी दिलीय की, "तुमचे चेहरे आम्ही पाहिलेत, बाहेर आल्यावरही तुम्हाला सोडणार नाही, अशी धमकी दिलीय. त्या भीतीनं मारहाण झालेले डॉ. वैभव साळुंखे हे त्यांच्या मूळगावी वाशिमला निघून गेलेत. मात्र तरीही त्यांना गुंडांकडून फोनवर धमक्या येणं सुरूच असल्यानं ते पुन्हा कल्याणमध्ये परतण्यास इच्छुक नाहीत, असं त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टाला कळवलं. यावर हायकोर्टाच्या निर्देशांवरून पोलीस संरक्षणात वाशिम न्यायालयात डॉ. वैभव साळुंखे यांचा जबाब नोंदवून घेण्यात आलाय. मात्र या प्रकरणात मारहाण झालेली पीडित महिला डॉक्टर इतकी बिथरलीय की, तिनं रुग्णालयात येणंच बंद केलंय. आम्ही तिला धीर देत असून, अद्याप तिचा राजीनामा स्वीकारलेला नाही, असं प्रशासनाच्या वतीनं यावेळी हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलंय.

दोन आठवड्यांत तपास पूर्ण होणार - तसेच कल्याण पोलिसांच्या तपासावरही सवाल उपस्थित करत हा तपास आता कल्याण झोन 3 च्या पोलीस उपायुक्तांकडे सोपवण्यात आला असून, येत्या दोन आठवड्यांत तपास पूर्ण होईल, असं आश्वासन शुक्रवारी महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला दिलं. तसेच या सुमोटो याचिकेत कोर्टाला मदत करण्यासाठी अमायकस क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अशोक मुंदुरगी यांनी सोमवारी हायकोर्टात स्पष्ट केलं की, या प्रकरणी घडलेला गुन्हा हा काही आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा देण्याइतका गंभीर नाही. मात्र आरोपीची पार्श्वभूमी पाहता पीडित डॉक्टरांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. अजून तपास पूर्ण झालेला नाही, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणं अद्याप बाकी आहे. येत्या 4 ऑगस्टला आरोपींची आधारवाडी कारागृहात ओळख परेड होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत आरोपीला बाहेर सोडणं या केससाठी योग्य ठरणार नाही, असं त्यांनी शुक्रवारी कोर्टाला सांगितलं. या सर्व गोष्टींची नोंद घेत हायकोर्टानं या प्रकरणात तूर्तास रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनावरील स्थगिती कायम ठेवत सुमोटो याचिकेची सुनावणी 6 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण? - काही कारणावरून कल्याणच्या पालिका रुग्णालयात घुसून शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्यासह चार-पाच जणांनी मिळून तीन डॉक्टरांना मारहाण केलीय, ज्यात एका महिला डॉक्टरचाही समावेश होता. त्यामुळे यांची मानसिकता ही त्यावेळी तिथं उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांना इजा पोहोचवण्याचीच होती हे स्पष्ट होतंय. म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांच्या कृतीचा सरकारी आणि पालिकेच्या सेवेत असलेल्या डॉक्टरांच्या मानसिकतेवर किती गंभीर परिणाम होईल?, याची कदाचित दंडाधिकाऱ्यांना आरोपींना जामीन देताना कल्पना आली नसावी. प्रशासकीय सेवेत असलेल्या डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही पूर्णपणे सरकारची आहे, त्यात जराही हयगय होता कामा नये, असं हायकोर्टानं स्पष्ट करत सुट्टीच्या दिवशी विशेष सुनावणी घेत हा जामीन रद्द करत म्हात्रेंसह इतर सर्व आरोपींना शरण येण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले होते.

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SHIVSENA CORPORATOR RAMESH MHATRE
DOCTORS ASSULT CASE
मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT

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