मतदार यादीतून नावं वगळलेल्यांनी वर्षभर काय केलं? याचिका फेटाळून लावत दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
वर्षभर काय करत होतात?, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर न्यायालयात का आलात? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
Published : November 4, 2025 at 2:54 PM IST
मुंबई : मतदार यादीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या चारही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी फेटाळून लावल्या आहेत. एकदा मतदार यादी तयार झाली की त्यात हस्तक्षेप शक्य नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. मतदार यादीच्या ड्राफ्टवर आक्षेप घेण्यास कमी अवधी मिळालाय. ऑनलाइन अर्ज करून देखील यादीत नाव आलं नाही. मतदार यादीतील नाव ट्रान्सफर करणे यासह विविध मागण्या या याचिकांमधून न्यायालयाकडं करण्यात आल्या होत्या. वॉर्ड आरक्षण आणि सीमांकन संदर्भातील याचिकांवर येत्या गुरूवारी सुनावणी घेण्याचं उच्च न्यायालयानं निश्चित केलंय.
काय होत्या याचिका? : आगामी नगर पंचायत, नगर परिषद व जिल्हा परिषद आणि पालिका निवडणुकांबाबत विविध मुद्द्यांवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात जवळपास 42 याचिका दाखल झाल्या होत्या. यातील मतदार यादीवर आक्षेप दाखल याचिकांवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यातील काही याचिका छत्रपती संभाजी नगर, तर काही नागपूर खंडपीठातून मुंबईत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर राज्य सरकारनं आक्षेप घेत त्या सुनावणीस योग्य नसल्याचं स्पष्ट केलं. यातील अनेक याचिका अवैध मुद्द्यांसाठी दाखल झाल्यात, तर काही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेले निकाल स्पष्ट आहेत, असा दावा सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला. मराठवाडा आणि विदर्भातून दाखल झालेल्या याचिकेत यंदाच्या पूर परिस्थितीमुळे मतदार यादीवर आक्षेप नोंदवता आला नाही, असं न्यायालयात सांगितलं. काही नवमतदारांनी आपण नाव नोंदवूनही ते यादीत समाविष्ट झालं नसल्याचा दावा केला. यावर वर्षभर काय करत होतात?, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर न्यायालयात का आलात? असा सवाल करत कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
नवीन कायद्यातील तरतूदीला आव्हान : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व नगर पंचायत समित्या अधिनियम, 2025 ची अधिसूचना 20 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्य सरकारनं जारी केलीय. प्रभाग आरक्षणाच्या रोटेशन पद्धतीची ही पहिलीच निवडणूक असेल असं यातील 12 व्या तरतुदीत स्पष्ट करण्यात आलंय. यावर मुळात ही तरतूदच बेकायदाय, प्रभाग आरक्षण हे प्रत्येक प्रवर्गाला संधी देण्यासाठी आहे, असा दावा करत ही तरतूदच रद्द करण्याची मागणी एका याचिकेतून करण्यात आली. तसेच साल 1996 च्या कायद्याप्रमाणे अस्तित्वात प्रभाग आरक्षण कायम ठेवावं, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. तर काही मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानं एका प्रभागातील मतदार दुसऱ्या प्रभाागात गेल्याचा आरोप काही याचिकांमधून करण्यात आलाय. नवी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्यानं साल 2011 च्या जनगणनेनुसारच प्रभाग आरक्षण ठरावं, अशी मागणीही एका याचिकेद्वारे न्यायालयात करण्यात आलीय. या उर्वरित याचिकांवर येत्या गुरूवारी सविस्तत सुनावणी घेऊ, असं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका : मतदार यादीत नाव टाकण्याचा किंवा काढण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदारांची यादी तयार आहे. 1 जुलै 2025 पर्यंत ज्यांची नावं या यादीत आहेत, तेच यंदा मतदान करु शकतात तसेच निवडणूक लढवू शकतात, असं राज्य निवडणूक आयोगानं प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलंय. मात्र, मतदार यादीतून एखाद्याचं नाव पूर्वी होतं. मात्र, आता ते डिलिट झालंय, तर त्याविरोधात अपील करण्याची कायद्यात तरतूद आहे, असं आयोगाच्या वतीनं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलंय.
