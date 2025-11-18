ETV Bharat / state

मंत्र्यांना जनता दरबार घेऊ नका, हे तुम्ही त्यांच्या जनता दरबारात जाऊन का सांगत नाही?, मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

ठाण्यात भाजपा आणि शिवसेनेतील नेत्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. मंत्री गणेश नाईक यांनी घेतलेल्या जनता दरबाराविरोधात शिवसेनेच्या जिल्हा प्रमुखांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

November 18, 2025

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेतील बेबनाव चव्हाट्यावर आलाय. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबाराला शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुखानं आक्षेप घेतला आहे. नाईकांच्या जनता दरबारावर बंदी घालण्याची मागणी करत थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. मात्र ही याचिका सुनावणीसाठी येताच मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांनाच खडे बोल सुनावलेत.

न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी : शिवसेना नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. तेव्हा, "मंत्र्यांना जनता दरबार घेऊ नका हे आम्ही का सांगायचं?, याउलट त्या जनता दरबारात जाऊन तुम्हीच त्यांना हा जनता दरबार घेऊ नका असं का सांगत नाही?", असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास या प्रकरणी तातडीनं हस्तक्षेप करण्यास नकार दिलाय. ही याचिका आम्ही फेटाळण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनीच ती मागं घेण्याची सूचना न्यायालयानं केली. त्यावर वकिलांनी वेळ देण्याची केलेली विनंती मान्य करत न्यायालयानं कोणतेही निर्देश न देता सुनावणी 9 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण : नवी मुंबई आणि ठाणे परिसरात भाजपानं आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गणेश नाईकांच्या हाती सूत्र दिल्यापासून सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेना गटातील वाद उफाळून आलाय. भाजपा मंत्री गणेश नाईक हे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री नसतानाही जिल्ह्यात विविध ठिकाणी दौरे करत नियमितपणे जनता दरबाराचं आयोजन करत आहेत. या जनता दरबारांना नगरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळतोय. मुळात गणेश नाईक यांना ठाणे जिल्ह्यात येऊन जनता दरबार घेण्याचा अधिकार नसताना केवळ महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर व इतर ठिकाणी ते सातत्यानं जनता दरबार घेत असल्याचा आरोप होतोय. याच तक्रारीसह शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. यातून त्यांनी गणेश नाईकांना जनता दरबार घेण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी केलीय. तसेच या जनता दरबाराला उपस्थित राहणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवरही कायद्यानुसार कारवाई करावी. इतकंच नव्हे, तर त्यांच्या एका दिवसाचा पगार कापण्यात यावा, अशी मागणीही याचिकेत न्यायालयाकडं करण्यात आलीय.

