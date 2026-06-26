आरटीईचा गैरवापर झाल्यास तो खरोखर पात्र आणि गरजू विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल - हायकोर्ट
पुण्यातील एका नामांकित शाळेत फसवा पत्ता देत मुलाची आरटीई अंतर्गत मागणी करणाऱ्या पालकाची याचिका हायकोर्टनं फेटाळली.
Published : June 26, 2026 at 3:38 PM IST
मुंबई : शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार म्हणजेच आरटीई अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याचा निवासी पत्ता देणं बंधनकारक आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं निरीक्षण नोंदविलं आहे. एका विद्यार्थ्याला पत्ता न दिल्याच्या कारणावरून प्रवेश नाकारण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं वैध ठरवलाय.
काय आहे प्रकरण - आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थी शाळेपासून एक किमीच्या परिघात राहणारा असणं अनिवार्य आहे. या अटीची पूर्तता न केल्यामुळे पुण्यातील एका मुलाला शालेय शिक्षण विभागानं संबंधित शाळेत प्रवेश नाकारला होता. शिक्षण विभागानं गुगलच्या मदतीनं निवासी पत्ता आणि शाळेतील अंतर तपासून पाहण्याकरता पडताळणी केली. मात्र, त्यात तो पत्ता त्यांना सापडलाच नाही. त्यानंतर जागेवर प्रत्यक्ष भेट देऊन निवासी पत्त्याची शहानिशा करावी, अशी विनंती मुलाच्या वडिलांनी शासनाकडे केली होती. ही विनंती शिक्षण विभागानं मान्य केली नाही. तेव्हा अखेर मुलाच्या वडिलांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
पालकांचा दावा फोल - या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं या मुलाच्या निवासी पत्त्याची प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन पडताळणी करत त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागानं या मुलाच्या पत्त्यावर भेट दिली. तेव्हा हा पत्ता म्हणजे एका हॉटेलच्या पहिल्या मजल्यावर छोटी खोली आहे. तिथं केवळ एक खाट टाकलेली आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागानं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. तसेच आई-वडील आणि मुलगा, असं तीन जणांचं कुटुंब एक खाट असलेल्या छोट्या खोलीत राहू शकत नाही. त्यामुळे हा निवासी पत्ता होऊ शकत नाही, असं शिक्षण विभागानं हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
हायकोर्टाचा काय आहे निकाल? - या गोष्टीची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं वडिलांनी दाखल केलेली ही याचिका फेटाळून लावली. एवढ्या छोट्या जागेत तीन जणांचे कुटुंब वास्तव्य करु शकत नाही, हा प्रशासनाचा दावा हायकोर्टानं मान्य केला. आरटीई अंतर्गत दुर्बल घटकांंना प्रवेश देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे. यासाठी आखून दिलेल्या नियमांचं पालन काटेकोरपणं झालंच पाहिजे. आवश्याक अटींची पूर्तता न करणाऱ्याला उमेदवाराला प्रवेश दिला गेला तर त्या जागेवर पात्र विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळणार नाही. हा पात्र आणि खरोखर गरजू विद्यार्थ्यावर अन्याय होईल, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्टपणे अधोरखित केलंय.
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