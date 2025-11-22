नॉमिनी हा गृहनिर्माण सोसायटीचा कायमस्वरूपी सदस्य होऊ शकत नाही, तो हक्क वारसाचाच - हायकोर्ट
Published : November 22, 2025 at 5:03 PM IST
मुंबई : सोसायटीतील मुख्य सदस्याच्या निधनानंतर त्याच्या नॉमिनीला गृहनिर्माण सोसायटीचं सदस्यपद थेट मिळू शकत नाही. सक्षम प्राधिकरणानं वारसा हक्कानुसार निश्चित केलेल्या व्यक्तिलाच सदस्याच्या मृत्यूनंतर सोसायटीचं रिकामी झालेलं सदस्यत्त्व मिळू शकतं, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई हायकोर्टनं एका निकालात दिलाय.
हायकोर्टाचा निकाल काय? : नॉमिनी हा मालमत्तेचा केवळ कायदेशीर विश्वस्त असतो. त्याचं अस्तित्व हे ठराविक कालवधीपर्यंतच मर्यादित असतं. सक्षम प्राधिकरणानं एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीर वारस म्हणून जाहीर केल्यानंतर नॉमिनीचं सदस्यत्त्व आपोआप संपुष्टात येतं, असं न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठानं याबाबत दिलेल्या निकालातून स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण? : एका सोसायटीनं याप्रकरणी दाद मागत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सोसायटीनं मूळ सदस्याच्या निधनानंतर त्याच्या नॉमिनीला सदस्यत्व दिलं होतं. मात्र मूळ सदस्याच्या वारसाकडून विभागीय निबंधकाकडे या प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आलं. निबंधकांनी सोसायटीचा निर्णय अवैध ठरवत देण्यात आलेलं सदस्यत्व रद्द केलं. त्यानंतर नॉमिनीकडून या निर्णयाला अपिलीय न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. न्यायलयानं सुनावणीअंती निबंधकांचा निर्णय रद्द करत सोसायटीचा निर्णय योग्य ठरवत सदस्यत्व पुन्हा वैध ठरवलं. अपिलीय न्यायालयाच्या या निकालाला पुन्हा हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. यावेळी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सोसायटीचा दावा अमान्य केला. नॉमिनीकडे वारसा हक्काचे अधिकार नसतात. तो आधीही सोसायटीचा सदस्य होता, असा तर्क लावता येत नाही. अपिलीय न्यायालयानं या कायदेशीर तरतुदींकडे दुर्लक्ष करत नॉमिनीचं सदस्यत्त्व वैध ठरवलंय, असं निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती मिलिंद बोरकर यांनी नॉमिनीला दिलेलं सदस्यत्व रद्द करत ते कायदेशीर वारसाला देण्याचे निर्देश सोसायटीला जारी केलेत.
काय होता कुटुंबातील वाद? : आईच्या निधनानंतर नॉमिनी असलेल्या मुलानं सोसायटी सदस्यत्त्वासाठी अर्ज केला होता. सोसायटीनं या मुलाला सदस्यत्व देत प्रमाणपत्र जारी केलं. यावर आक्षेप घेत दुसऱ्या भावानं याविरोधात निबंधकाकडे अर्ज दाखल केला होता. निबंधकांनी नॉमिनी असलेल्या भावाचं सदस्यत्व रद्द करत अर्जदार भावाला सदस्यत्व देण्याचे आदेश सोसायटीला दिले. मात्र अपिलीय न्यायालयानं नॉमिनी भावाचंच सदस्यत्त्व वैध ठरवलं होतं. हे प्रकरण हायकोर्टात पोहोचताच याबाबतचा कायदा स्पष्ट करत वारसाहक्क असलेल्या भावाचा कायदेशीर दावा हायकोर्टानं मान्य केला.
