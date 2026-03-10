अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना दिलासा नाहीच, खटल्याला सामोर जावंच लागेल - हायकोर्ट
एनआयएनं अँटिलिया प्रकरणी आपल्याला गोवल्याचा दावा करत प्रदीप शर्मा यांनी दाखल केलेली दोषमुक्तीची याचिका हायकोर्टानं फेटाळलीय.
Published : March 10, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 8:33 PM IST
मुंबई - अँटिलिया स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात राष्ट्रीय तपासयंत्रणा (NIA) कडून आपल्याला गोवण्यात आल्याचा दावा करणाऱ्या प्रदीप शर्मा यांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं मंगळवारी नकार दिलाय. याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं शर्मा यांची दोषमुक्तीची याचिका फेटाळल्याच्या निर्णयाला शर्मा यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर यात शर्मा यांचा सहभाग सिद्ध करण्याकरता एनआयएकडे पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्याचा तपासयंत्रणेचा दावा मान्य करत हायकोर्टानं प्रदीप शर्मा यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना याप्रकरणी खटल्याला सामोर जावंच लागेल असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी यावर सुनावणी झाली.
प्रदीप शर्माच कटातील मुख्य सूत्रधार - याप्रकरणी आपलं प्रतिज्ञापत्र तपासयंत्रणेकडून हायकोर्टात सादर करण्यात आलंय. या प्रतिज्ञापत्रात NIA नं दावा केलाय की, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार हे प्रदीप शर्माच आहेत. इतकंच काय तर हा कथित कट मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या इमारतीतच शिजला होता. ज्यात प्रदीप शर्मांसह इतर आरोपी कटातील अनेक बैठकींना उपस्थित होते. सचिन वाझेनं मनसुख हिरेनच्या हत्येकरता पूर्व तयारीसाठी प्रदीप शर्मा यांना 45 लाख रुपये दिले होते, असा उल्लेखही एनआयएनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केलाय.
काय होतं प्रकरण - 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर एक स्कॉर्पिओ कार आढळली होती. ही कार स्फोटकांनी भरली होती. या घटनेनंतर दहा दिवसांनी 4 मार्च रोजी या कारचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा येथील खाडीत आढळला होता. त्यांनी संबंधित कार चोरीला गेल्याची तक्रारही दाखल केली होती. सुरूवातीच्याकाळात एटीएसकडे हा तपास होता. मात्र एप्रिल 2021 मध्ये, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं हा तपास हाती घेतल्यानंतर, या प्रकरणाचा तपास करणारे तत्कालीन एपीआय सचिन वाझे आणि प्रदीप शर्मा यांच्यासह इतर नऊ जणांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करणे आणि मनसुख हिरेन यांच्या हत्येत प्रमुख आरोपी सचिन वाझेला मदत केल्याचा आरोप प्रदीप शर्मा यांच्यावर करण्यात आला होता. यानंतर कायदेशीर मुद्यांवर हायकोर्टानं जामीन नकारल्यानंतर अखेर पत्नीच्या गंभीर आजाराच्या कारणावर प्रदीप शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मानवतेच्या आधारावर जामीन मंजूर केला.
कोण आहेत प्रदीप शर्मा - प्रदीप शर्मा हे 1983 मध्ये पोलीस सेवेत रुजू झाले. अनेक ते वर्षापासून मुंबई गुन्हे शाखा आणि स्पेशल टास्क फोर्समध्येच कार्यरत होते. पोलीस दलात सर्वाधिक एन्काउंटर करणारे पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. मुंबई पोलिसांचे एन्काऊटंर स्पेशलिस्ट म्हणून प्रदीप शर्मा यांची ओळख आहे. मुंबई पोलीस दलाकरता एकूण 113 गँगस्टरची एन्काऊटंर प्रदीप शर्मा यांच्या नावावर आहेत. मुंबई बॉम्बस्फोटातील ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या तीन अतिरेक्यांसह सादिक काल्या, विनोद मटकर, सुहास माकडवाला, रफीक डबा अशा अनेक कुख्यात गुंडांचा त्यांनी एन्काऊंटर केला आहे. मात्र आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत ते अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. लखन भैया बनावट एन्काऊटर प्रकरणात साल 2010 मध्ये त्यांना पहिल्यांदा अटक झाली होती. मात्र पुढे याप्रकरणी निर्दोष सुटल्यानंतर साल 2013 मध्ये प्रदीप शर्मा जेलमधून बाहेर आले. पुढे प्रदीप शर्मा यांना पुन्हा मुंबई पोलीस दलात रूजू करण्यात आलं. त्यानंतर ते ठाणे पोलिसांच्या खंडणी विरोधी पथकात वरिष्ठ निरीक्षक पदावर काम करत होते. इथंच साल 2017 मध्ये निवृत्तीआधी दाऊदचा भाऊ इकबाल कासकरला शर्मा यांनी त्याच्या घरातून अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत शिवसेनेत अधिकृतरित्या प्रवेश केला आणि साल 2019 मध्ये शिवसेनेच्या तिकीटावर त्यांनी बहुजनविकास आघाडीविरोधत नालासोपारा येथून विधानसभा निवडणूकही लढवली, मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला होता.
वाझेच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे एनआयएला निर्देश - दुसरीकडे 'अँटिलिया' निवासस्थानाबाहेर गाडीत स्फोटकं ठेवल्याच्या आणि त्या गाडीचा मालक व्यावसायिक मनसुख हिरेनच्या हत्या प्रकरणातून दोषमुक्तीसाठी सचिन वाझेनं नव्यानं कोर्टात याचिका दाखल केलीय. याप्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेनं मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी आपला अर्ज दाखल केलाय. या गुन्ह्यात आपल्यावर यूएपीए कायद्यांतर्गत लावण्यात आलेले आरोप चुकीचे असून, ही घटनाच मुळात दहशतवादी कृत्य या व्याख्येत बसत नाही, असा दावा सचिन वाझेनं आपल्या याचिकेतून केला आहे. न्यायालयानं या याचिकेची दखल घेत तपासयंत्रणा या नात्यानं एनआयएला यावर आपलं उत्तर सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
