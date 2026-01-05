ETV Bharat / state

"कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांना चुकून इलेक्शन ड्युटी लावली होती", महापालिका आयुक्तांचं हायकोर्टात जातीनं हजेरी लावत स्पष्टीकरण

सुनावणीची तब्बल दीड तास वाट पाहिल्यानंतरही भूषण गगराणी यांना दिलासा नाहीच, सुनावणी तीन आठवड्यांकरिता तहकूब करण्यात आलीय.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 5, 2026 at 4:27 PM IST

मुंबई : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या कामात न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना इलेक्शन ड्युटी चुकून लावली गेली होती, असं स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त आणि मुंबई जिल्हा प्रमुख निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांनी सोमवारी हायकोर्टाला दिलंय. मात्र हायकोर्टानं ही चूक मान्य करण्यास नकार देत या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांकरिता तहकूब केलीय.

महापालिका आयुक्तांना करावी लागली दीड तास प्रतीक्षा - एरव्ही ज्यांच्या दालनाबाहेर लोक भेटीची वाट पाहत असतात, त्या महापालिका आयक्तांना सोमवारी या सुनावणीकरिता जवळपास दीड तास कोर्टात वाट पाहावी लागली. या प्रकरणाच्या सुनावणीकरिता महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी हे जातीनं सकाळी 11 च्या आधीपासूनच हायकोर्टात उपस्थित होते. मात्र इतर प्रकरणांच्या सुनावणीत बराच वेळ गेल्यानं या सुमोटो याचिकेची सुनावणी सुरू होण्यास बराच अवधी गेला. दिलेल्या आदेशांनुसार भूषण गगराणी यांनी आपलं वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र वकिलामार्फत हायकोर्टात सादर केलंय. ज्यात त्यांनी आधीच्या आदेशांची कल्पना नसल्यानं नजरचुकीनं हे आदेश जारी झाल्याचं मान्य करत आपली चूक कबूल केलीय. मात्र ही चूक मान्य करून या प्रकरणी आयुक्तंना कोणताही दिलासा न देता या प्रकरणाची सुनावणी तूर्तास तीन आठवड्यांकरिता तहकूब केलीय.

काय आहे प्रकरण? - जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मुंबईतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटीवर रुजू होण्याचे आदेश जारी करत तसं पत्र 22 डिसेंबरला सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना पाठवलं होतं. मात्र त्या पत्रावर मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेत महापालिका आयुक्त आणि मुंबई शहर जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टानं कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात यापूर्वीच प्रशासकीय निर्णय घेत न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याची विनंती केली होती. मात्र पालिका आयुक्तांनी 29 डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सूट देण्याची विनंती नाकारण्यात आल्याचं कळवलं.

मुख्य न्यायमूर्तींनी आयुक्तांच्या या निर्णयाला रातोरात दिली होती स्थगिती - या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेत यावर त्याच दिवशी रात्री 8 वाजता मुख्य न्यायमूर्तींच्या मलबार हिल येथील शासकीय निवासस्थानी दुसऱ्या न्यायमूर्तींना बोलावणं पाठवून एक विशेष खंडपीठ स्थापन करून घेतलं होतं. या सुनावणीत पालिका आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रावर न्यायालयानं थेट बोट ठेवत याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं. त्यावर पालिका आयुक्तांनी काढलेलं हे पत्र मागे घेऊ देण्याची विनंती महापालिकेच्या वकिलांनी कोर्टाकडे केली होती. परंतु हायकोर्टानं ही विनंती फेटाळून लावत जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या पालिका आयुक्तांना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यावर रुजू होण्याचे आदेश कोणत्या अधिकार क्षेत्रात घेतले?, याबाबत वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सोमवारी हायकोर्टात मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

हायकोर्टाचे निर्देश काय?- सप्टेंबर 2008 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचा दाखला देत पालिका आयुक्तांना त्यांनी 22 डिसेंबरला न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामावर बोलावणं पाठवत जारी केलेल्या पत्रावर तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश कायम आहेत. पालिका आयुक्तांना हायकोर्टानं धारेवर धरत कोणत्या अधिकारात ही नोटीस काढलीत?, असा थेट सवाल केलाय. त्या रात्रीच्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाच्या उपसचिवांनी या सुनावणीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत उपस्थित राहत खंडपीठाला माहिती दिली होती की, निवडणूक आयोग कधीही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यासाठी पाचारण करत नाही.

