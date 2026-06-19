सहानुभूती ही कायदेशीर हक्काची जागा घेऊ शकत नाही - हायकोर्ट
मानसिक आराजानं ग्रस्त असलेल्या विद्यार्थिनीला कमी उपस्थितीवरून दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिलाय.
Published : June 19, 2026 at 9:47 PM IST
मुंबई - कमी उपस्थितीमुळे विद्यापीठाकडून परीक्षेसाठी अपात्र ठरवण्यात आल्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या विद्यार्थिनीला दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नकार दिलाय. तीव्र नैराश्य आणि व्यक्तिमत्त्व विकाराशी झुंज देणाऱ्या विद्यार्थिनीबद्दल आम्हाला मनापासून सहानुभूती आहे, मात्र केवळ सहानुभूतीच्या आधारावर शैक्षणिक नियमांना अपवाद करता येणार नाही, असं अधोरेखित करत हायकोर्टानं विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळून लावली.
काय आहे याचिका - बीएस्सी (अप्लाइड सायकॉलॉजी)च्या तृतीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला आवश्यक उपस्थिती पूर्ण न केल्यामुळे 15 एप्रिल 2026 रोजी विद्यापीठानं डिबारमेंट पत्र देत अंतिम सत्राच्या पुनर्परीक्षेला बसण्यास अपात्र ठरवलंय. या विरोधात विद्यार्थिनीनं हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केलीय.
विद्यार्थिनीची याचिका काय - वैद्यकीय परिस्थितीचा विचार करून येत्या जून महिन्यात होणाऱ्या तृतीय वर्षाच्या पुनर्परीक्षेला बसण्याची परवानगी द्यावी. अन्यथा तिचं संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल आणि तिच्या मानसिक आरोग्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होईल असा दावा तिनं या याचिकेत केला होता. तसंच मागील सर्व सत्रांमध्ये तिची उपस्थिती आवश्यक मर्यादेपेक्षा जास्त होती. मात्र यंदाच्या शेवटच्या सत्रात तिला मानसोपचाराशी संबंधित आजार आणि व्यक्तिमत्त्व विकाराचे निदान झाले. त्यामुळे तिला नैराश्य, भावनिक अस्थिरता, ताण सहन करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. मार्च 2026 मध्ये तिला आत्महत्येचेही विचार आणि भ्रम यांसारखा गंभीर मानसिक आरोग्याचा झटका आला. त्यानंतर तिच्या पालकांनी तिला उत्तर प्रदेशातील आपल्या मूळ गावी नेलं होतं. विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी तिच्या प्रकृतीबाबत विद्यापीठाला माहिती दिली होती. मात्र विद्यापीठाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही, असा युक्तिवाद विद्यार्थिनीच्या वकिलांनी हायकोर्टात केला होता.
हायकोर्टाचे निर्देश काय - या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून खंडपीठानं स्पष्ट केलंय की, विद्यार्थिनीची परिस्थिती नक्कीच संवेदनशील असून न्यायालय तिच्या आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या वेदना आम्ही समजू शकतो. मात्र न्यायालयाची भूमिका ही केवळ कायदेशीर वैधता तपासण्यापुरती मर्यादित आहे. सहानुभूती ही कायदेशीर हक्काची जागा घेऊ शकत नाही. न्यायालय निर्णय प्रक्रियेची कायदेशीरता तपासून निकाल देतं. शैक्षणिक नियमांचं पुनर्लेखन करणं किंवा अस्तित्वात नसलेले अपवाद निर्माण करणं हे न्यायालयाचं काम नाही, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं या विद्यार्थिनीला दिलासा देण्यास नकार देत तिची याचिका फेटाळून लावली.
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