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'मद्यनिर्मिती बंद झाल्यामुळे कंपनीला प्रतिदिन 1 कोटींचं नुकसान', मद्य कंपन्यांचा दावा, मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली 'ही' भूमिका

FSSAI च्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात आलेल्या मद्यनिर्मिती कंपन्यानी गंभीर दावा केला. कारवाई एकतर्फी आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप. मात्र हायकोर्टाकडून अंतरिम दिलासा देण्यास तूर्तास नकार देण्यात आला.

Bombay high court On liquor company
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 10:22 PM IST

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मुंबई : अन्न सुरक्षा दर्जा प्राधिकरणानं (FSSAI) उत्पदान व विक्रीवर घातलेल्या बंदी विरोधात भारतातील दोन अग्रगण्य मद्यविक्री कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या बंदीमुळे कंपनीचं दिवसाला 1 कोटींचं नुकसान होत असून याचा राज्याच्या महसुलावरही तितकाच परिणाम होतो, असा दावा या कंपन्यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. या दोन्ही कंपन्यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याकरता केंद्र सरकारनं वेळ मागून घेतल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं या याचिकांवरील सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय. मात्र प्रशासनाची भूमिका जाणून घेतल्याशिवाय त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं सोमवारी स्पष्ट केलं.

कंपन्यांचा दावा काय : या कंपन्यांनी आपली बाजू मांडताना दावा केलाय की, गेल्या पाच दशकांपासून त्या भारतात मद्य निर्मिती करत आहेत. आजवर कधीही त्यांच्यावर अश्याप्रकारची कारवाई झालेली नाही. आजवरच्या इतिहासात कधीही त्यांच्या गुणवत्तेवर सवाल उपस्थित केले गेलेले नाहीत, तर कधीही कुठल्याही ग्राहकाकडून तक्रार आलेली नाही. त्यामुळे आम्ही तळीरामांची कुठल्याही प्रकारे फसवणूक करत नाही, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच या बंदीमुळे उत्पादन ठप्प होऊन कंपनीला दिवसाला 1 कोटींचं नुकसान होतंय. हे नुकसान केवळ कंपनीपुरत मर्यादीत नसून राज्याचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर त्याचा तितकाच परिणाम होतोय.

मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या मागण्या काय : मुळात ही कारवाईच बेकायदा आहे. कारण एफएसएसआयएच्या एका अधिकाऱ्यानं ही कारवाई केलीय. अधिकाऱ्याला अशी करवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तेव्हा ही बंदीची कारवाई तत्काळ रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत करण्यात आलीय. नियमानुसारच आम्ही मद्याचं उत्पादन करतो. फ्लेवरची नोंद असावी असा कोणताही नियम उपलब्ध नाही. आमच्या मद्यात आजवर कोणताही दोष आढळलेला नाही. तरीदेखील ही कारवाई करण्यात आलीय. तसेच यावर आमचं म्हणणं ऐकून न घेताच ही एकतर्फी कारवाई करण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेतून करण्यात आलाय. सर्वात महत्त्वाचं म्हणचे आम्ही तयार केलेलं मद्य हे मानवी शरीरासाठी हानीकारक आहे, असा निष्कर्ष कारवाईच्या तपशीलात कुठंही नोंदवण्यात आलेला नाही, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलंय. ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी डियाजिओ पीएलसीची उपकंपनी असलेल्या युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेडनं या नोटीसविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. तर असोसिएटेड अल्कोहोल अँड ब्रुअरीजनंही एफएसएसएआयच्या नोटीसविरोधात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.

काय आहे प्रकरण : एफएसएसएआय (FSSAI) च्या लेबलिंग, कृत्रिम स्वाद (Flavouring) आणि उत्पादन दर्जाबाबत शंका उपस्थित करत लावलेल्या निर्बंधीच्या आदेशाविरोधात 'युनायटेड स्पिरिट्स' (मॅकडॉवेल) आणि 'मोहन मेकिन' (ओल्ड माँक) यांसारख्या प्रमुख भारतीय मद्य निर्मिती कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या मद्यांमध्ये कृत्रिम किंवा निसर्गासारखेच भासणारे (Nature-identical) स्वादवर्धक वापरल्याचा व उत्पादनांच्या निकषांनुसार चव विकसित न केल्याचा एफएसएसएआयचा आरोप आहे. मात्र ब्रँड्सच्या जुन्या वयाशी (Age claims) संबंधित दाव्यांवर आणि चुकीच्या लेबल्सवर अन्न सुरक्षा प्राधिकरणानं आक्षेप घेत उत्पादनांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर अचानक बंदी घातल्यामुळे या कंपन्यांनी कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिलंय.

FSSAI चा आरोप काय : पुण्याजवळील बारामती इथं या मद्याचं उत्पादन होतं. मात्र रमच्या बॉटलवर फ्लेवर व वयोमर्यादेची कुठलीही नोंद नाही, असं कारण देत एफएसएसआयनं या रमच्या निर्मिती आणि विक्रीवर बंदी आणलीय. सध्या स्टॉकमध्ये असलेल्या रमची त्यांना विक्री करता येईल. मात्र त्यावर फ्लेवरची नोंद असायलाच हवी, अशी अट घालत एफएसएसएआयनं युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड आणि असोसिएटेड अल्कोहॉल्स अँड ब्रुअरीजसह मद्य कंपन्यांना काम बंदीच्या नोटिसा बजावल्यात. एफएसएसएआयनं स्पष्ट केलंय की फ्लेवरिंग पदार्थांच्या वापरास मनाई नाही. मात्र नियमांचं उल्लंघन करून प्रमाणित मद्यपेयांमध्ये फ्लेवरिंग्ज मिसळली जात असल्यामुळे या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. रममध्ये रम फ्लेवरिंग्ज मिसळली जात आहेत. FSSAI ने मद्य जगतातील सर्वात मोठ्या कंपन्या, युनायटेड स्पिरिट्स, इनब्रू आदींच्या अनेक लोकप्रिय ब्रँड्सवर कारवाई केली आहे. प्रयोगशाळेच्या चाचणी अहवाल प्रसिद्ध होताच, व्हिस्की आणि रमच्या निवडक प्रकारांच्या विक्रीवर तत्काळ बंदी घालण्यात आली. अँटिक्विटी, रॉयल चॅलेंज आणि पाच दशकांपूर्वीच्या ओल्ड माँकसारख्या ब्रँड्सचा यात समावेश आहे. एफएसएसएआयनं याबाबत जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केलंय की, प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये आढळून आलंय की, काही उत्पादन युनिट्स मद्याला नैसर्गिकरित्या मुरू देण्याची पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया वापरण्याऐवजी, त्यात बाहेरून कृत्रिम किंवा नैसर्गिक स्वाद मिसळत आहेत असं समोर आलंय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, रमला रमची चव आणि व्हिस्कीला व्हिस्कीची चव देण्यासाठी कृत्रिम स्वाद मिसळले जात आहेत. अशी कोणतीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त प्रणाली नाही, जिथे एकाच पेयामध्ये स्वतंत्रपणे कृत्रिम स्वाद मिसळले जातात. त्यामुळे ही कारवाई योग्य असल्याचा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात आलाय.

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TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
ACTION TAKEN BY FSSAI
मद्यनिर्मिती बंद
मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT ON LIQUOR COMPANY

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