पतीच्या निधनानंतर त्याच्या वारसांकडून पोटगीची रक्कम वाढवता येणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
'पोटगी वाढवून देण्याची मागणी ही केवळ विभक्त पतीकडेच करता येते, त्याच्या निधनानंतर संपत्तीतून उर्वरित थकबाकी वसूल करता येते. मात्र पोटगी वाढवून देणं कायद्यात बसत नाही.'
Published : June 17, 2026 at 6:19 PM IST
मुंबई : पतीच्या निधनानंतर त्याच्या वारसांकडून पत्नीला पोटगी वाढवून मागता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकताच एका आदेशात दिला आहे. "न्यायालयीन आदेशानुसार निश्चित झालेली पोटगीची थकबाकी ही त्याच्या पश्चात त्याच्या संपत्तीतून वसूल करता येऊ शकते. मात्र ती वाढवून मागण्याचा अधिकार पत्नीला नाही. हा पती-पत्नीच्या वैयक्तिक नातेसंबंधातून निर्माण होणारा वैयक्तिक अधिकार आहे. त्यामुळे, पोटगी देण्याची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांकडं अशी मागणी करता येत नाही," असं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल काय आहे : घटस्फोटानंतर पतीच्या मृत्यूनंतर कुटुंब न्यायालयानं याचिकाकर्तीची पोटगीची थकबाकी विभक्त पतीच्या पश्चात त्याच्या संपत्तीतून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या संपत्तीतून पोटगी वाढवून देण्याची तिची मागणी न्यायालयानं फेटाळून लावली. कुटुंब न्यायालयानं 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिलेल्या निर्णयाला याचिकाकर्तीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर वरील आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्तीचे अपील फेटाळून लावत कौटुंबीक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत कायम ठेवला. यानिमित्तानं घटस्फोटानंतर जोडप्यातील वैवाहिक नातं संपुष्टात येते. त्यानंतर जर काही कारणानं पतीचा मृत्यू झाला तर, विभक्त पतीच्या संपत्तीतून वाढीव पोटगीची मागणी करता येऊ शकते का? हा प्रश्न या प्रकरणाच्या निमित्तानं न्यायालयासमोर होता. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन या प्रकरणी कोर्टाला कायदेशीर सहकार्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं वकील दीपा चव्हाण यांची न्यायमित्र (अमायक क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्तीच्या विभक्त पतीच्या वारसांच्या वतीनं डॉ. प्रदीप चव्हाण आणि वकील श्वेता बोऱ्हाडे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयानं निश्चित केलेली पोटगी घटस्फोटित महिला मृत पतीच्या वारसांकडून वसूल करू शकते. मात्र, ती वाढवून देण्याची मागणी करू शकत नाही. ही मागणी ती केवळ विभक्त झालेल्या पतीकडून पत्नी करू शकते. मात्र तिचा हा हक्क पतीच्या निधनानंतर संपुष्टात येतो, असा युक्तिवाद मृत पतीच्या वारसदारांचे वकील प्रदीप चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. जो ग्राह्य धरत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
काय आहे प्रकरण : सध्या ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या एका दाम्पत्याचा विवाह साल 1973 मध्ये झाला होता. मात्र साल 1977 मध्येच हे दोघंही विभक्त झाले. त्यानंतर दीर्घकालीन न्यायालयीन लढ्यानंतर साल 1999 मध्ये कुटुंब न्यायालयानं त्यांचा घटस्फोट मंजूर करून याचिकाकर्तीला दरमहा सहा हजार रुपये पोटगी मंजूर केली होती. या निर्णयाविरुद्ध त्यावेळी दोन्ही बाजूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं होतं. मात्र त्यानंतर दोघांपैकी कुणीही न्यायालयात सुनावणीकरता हजर न झाल्यामुळे साल 2005 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं दोघांचेही दावे फेटाळून लावले. त्यानंतर साल 2012 मध्ये याचिकाकर्तीच्या विभक्त पतीचं निधन झालं. त्यानंतर महिलेनं मृत पतीच्या वारसांकडं पोटगीची थकबाकी देण्यासह ठरलेली पोटगीची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी केली. मात्र कुटुंब न्यायालयानं ही मागणी फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्तीनं त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
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