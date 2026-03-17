खारदांडा येथील मोकळ्या जागेवर कोळी समाजाचा दावा सिद्ध होऊ शकत नाही, दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार
दांडा कोळी मासेमारी व्यावसायिक सहकारी संस्थेच्या वतीनं मोकळ्या जागी मासे सुकवणे, जाळी, होड्यांची दुरुस्ती याकरिता राखीव असल्याचा दावा हायकोर्टानं फेटाळला.
Published : March 17, 2026 at 9:52 AM IST
मुंबई : खारदांड्यातील 'त्या' जागेच्या वादाप्रकरणी हायकोर्टात दाद मागणाऱ्या कोळी बांधवांना कोणताही दिलासा देण्यास सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय. सीमांकनातून निर्माण झालेल्या वादात सखोल वस्तुस्थितीसह साक्षीपुरावे तपासणं गरजेचं असून, अशा वादाचं निराकरण मुंबई उच्च न्यायालय करू शकत नाही, त्यासाठी याचिकाकर्त्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येईल, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं कोळी बांधवांनी याबाबत दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांना या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी 17 डिसेंबर 2025 पासून दिलेली स्थगिती हायकोर्टानं आणखी तीन आठवडे कायम ठेवलीय.
काय आहे प्रकरण? - खारदांडा परिसरातील कोळी बांधव या जागेत पिढ्यानपिढ्या मासे वाळवण्यासह जाळी दुरुस्ती करणे, मासेमारीसाठी लागणारी साधनसामग्री ठेवणं याकरिता वापर करत आहेत. मात्र या जमिनीचा काही भाग आता झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला असून, ही जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आल्याचा आरोप करत या प्रकरणी दांडा कोळी मासेमारी व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित या संस्थेच्या वतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हायकोर्टाकडून दिलासा देण्यास नकार - या प्रकरणी मासे वाळवण्याच्या पारंपरिक जागेला झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी प्रमुख करण्यात आली होती. या याचिकेवरील युक्तिवाद गेल्या आठवड्यात पूर्ण करत हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. सोमवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं आपला हा निकाल जाहीर करत सदर याचिका फेटाळून लावत असल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र या निकालाला आव्हान देता यावं याकरता दिलेली स्थगिती तीन आठवड्यांसाठी कायम ठेवलीय.
काय होती याचिका? - खारदांडा परिसरातील पारंपरिक मासे वाळवण्याच्या जागेला झोपडपट्टी घोषित करत जागा ताब्यात घेण्याविरोधात कोळी बांधवांचा तीव्र विरोध आहे. मासे वाळवण्याची जागा बिल्डरला दिली तर आमच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होईल, एवढेच काय तर अनेक कोळी बांधवांना व्यवसायाला मुकावं लागेल, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्या कोळी बांधवांच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह यांनी युक्तिवाद करताना हायकोर्टाला सांगितलं की, साल 2008 मध्ये हा भूखंड मुंबई महापालिकेनं स्थानिक मच्छीमार समुदायासाठी राखीव ठेवला होता. तर साल 1963 च्या परिपत्रकात या जागेचा कोळी बांधवांच्या पूरक उपजीविकेसाठी वापरास मान्यता देण्यात आलीय. मात्र एसआरएच्या वतीनं हा युक्तिवाद कोर्टात फेटाळण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यांचा मागण्या काय होत्या -
- योग्य सर्वेक्षण आणि सीमांकन न करता या भूखंडाला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात समाविष्ठ करण्यात आलंय.
- या निर्णयामुळे विकासकाला त्या जागेवर अतिक्रमण करण्याची संधी मिळाली असून, कोळी समाजाच्या पारंपरिक हक्कांवर गदा आली आहे.
- मासे वाळवण्याच्या पारंपरिक जागेला झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय रद्द करावा.
- कोळी बांधवांच्या उपजीविकेचा हक्क आणि पारंपरिक वापर संरक्षित करावा.
