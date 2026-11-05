बहुचर्चित कीनन-रूबेन हत्यांकाडातील मुख्य आरोपी जितेंद्र राणाला उच्च न्यायालयाकडून जन्मठेपेऐवजी 20 वर्षांची शिक्षा
आरोपींना सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Published : November 5, 2026 at 1:54 PM IST
मुंबई : साल 2011 मधील बहुचर्चित कीनन-रूबेन प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं आपला राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी (5 नोव्हेंबर) जाहीर केला. याप्रकरणी मुख्य आरोपी जितेंद्र राणा (उर्फ चायना) याला सुनावलेली मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा कमी करून ती 20 वर्ष इतकी करण्यात आली आहे. तर अन्य दोन आरोपी सुनील बोध आणि दीपक तिवाल यांना हत्येच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं आहे. मात्र, छेडछाड प्रकरणी त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. याशिवाय, याप्रकरणातील अन्य एक आरोपी सतीश दुहलज याचा दरम्यानच्या काळात कारागृहातच मृत्यू झाला. दरम्यान, अंधेरी येथील एका रेस्टॉरंटबाहेर मुलींची छेड काढणाऱ्या या टोळीला कीनन सँटोस (24) आणि रुबेन फर्नांडिस (29) या दोन तरुणांनी विरोध केला होता. त्याचा राग धरून जितेंद्र राणा आणि त्याच्या साथीदारांनी या दोघांवर जीवघेणा हल्ला करून त्यांची हत्या केली होती.
उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : या आरोपींना सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी पार पडली होती. दोन्ही बांजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. तसंच या निकाल वाचनात उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय की, ही दुर्मीळातील दुर्मीळ घटना नव्हती. तसंच मुख्य आरोपी जितेंद्र राणाकडून रागाच्या भरात हे कृत्य घडलं. त्यावेळी घडलेल्या घटनेचा बदला घेण्याकरता सूडाच्या भावनेतून त्यानं हे कृत्य केलं. मात्र त्याव्यतिरिक्त त्याच दोन्ही मयत व्यक्तींसोबत कोणतंही वैयक्तिक वैर नव्हतं. तसंच इतर आरोपी हे या कृत्यात राणासोबत सामील असले, तरी त्याच्यांवर हत्येचा गुन्हा सिद्ध होत नाही.
सदर प्रकरणाची पार्श्वभूमी : 20 ऑक्टोबर 2011 च्या रात्री, मुंबईच्या आंबोली भागातील एका हॉटेलबाहेर ही घटना घडली होती. कीनन, रूबेन हे आपल्या मैत्रिणींसोबत एका पान टपरीपाशी उभे असताना, काही स्थानिक गुंडांनी मैत्रिणींची छेड काढत अश्लील शेरेबाजी करण्यास सुरुवात केली. यावेळी कीनन आणि रूबेन यांनी त्याचा तीव्र विरोध केला आणि त्या गुंडांना तिथून हाकलून लावलं. हा अपमान सहन न झाल्यानं ते गुंड त्यांच्या इतर साथीदारांना घेऊन हत्यारांसह तिथं परत आले आणि त्यांनी कीनन आणि रूबेन यांच्यावर चाकू व इतर शस्त्रांनी जीवघेणा हल्ला केला. हा हल्ला इतका भयंकर होता की, कीनन सँटोसचा जागीच मृत्यू झाला, तर रूबेन फर्नांडिसनं रुग्णालयात उपचारादरम्यान 10 दिवसांनंतर आपले प्राण सोडले. लाजिरवाणी गोष्ट म्हणजे, भरवस्तीच्या ठिकाणी हा हल्ला होत असताना तिथं 50 हून अधिक लोकांची गर्दी उपस्थित होती, मात्र कोणीही त्या दोघांच्या मदतीसाठी पुढं आलं नाही.
न्यायालयीन खटला आणि निकाल : या घटनेनंतर देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आणि या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाईची मागणी झाली. हा खटला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष महिला न्यायालयात चालवण्यात आला. याप्रकरणी मुख्य जितेंद्र राणा, सुनील बोध, सतीश दुलहज आणि दीपक तिवाल हे चार आरोपी होते. या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांनी काम पाहिलं होतं. पुढं 5 मे 2016 रोजी विशेष न्यायालयानं निकाल देत सर्व आरोपींना दोषी ठरवत त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या खटल्यादरम्यान सरकारी पक्षानं हा गुन्हा 'दुर्मीळातील दुर्मीळ' या श्रेणीत मोडत नसल्याचं सांगत आरोपींसाठी फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली नव्हती. त्यामुळं न्यायालयानं त्यांना फाशी ऐवजी जन्मठेपेचीच शिक्षा दिली होती.
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