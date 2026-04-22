ठाणे मनपा आयुक्तांच्या वकिलांकडून माफीनामा; जारी केलेला 'जादुई' जामीनपात्र वॉरंट हायकोर्टानं घेतला मागे
ग्रंथपालानं दाखल केलेल्या याचिकेवर कोणतंही उत्तर न देता न्यायालयात वकील हजर न राहिल्यानं उच्च न्यायालयानं ठाणे मनपा आयुक्तांविरोधात वॉरंट जारी केलं होतं.
Published : April 22, 2026 at 9:20 AM IST|
Updated : April 22, 2026 at 9:59 AM IST
मुंबई : एका ग्रंथपालाला सेवानिवृत्ती लाभ न दिल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर उत्तर सादर न करणं ठाणे पालिका आयुक्तांना भोवलंय. याप्रकरणी प्रकरण फारच हलक्यात घेणाऱ्या ठाणे महापालिका आयुक्तांविरोधात मुंबई उच्च न्याायलयानं मंगळवारी जामीनपात्र वॉरंट जारी केला होता. मात्र, त्यानंतर खडबडून जागं झालेल्या ठाणे पालिका प्रशासनानं कोर्टात धाव घेत आपला बिनशर्त माफिनामा सादर केला. त्यानंतरच मुंबई उच्च न्यायालयानं वॉरंटचे आदेश मागे घेतले.
ठाणे मनपा आयुक्तांविरोधात हायकोर्टाचा 'जादुई' जामीनपात्र वॉरंट - महिन्याभरापूर्वी याबाबत हायकोर्टानं स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही ठाणे महापालिकेनं तसेच याचिकाकर्ते काम करत असलेल्या शिक्षण संस्थेनं ग्रंथपालाच्या याचिकेवर कोर्टात उत्तर न दाखल केल्याची मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठानं ठाणे महापालिकेच्या कायदेशीर सल्लागार समितीचा कोणताही वकील सुनावणीकरता हजर नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यावर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी उपस्थित वकिलांना उद्देशून "आत्ता आम्ही तुम्हाला एक जादू दाखवतो, न्यायालयीन जादू. सध्या न्यायालयात याप्रकरणी कोणीही नाही. पण, आम्ही आदेश दिल्यानंतर पुढच्या 30 मिनिटांत कोणीतरी येऊन हजर होईल." त्यानंतर हायकोर्टानं ठाणे महापालिका आयुक्तांसह संबंधित शिक्षण संस्थेच्या प्रमुखांवरोधात थेट 15 हजार रुपयांचा जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे आदेश सकाळच्या सत्रात दिले. मात्र, अपेक्षेनुसार दुपारच्या सत्रात ठाणे पालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात धाव घेत अनुपस्थित राहण्याच्या चुकीबद्दल बिनशर्त कोर्टाची माफी मागितली. त्यानंतर हायकोर्टानं जामीनपात्र वॉरंटचा आपला आदेश मागे घेतला.
काय आहे प्रकरण - ठाणे महापालिका हद्दीत पालिका प्रशासनाशी संलग्न असलेल्या एक शिक्षण संस्थेत ग्रंथपाल पदावर असलेल्या व्यक्तीनं आपल्या निवृत्ती वेतनाशी संबंधित एका मुद्यावर हायकोर्टात दाद मागितलीय. याप्रकरणी निर्देश देऊनही पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात उत्तर सादर झालेलं नाही. तसेच मंगळवारच्या सुनावणीत पालिकेच्यावतीनं कुणीही वकील कोर्टातील सुनावणीला उपस्थित नव्हतं. यावर सामान्य माणसांच्या प्रश्नांना प्रशासन इतक हलक्यात घेतंय यावर हायकोर्टानं आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इतकंच नव्हे तर सामन्यांचा न्याय व्यवस्थेवर आजही विश्वास का कायम आहे?, न्यायव्यवस्था काय करू शकते?, याची जाणीव सर्व सामान्य जनता आणि प्रशासन या दोघांनाही व्हावी, याकरता आपले अधिकार वापरत ठाणे मनपा आयुक्त आणि संबंधित शिक्षण संस्थेच्या प्रमुखांविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी केला. त्यामुळे याप्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत या दोन्ही अधिकाऱ्यांना कोर्टापुढे हजर होत जामीनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, हे स्पष्ट होतं. मात्र, पालिकेच्या वकिलांनी तातडीनं कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली. त्यानंतर हायकोर्टानं आपले आधीचे आदेश मागे घेतले.
