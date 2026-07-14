गेली 20 वर्ष 'वन हक्क मान्यता कायदा' केवळ कागदावरच का? हायकोर्टाची तीव्र नाराजी
वर्ष 2006 मध्ये कायदा अस्तित्वात येऊनही प्रलंबित असलेले लाखो आदिवासींचे दावे कधीपर्यंत निकाल काढणार? याची कालमर्यादा स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला निर्देश दिलेत.
Published : July 14, 2026 at 1:01 PM IST
मुंबई : अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी यांना लागू होणारा वन हक्क मान्यता कायदा 2006 हा कायदा अस्तित्वात येऊन त्याची दोन दशकांत प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. या बाबतीत राज्य सरकारकडून अत्यंत बेपर्वाई झालेली असून, यातून राज्य सरकारचा निव्वळ निष्काळजीपणा दिसून येतोय, अशा शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या उदासीन कारभारावर ताशेरे ओढलेत.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? - 'वनशक्ती' या स्वयंसेवी संस्थेनं साल 2014 मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे गेल्या आठवड्यात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांची प्रत सोमवारी उपलब्ध झाली. यावेळी हायकोर्टानं महाराष्ट्र सरकारच्या निष्क्रियतेचा समाचार घेतला. कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी कधी करणार याचं स्पष्टीकरण राज्य सरकारनं द्यावं आणि तो लागू करण्यासाठीची कालमर्यादाही पुढील सुनावणीत कोर्टापुढे सादर करावी, असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. वन हक्क दावे निकाली काढण्यास दशकाहून अधिक वेळ लागणे हे अत्यंत दुर्लक्ष असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. वन हक्क मान्यता कायदा हा साल 2006 मध्ये लागू झालाय. मात्र गेल्या 20 वर्षांत अजूनही लाखो आदिवासींचे दावे प्रलंबित का आहेत?, वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी का झालेली नाही?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केलाय.
राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण हायकोर्टाला अमान्य - यावेळी सरकारी वकिलांनी आदिवासींचे हक्क निश्चित करण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे काम अजूनही सुरू असल्याचं हायकोर्टात सांगितलं. मात्र गेली दोन दशकं राज्य सरकार केवळ वेगवेगळ्या सबबी पुढे करतंय, अशी टिप्पणी करत हायकोर्टानं राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. आदिवासींचे हक्क ठरवण्यासाठी 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागू शकत नाही, हा केवळ प्रशासनाचा ढिसाळपणा आहे, असं यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलंय. याचवेळी वन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 6 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.
काय आहे वन हक्क कायदा? - 'वन हक्क कायदा' हा जंगलात राहणाऱ्या अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासींना जमिनीवर शेती करण्याचा आणि राहण्याचा कायदेशीर अधिकार (वैयक्तिक आणि सामूहिक) हा कायदा देतो. वन हक्क कायद्यातून नागरिकांना दोन मुख्य अधिकार मिळतात.
वैयक्तिक वनहक्क : 4 हेक्टरपर्यंतची जमीन कसण्यासाठी किंवा राहण्यासाठी वापरण्याचा अधिकार
सामुदायिक वनहक्क : गावातील लोकांना जंगलातील उत्पादने गोळा करणं आणि जंगल व्यवस्थापनाचा अधिकार आहे. त्यामुळे हा कायदा जंगलावर अवलंबून असणा-या आदिवासींकरता अतिशय महत्त्वाचा आहे.
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