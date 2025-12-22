"स्वच्छ-निरोगी हवेत श्वास घेणं हादेखील लोकांचा मुलभूत अधिकार"- 'कांजूर'वरून हायकोर्टाची तीव्र नाराजी
कांजूर डंपिगग्राऊंवरील दुर्गंधीचा स्थानिक रहिवाशांना त्रास होत असताना मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारले आहे. समस्या सोडविण्याकरिता हेल्पलाई सुरू करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिलेत.
Published : December 22, 2025 at 7:34 PM IST
मुंबई : कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडच्या मुद्यावर पालिका आयुक्त गंभीर नाहीत. प्रशासनानं जनतेला गृहित धरू नये. स्वच्छ आणि निरोगी हवेत श्वास घेणं हादेखील लोकांचा मुलभूत अधिकार आहे, हे ध्यानात ठेवा. डंपिंग ग्राऊंडवरील दुर्गंधीचा लहान मुलांनाही त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे या समस्येकरता तक्रार निवारणाकरता अहोरात्र सुरू राहणारी हेल्पलाईन तयार करणं ही कंत्राटदाराची आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ती जर पूर्ण होत नसेल तर आम्हाला कठोर निर्देश द्यावे लागतील, असा मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी राज्य सरकारला इशारा दिलाय. बुधवारच्या सुनावणीत यावर सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आलेत.
हायकोर्टाची तीव्र नाराजी - कांजूर डंपिंग ग्राऊंडमुळे मानवी वस्तीवर होणाऱ्या परिणामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला पुन्हा एकदा फटकारलंय. इथल्या लोकांना सध्या काय भोगावं लागतंय, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे प्रशासनानं लोकांच्या भल्यासाठी सेवा करावी, त्याचं व्यावसायिकरण करू नये. डंपिंग ग्राऊंडची क्षमताही तितकीच असते. मात्र, त्यावर टाकण्यात येणारा कचरा हा कित्येक पटीनं वाढतच जातो. त्यामुळे या परिसरातून निघणारी मुंबई विमानतळापर्यंत पोहचण्याची वाट पाहताय का? असा सवाल सोमवारी न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठानं उपस्थित केला. तसेच राज्य सरकारनं कांजूर मार्ग डंपिंगशी संबधित तक्रार निवारणासाठी तात्काळ 24 तास हेल्पलाईन सुरू करावी. तसेच नागरिक ई मेलवरही तक्रार देऊ शकतील, याची सोय निर्माण करावी. त्याद्वारे दाखल होणाऱ्या तक्रारींवर तासाभरात उत्तर जाणं अनिवार्य करा. अन्यथा, आम्हाला कंत्राटदारवर देखरेख ठेवण्याकरता नवं कंत्राट काढावं लागेल, असा सूचक इशारा देत हायकोर्टानं येत्या बुधवारी यावर राज्य सरकारला सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.
राज्य सरकारची काय आहे भूमिका? - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखरेखीखाली समितीनं याचिकाकर्त्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच म्हणणं ऐकून घेतलंय. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलंय की, या संदर्भात राज्य सरकारनं राज्याच्या मुख्य सचिवांसह पाच सदस्य असलेली समिती स्थापन केलीय. तसेच यासंदर्भात तातडीनं करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत आयआयटी मुंबईसोबतही चर्चा सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून हायकोर्टाला देण्यात आली. नगरविकास विभागाचा कारभार हाकणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देखरेखीखाली राज्याच्या मुख्य सचिवांना डम्पिंगच्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश हायकोर्टानं यापूर्वीच दिलेले आहेत. मात्र, समितीनं एका बैठकीपलीकडे काहीही केलेलं नाही. याबाबत विचारणा केली असता प्रशासनाकडून टोलवटोलवीची उत्तर दिली जातात, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी गेल्या सुनावणीत हायकोर्टात दिली होती.
काय आहे प्रकरण - कांजूर डंपिंग ग्राउंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेनं जनहित याचिका दाखल केली. राज्य सरकारच्या नियोजशून्य कारभारामुळे कांजूर येथील डम्पिंग ग्राऊंडमुळे आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होतोय, असा याचिकेत म्हटलं आहे.
कांजूर डंपिंग ग्राऊंडला पर्याय शोधण्यात प्रशासन अपयशी - मुंबई महापालिका क्षेत्रात दररोज अंदाजे 6 हजार 500 मेट्रिक टन घनकचरा गोळा केला जात असताना त्यामधील 90 टक्के कचरा हा कांजूरमार्ग कचराभूमीवरच टाकला जातो. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या चार कचराभूमींपैकी बोरिवलीतील गोराई कचराभूमी 2017 पासून बंद आहे. तर मुलुंड कचराभूमी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे मुंबईचा सारा घनकचरा पूर्व उपनगरातील देवनार आणि कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीवरच नेऊन टाकला जातो. देवनार कचराभूमीची जागाही धारावी प्रकल्पासाठी देण्यात आलीयय त्यामुळे लवकरच ही कचराभूमीही बंद करावी लागल्यास मुंबई महापालिकेकडे पर्यायी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे मुंबईतील घनकचरा विल्हेवाटीसाठी कुठे नेऊन टाकायचा? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यात प्रशासनाला यश आलेलं नाही.
हेही वाचा-