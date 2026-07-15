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नवी मुंबईतील 4946 अनधिकृत बांधकामांवरून उच्च न्यायालयानं पालिकेवर ओढले ताशेरे

नवी मुंबईतील 4946 अनधिकृत बांधकामं असल्याची कबुली खुद्द पालिकेनंच त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेवर चांगलेच ताशेरे ओढले.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 5:36 PM IST

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मुंबई : अनधिकृत बांधकामं उभी राहत असताना पालिका अधिकारी काय करत होते?, या बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? अशी विचारणा करत मंगळवारी (15 जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयानं याकरता जबाबदार पाच अधिकाऱ्यांची नावं सादर देण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. नवी मुंबईतील 4946 अनधिकृत बांधकामं असल्याची कबुली खुद्द पालिकेनंच त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेवर चांगलेच ताशेरे ओढले.

काय आहे प्रकरण? : नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात किशोर शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका आणि त्यासंदर्भातील अवमान याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शहरात बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना पालिकेचे अधिकारी काय करत होते? त्यांच्या डोळ्यांदेखत अशी बांधकामं दिवसेंदिवस वाढत असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला नको का?, अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयानं गेल्या सुनावणीत पालिकेला झापलं होतं. इतकंच नव्हे तर पालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे यांनी बेकायदा बांधकामाबाबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत नाराजी व्यक्त केली होती.

पालिकेच्या नाकर्तेपणावर मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी : मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत नवी मुंबई महापालिकेच्यावतीनं संबंधितांची चौकशी व त्यानंतर पुढील कारवाईबाबतचा तक्ता मुंबई उच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात आला. तसंच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यावर असलेल्या कामाचा तपशीलही खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. मात्र हे तपशील पाहून मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यावर आपली नाराजी व्यक्त केली. या कारवाईबाबत पालिकेला जाब विचारत ही बांधकाम फोफावण्यामागे जबाबदार असलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांची नावं व त्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार?, याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केली.

TAGGED:

नवी मुंबई
उच्च न्यायालय
नवी मुंबई महापालिका
अनधिकृत बांधकाम
HIGH COURT

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