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'पर्यावरणाचं रक्षण केवळ नोटीस बजावून होणार नाही, कारवाई कधी करणार?'- हायकोर्टाचा एमपीसीबीला सवाल

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ बोगदा करण्याकरिता आरएमसी प्लांट उभारला जात असल्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर ताशेरे ओढले आहेत.

Bombay High court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 10, 2026 at 9:04 AM IST

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मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून काढण्यात येणाऱ्या बोरीवली-ठाणे या प्रस्तावित बोगद्याकरता आरएमसी प्लांट उभारल्याप्रकरणी केवळ नोटीस धाडणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाला मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी खडे बोल सुनावलेत. तुम्ही फक्त नोटीस बजावता. कारवाई करता येत नाही का? असं फटकारत हायकोर्टानं नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर काय कारवाई करणार?, त्याबाबत माहिती देण्याचे उच्च न्यायालयानं आदेश दिलेत.


काय आहे प्रकरण - नॅशनल पार्कचा भाग असलेलं येऊरचं जंगल हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील भाग आहे. मात्र, असं असतानाही याच भागात हा प्लांट उभारण्यात आलाय. त्यासाठी आवश्यक त्या पूर्व परवानग्या घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा प्लांट इथून हटवण्याची मागणी करत ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी एमपीसीबीच्यावतीनं हायकोर्टाला माहिती देताना सांगण्यात आलं की, तेथील रहिवाशांना आवाजाचा त्रास होत आहे. याबाबत संबंधित कंपनीला केवळ ठरवून दिलेल्या वेळेतच काम करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जर वेळेच्या या नियमांचं उल्लंघन होत असेल तर संबंधित कंपनीला पुन्हा नोटीस बजावली जाईल. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयाला सांगण्यात आलं की, याठिकाणी आवाजाची पातळी 99 डेसीबलपर्यंत पोहोचत असल्यानं परिसरातील लोकांना आणि जंगलातील वन्यप्राण्यांनाही याचा नक्कीच त्रास होत असणार आहे. या युक्तीवादानंतर न्यायालयानं एमपीसीबीला फटकारत स्पष्ट केलं की, केवळ नोटीस बजावून काही उपयोग नाही. यावर कारवाई काय करणार ते सांगा?, असा सवाल करत पुढील सुनावणीच्यावेळी सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यापर्यंत तहकूब केलीय.



काय आहे प्रकरण - संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या ठाणे ते बोरिवलीदरम्यान दुहेरी भुयारी बोगद्यांच्या प्रकल्पासाठी रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांट, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृहाला स्थानिक रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. हा प्लांट, कास्टिंग यार्ड आणि निवारागृह अन्यत्र हलविण्याची मागणी करत ठाणेस्थित हावरे सिटी टाऊनशिपमधील रहिवाशांसह पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी आणि प्रशांत महाडिक यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत जनहित याचिका केलीय. या कामामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण होत आहे. जवळपास शाळा आणि रहिवासी परिसर आहे. त्यासोबतच प्रदूषणामुळे रहिवाशांना आरोग्यविषयक समस्या भेडसावू लागल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयाला देण्यात आलीय. मार्च 2024 मध्ये या आरएमसी प्लांटचं काम सुरू झाल्यानंतर कामामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण वाढलं आहे. त्याचे प्रतिकूल परिणाम परिसरात दिसू लागलेत.



पर्यावरणाला धोकादायक असा हा प्रकल्प - फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुविधांसाठी त्यांच्या टाऊनशिपला लागून असलेली जमीन सपाट करून मोठ्या झाडांसह दाट हिरवी झाडे आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बेकायदा तोडण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेतून करण्यात आलाय. एमपीसीबीनं 8 ऑक्टोबर 2024 मध्ये याबाबत परिपत्रक काढून आरएमसी प्लांट्सचं पर्यावरणाला मध्यम प्रमाणात धोकादायक असलेल्या उद्योग श्रेणीत पुनर्वर्गीकरण केलं होतं. त्यामुळे या आरएमसीला नव्यानं परवानगी आवश्यक करण्यात आली होती. असं असूनही पुनर्वर्गीकरणापूर्वी 17 मे 2024 रोजी दिलेल्या परवानगीच्या आधारेच हा आरएमसी प्लांट सुरू असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलंय. तसेच हा आरएमसी प्लांट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातच उभारण्यात आलाय. याची पुष्टी करणारं ठाणे महापालिकेचं 5 जुलै 2024 रोजीचं परीपत्रकही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेसह जोडलंय. महापालिकेच्या पत्रात या जागेवर नैसर्गिक प्रवाह असून, त्या कामासाठी नाला विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणंही आवश्यक असल्याचं त्यात नमूद केलेलं आहे.

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संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोगदा
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