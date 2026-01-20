मंत्र्यांची मुलं म्हणून गुन्हेगारांना पाठिशी घालणार का? गोगावलेप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह
मंत्री भरत गोगावलेंचा मुलगा आणि पुतण्या पोलिसांना सापडत नाही, मात्र तो नोटरीसमोर येतो, याचा अर्थ काय? असं म्हणत उच्च न्यायालयानं पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलाय.
Published : January 20, 2026 at 7:44 AM IST
मुंबई : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान महाडमध्ये झालेला राडा मंत्री भरत गोगावले यांच्या अंगलट येण्याची चिन्ह आहेत. काही दिवसांपूर्वी रायगडमधील महाड परिसरात दोन राजकीय गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीच्या प्रकरणात फरार झालेल्या विकास गोगावले आणि महेश गोगावले या दोघांना अटक करण्यात टाळाटाळ का करताय?, असा प्रश्न करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढलीय.
मंत्र्यांची मुलं म्हणून गुन्हेगारांना पाठीशी घालणार का? : या प्रकरणी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास आणि पुतण्या महेश याला पाठीशी का घातलं जातंय? त्यांना अद्याप अटक का केली नाही? असा सवाल करत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठानं रायगड पोलिसांना धारेवर धरलं. तसंच 22 जानेवारीच्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणी विकास गोगावले आणि महेश गोगावले यांचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयानं 23 डिसेंबर 2025 रोजी फेटाळलाय. मात्र तरीही आजपर्यंत पोलीस त्यांना अटक करू शकलेले नाहीत, हे आश्चर्यकारक आणि गंभीर असल्याचं निरीक्षण यावेळी उच्च न्यायालयानं नोंदवलं. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितलं की, पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. यावर पोलीस रेकॉर्डनुसार महेश गोगावले फरार आहेत. मात्र, त्याच महेश गोगावलेनं 14 जानेवारी 2026 रोजी नवी मुंबईतील एका नोटरीसमोर हजर राहून या प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी कशी केली?, जर आरोपी नोटरीसमोर हजर होऊ शकतो, तर तो पोलिसांना कसा सापडत नाही? यावरून पोलिसांचा कल आरोपींना वाचवण्याकडं आहे का?, असा प्रश्न यावेळी उच्च न्यायालयानं उपस्थित केलाय.
काय आहे प्रकरण? : महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये काही राजकीय वादावरून हाणामारी झाली होती. या प्रकरणात माजी आमदार माणिक जगताप यांचे पुत्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते श्रीयांश जगताप यांच्यासह कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास आणि पुतण्या महेश आणि अन्य काही जणांविरोधात महाड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. या प्रकरणी श्रीयांश जगताप तसंच महेश गोगावले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केलाय. या अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांचे पुत्र आणि नातेवाईक महिनाभर फरार असूनही पोलीस त्यांना पकडू शकलेले नाहीत, यावर उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत पोलिसांच्या एकंदरीत तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलाय.
हेही वाचा :
- देहविक्रीच्या व्यवसायात पुन्हा ओढलं जाऊ नये, म्हणून पीडितेला सुधारगृहात डांबून ठेवणं अयोग्य - हायकोर्ट
- 2025 मध्ये मेळघाटात 115 बालकांचा कुपोषणानं मृत्यू; सरकारनं 'झीरो टॉलरन्स'ची भूमिका स्वीकारावी-हायकोर्ट
- 'दोन वर्षे महापौर पद द्या, अन्यथा विरोधात बसून सत्तेवर अंकुश ठेवू'- ठाण्यात भाजपा आमदारांचा शिवसेनेला इशारा