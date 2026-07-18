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एफडीएनं कारवाई करताना थोडं भान राखायला हवं, आयुक्तांना हायकोर्टाकडून सबुरीचा सल्ला

मुंबई हायकोर्टाने एफडीएच्या तत्काळ परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत, नव्याने तपासणी करून नियम पूर्ण असल्यास परवाना त्वरित बहाल करण्याचे आदेश दिले.

Bombay High Court
मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 6:58 AM IST

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मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनानं (एफडीए) एखाद्या हॉस्पिटलचा परवाना तत्काळ रद्द केल्यास रुग्णानं काय तिथून हातात सलाईन घेऊन आहे तसाच बाहेर पडायचं का?, अशावेळी उपचार सुरु असलेल्या रुग्णांनी काय करायंच?, आयत्यावेळी त्यांनी कुठं जायचं?, असा सवाल शुक्रवारी (17 जुलै) मुंबई हायकोर्टानं उपस्थित केला.



एफडीएनं कारवाई करताना थोडं भान राखायला हवं - एफडीएला अनियमिततेवर कारवाईचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र कारवाई करताना परवाना रद्द झालेल्या आस्थापनेला किमान तो परिसर रिकामा करण्यासाठी व आपली बाजू मांडायला किमान वेळ मिळायला हवा. थेट कारवाईनं अनेक पद्धतीचं नुकसान होऊ शकतं, याची जाणीवही एफडीएनं ठेवायला हवी. या शब्दांत सध्या प्रचंड फॉर्मात असलेल्या एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचं नाव न घेता हायकोर्टानं समज दिलीय. एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी ही सूचना केली आहे.



काय आहे प्रकरण? - नवी मुंबईतील एका पंचतारकांकीत हॉटेलचा परवाना एफडीएनं नुकताच रद्द केलाय. या कारवाईला हॉटेलनं याचिकेद्वारे मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी 3 जुलै रोजी या हॉटेलची तपासणी करत तिथं अनियमितता आढळ्याच्या कारणाखाली त्यांचा अन्न परवाना तत्काळ रद्द केला. त्यामुळं सहाजिकच या हॉटेलला टाळ लावावं लागलं. मात्र, कारवाई झाली तेव्हा आमच्या हॉटेलमध्ये काही परदेशी नागरिकही वास्तव्यास होते. या कारवाईनं आमचं मोठं आर्थिक नुकसान झालंय. परवाना का रद्द केलाय याचा तपशीलही एफडीएनं दिलेला नाही. तसेच आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधीही दिलेली नाही, असा दावा हॉटेलनं या याचिकेतून केलाय.



एफडीएच्या धडक कारवाईवर हायकोर्टाची नाराजी - हॉटेलनं नियमांचं उल्लंघन केल्यानं ही कारवाई झाली आहे, असा युक्तिवाद यावेळी एफडीएच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. मात्र आम्ही सर्व नियमांची पूर्तता केलेली आहे. एफडीएनं नव्यानं तपासणी करावी व आमचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घ्यावी, अशी विनंती हॉटेलनं या याचिकेतून हायकोर्टाकडं केलीय. मात्र आता शनिवार-रविवार असल्यानं तपासणी तातडीनं करता येणार नाही, असं उत्तर एफडीएकडून येताच त्यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत आपला संताप व्यक्त केला. कारवाई वार पाहून करता का?, असा सवाल करत एफडीए आयुक्त कार्यालयाला या हॉटेलची, शनिवारी (18 जुलै) नव्यानं तपासणी करण्याचे आदेश जारी केलेत. त्यासाठी एका विशेष पथकाची नियुक्ती करावी. जर हॉटेलनं दावा केल्याप्रमाणे सर्व नियमांची पूर्तता केलेली असल्यास त्यांचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई तत्काळ मागे घ्यावी, जेणेकरुन हॉटेलची सेवा पुन्हा कार्यरत होईल, असं आदेश देत याप्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केलीय.

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TAGGED:

मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT
FDA ACTION
TUKARAM MUNDHE
HIGH COURT ORDER ON FDA

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