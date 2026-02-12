ETV Bharat / state

'येत्या 10 वर्षांत मुंबईत घोड्यावर फिरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही'- हायकोर्टाचा वाढत्या अतिक्रमणावरून खोचक टोला

पवईतील हिरानंदानी परिसरातील अतिक्रमणांमुळं रस्त्यांची इतकी वाईट अवस्था झालीय की, पुढच्या दहा वर्षांत मुंबईकर घोड्यानंच प्रवास करतील, असा सणसणीत टोला उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला लगवला.

मुंबई हायकोर्ट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 7:19 AM IST

मुंबई : शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांमुळं रस्त्यांची इतकी वाईट अवस्था झालीय, की पुढच्या दहा वर्षांत मुंबईकर घोड्यानंच प्रवास करतील. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी मुंबई महानगरपालिकेची कानउघडणी केलीय.



हायकोर्टाचा सणसणीत टोला : पवईतील रस्त्यांवरल पदपथावर वाढत्या अतिक्रमणांच्या मुद्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेचे कान उपटलेत. रस्ता असो किंवा मोकळे फुटपाथ जरा कुठे जागा रिकामी दिसली की लगेच त्यावर अतिक्रमण केलं जातं. मात्र, हे सारं सुरू असताना महापालिका काहीच करत नाही. त्यामुळं भविष्यात मुंबईची काय अवस्था होईल, याची आम्हाला चिंता वाटतीय, असं निरीक्षणही यावेळी हायकोर्टानं या सुनावणीत नोंदवलं. मुंबईतील रस्ते आणि पदपथांची अवस्था बघता भविष्यात मुंबईकरांना वाहनं सोडून सायकल किंवा छोट्या ई -बाईकच चालवाव्या लागतील. प्रशासनाकडेही हे सक्तीचं करण्याशिवाय दुसरा काहीच पर्याय उरणार नाही. त्यामुळं सायकलपेक्षा घोड्याचाच पर्याय मुंबईकरांसाठी उत्तम राहील, अशी टिप्पणीही यावेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी केली.



काय आहे याचिका? : पवईतील ब्युमॉंट स्कूलनं यासंर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. येथील पोद्दार मार्ग ते जेव्हीएलआरपर्यंतचा रस्ता आणि पदपथावर झोपड्यांचं अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. त्यामुळं येथील रस्त्यावर प्रचंड वाहतूककोंडी होत आहे. त्याचा विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना नाहक त्रास होतोय. शाळेकडून महापालिकेकडं याची रितसर तक्रार करण्यात आलीय. मात्र, महापालिका प्रशासन काहीच करत नाही. त्यामुळं याप्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयानं झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून करण्यात आलीय.



काय आहे प्रकरण? पवईतील हिरानंदानी परिसरातील रस्त्यावरुन एकेवळी चार गाड्या जाऊ शकत होत्या. मात्र, आता तिथं केवळ एकच लेन वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहे. आधी हा रस्ता किती सुंदर होता? आता त्याची काय अवस्था झाली?, असा सवाल उपस्थित करत इथं महापालिकेचा किती भूखंड होता?, त्यावर किती अतिक्रमण झालंय?, यासंर्भात आजपर्यंत काय कारवाई केली? याची सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केलीय.

