पालघर पोलिसांनी तपासात केलेली एकूणच कारवाई निव्वळ हास्यास्पद, हायकोर्टाचे ताशेरे
पालघर डॉक्टर्स असोसिएशननं हायकोर्टात याचिका दाखल करत दाद मागितलीय. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली होती.
Published : September 11, 2026 at 10:43 PM IST
मुंबई : पालघर पोलिसांनी रूग्णालयात शिवसैनिकांनी धुडगूस घातल्याच्या प्रकरणात जराही गंभीरता दाखवलेली नाही. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी पालघर पोलिसांनी आजवर केलेला तपास आणि पंचनाम्यापासून स्टेशन डायरीपर्यंतची कारवाई हास्यास्पद असल्याचं हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.
पालघरल पोलिसांनी केलेला पंचनामा हास्यास्पद - 5 सप्टेंबर रोजी एका गोविंदाच्या उपचारावरील पैशावरून काही स्थानिक शिवसैनिकांनी पालघर रूग्णालयात घुसून वैद्यकीय कर्मचा-यांना दमदाटी करत एकावर हात उचलल्याची घटना घडलीय. याप्रकरणाची आता हायकोर्टानं गंभीर दखल घेत घेत पालघर पोलिसांच्या कारवाईचा पंचनामा सुरू केलाय. पालघर पोलिसांनी याप्रकरणी स्टेशन डायरी तयार करताना दाखवलेला कमालीचा हलगर्जीपणा पंचनामा करतानाही कायम ठेवल्याचं शुक्रवारी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आलंय. ज्या गोविंदावर उपचार सुरू होते, त्याचं सलाईन काढून त्याला आलेली मंडळी जबरदस्तीनं घेऊन गेली होती. या घटनेत त्याला लावलेलं सलाईन कुठेय?, तो ताब्यात का घेतलेलं नाही?, इतका महत्त्वाचा पुरावा ताब्यात घेणं तपास अधिका-याला आवश्यक वाटलं नाही?, ज्यावरून सारं रामायण घडलं तीच गोष्ट तुमच्या ताब्यात नसेल तर उद्या काय सिद्ध करणार? असे सवाल शुक्रवारी हायकोर्टानं उपस्थित केले.
कोकण विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महानिरीक्षकांना चौकशीचे आदेश - याप्रकरणी पालघर पोलिसांनी घटना घडल्यापासून आरोपींना मदतच होईल अशी वरवरची कारवाई केल्याचं अधोरेखित होतंय, असं स्पष्ट करत याप्रकरणी कोकण विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महानिरिक्षकांना पालघर पोलिसांच्या तपासाची पाहाणी करून त्यांनी याप्रकरणी केलेली कारवाई कायदेशीर आहे की नाही?, यावर 17 सप्टेंबर रोजी होणा-या पुढील सुनावणीत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जारी केलेत.
पालघर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर सवाल - या प्रकरणात पालघर पोलिसांनी कमालीचा निश्काळजीपणा दाखवल्याचा ठपका ठेवत हायकोर्टानं पोलीस अधिक्षक यतिश देशमुख यांची चांगलीच खरडपट्टी काढलीय. तसेच याप्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडणा-या मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांचीही चांगलीच कानउघडणी केलीय. आरोपी हे सत्ताधारी घटक पक्षाशी संबंधित असल्यानं ही कारवाई संथ गतीनं चालत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते डॉक्टर संघटनेनं हायकोर्टात केलाय. तसेच ज्या तीन आरोपींना अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला त्यांच्या अर्जाला राज्य सरकारनं नव्हे तर तक्रारदार या नात्यानं आम्ही दंडाधिकारी कोर्टात विरोध केला तेव्हा ते अर्ज नामंजूर झाले, ही बाब संघटनेची बाजू मांडणा-या ए.यू. कामदार यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली. तसेच याप्रकरणानंतर संबंधित हॉस्पिटल आणि तेथील डॉक्टरांसह इतर कर्मचा-यांना असुरक्षित वाटत असल्यानं त्यांच्या सुरक्षेचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली. जी मान्य करत हायकोर्टानं पोलिसांना रूग्णालयाला सुरक्षा पुरवत पुढील आदेश येईपर्यंत ती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिलेत.
पालघर पोलिसांच्या हलगर्जीपणावर हायकोर्टाचे ताशेरे - दहिहंडी दरम्यान शनिवारी रात्री एका जखमी गोविंदाच्या उपचारावरून शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालत पालघरमधील एका रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याची घटना घडलीय. यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं दिलेल्या आदेशानुसार पालघर पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख शुक्रवारीही न्यायालयापुढे जातीनं हजर झाले होते. पालघरमधील रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याला झालेल्या मारहाण प्रकरणी हायकोर्टानं पालघर पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. याप्रकरणी एकूण 17 जणांविरोधात पालघर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. त्यापैकी 10 आरोपींपैकी 9 आरोपी फरार असून उर्वरित 7 जणांची ओळखच पटलेली नाही, अशी माहिती सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी कोर्टाला दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाची तीर्व शब्दात नाराजी व्यक्त करत "हीच का तुमची कार्यक्षमता?" असा सवाल केला. एफायआर दाखल होताच 9 आरोपी फरार होतात?, 7 जण कोण याची पोलिसांना काहीच माहिती नाही?, या शब्दांत हायकोर्टानं पालघर पोलीस अधीक्षकांची कानउघडणी केली.
काय आहे प्रकरण?- दहिहंडी फोडताना जखमी झालेल्या एका गोविंदाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्याच्या डोक्याला आणि मणक्याला दुखापत झाल्यामुळे डॉक्टरांनी सिटीस्कॅनसह अन्य उपचारांसाठी 20000 रुपये खर्च सांगितला होता. यापैकी 10000 रुपये आयोजकांनी रूग्णालयात जमा केले होते. मात्र त्यानंतर या रुग्णाला डिस्चार्ज देण्यास रूग्णालय प्रशासनानं नकार देताच तिथं बाचाबाची झाली. त्यात एका शिंदे गटाच्या माजी पदाधिकाऱ्यानं व त्याच्या काही समर्थकांनी रुग्णालयात डॉक्टरांना धमकावत शिवीगाळ केली, तसेच एका कर्मचाऱ्यावर हातही उगारल्याचं सीसीटिव्ही व्हिडिओत स्पष्टपणे दिसतंय. याप्रकरणी शिंदे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, यांच्यासह शहर प्रमुख राहुल घरत, आमदार राजेंद्र गावित यांचे पुत्र रोहित गावित यांच्यासह 17 जणांविरुद्ध पालघर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आलीय. याप्रकरणी पालघर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 मधील विविध कलमांसह महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा-व्यक्ती आणि संस्था अधिनियम, 2010’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेता संशयित आरोपींनी सोमवारी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावली होती. पोलिसांनी शिवसेनेचे शहरप्रमुख राहुल घरत यांना अटक केलीय.
डॉक्टर संघटनेची हायकोर्टात धाव - या घटनेच्या विरोधात पालघर डॉक्टर्स असोसिएशननं हायकोर्टात याचिका दाखल करत दाद मागितलीय. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. ही याचिका शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी केलेल्या मारहाणीच्या प्रकरणातील सुमोटो याचिकेसोबत जोडण्यात आलीय. त्यात अमाकस क्युरी म्हणून नियुक्त केलेल्या जेष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी कोर्टाला या मारहाणीची माहिती दिली. डॉक्टरांना धमकावून त्यांच्यावरच उलट ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) गुन्हा दाखल करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांवर दबाव आणला जात असल्याचं त्यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
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