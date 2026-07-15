"मुंबईकरांना लवकरच पाठीवर ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन फिरण्याची वेळ येईल"- उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या भरपाईपोटी सोलापूर जिल्ह्यात वृक्षारोपण करण्याच्या प्रस्तावावर मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
Published : July 15, 2026 at 7:24 AM IST
मुंबई : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) विविध विकास प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. "ती वेळ दूर नाही की लोकांना पाठीवर ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन फिरावं लागेल आणि दर तीन तासांनी ऑक्सिजनचा डोस घ्यावा लागेल," असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. प्रकल्पांसाठी तोडण्यात येणाऱ्या झाडांच्या भरपाईसाठी 500 किलोमीटर दूर वृक्षारोपण करण्याच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अशा प्रकारच्या वृक्षारोपणाचा स्थानिक पर्यावरणाला कोणताही फायदा होत नसल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून होणारे वृक्षारोपण प्रकल्पग्रस्त भागाच्या किंवा त्याच्या जवळच्या परिसरात करण्याचा गंभीरपणे विचार करावा, अशी सूचनादेखील उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला केली.
बुलेट ट्रेनसाठी 847 झाडांची तोड : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या भरपाईपोटी सोलापूर जिल्ह्यात वृक्षारोपण करण्याच्या प्रस्तावावर मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली. प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात असताना भरपाईचे वृक्षारोपण सोलापुरात करण्यामागील औचित्य काय? असा सवालदेखील न्यायालयानं उपस्थित केला.
यावर राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आलं की, सध्या भरपाईच्या वृक्षारोपणासाठी आवश्यक जमीन केवळ सोलापूर जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. मात्र भविष्यात वृक्षतोडीची भरपाई प्रकल्पाच्या जवळील परिसरातच करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
काय आहे प्रकरण? : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू ते अंबेसराई दरम्यान 132 केव्ही वीजवाहिनी उभारण्यासाठी 3.35 हेक्टर वनजमिनीचे हस्तांतरण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी 1.9656 हेक्टर कांदळवन क्षेत्रातील सुमारे 847 झाडे तोडण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी महाट्रान्सकोने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.
राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितलं? : सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, महाट्रान्सकोने आवश्यक भरपाईची रक्कम जमा केली असून सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 6.7 हेक्टर वनजमिनीवर भरपाई स्वरूपात वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन करण्यात आलं आहे. तसेच मॅन्ग्रोव्ह सेलने वृक्षारोपण आणि झाडांच्या वाढीचा तपशील उपलब्ध करून देणारे ऑनलाइन पोर्टलही विकसित केलं आहे. भविष्यातील प्रकल्पांमध्ये भरपाईचे वृक्षारोपण प्रकल्पस्थळाच्या जवळच करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाहीही सरकारनं न्यायालयात दिली.
'जिथे नुकसान तिथेच उपाययोजना करा' : यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी, "या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि परिसरातील पर्यावरणाचे नुकसान होत आहे. वन विभागावर ताण असल्याचं आम्हाला मान्य आहे. मात्र वृक्षारोपणासाठी योग्य जागा 500 किलोमीटर दूरच उपलब्ध होते, हे स्वीकारणं कठीण आहे."
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, सध्या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचा विचार नाही. मात्र सोलापूरसारख्या दूरच्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्याऐवजी प्रकल्पाच्या परिसरातच योग्य पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो का? याचा विचार करावा. त्यामुळे स्थानिक पर्यावरणाचं नुकसान त्याच परिसरात भरून काढता येईल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
"फक्त आश्वासनं देऊन चालणार नाहीत. वृक्षतोड होण्यापूर्वीच भरपाईचे वृक्षारोपण सुरू करण्याचाही पर्याय विचारात घ्या. मुंबई आणि परिसरातील कांदळवनांची तोड होत असताना त्याची भरपाई सोलापुरात वृक्षारोपण करून कशी होणार, याचाही विचार होणं आवश्यक आहे," असं निरीक्षण नोंदवत न्यायालयानं वृक्षारोपणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वनजमिनींची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी होणार आहे.