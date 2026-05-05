एचडीएफसी बँकेचे सीईओ शशिधर जगदीशन यांच्यावरील लाचखोरीचा गुन्हा रद्द, मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला दिलासा

2 कोटींची लाच घेतल्याचा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द करत एचडीएफसी बँकेचे सीईओ शशिधर जगदीशन यांना दिलासा दिला आहे.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 5, 2026 at 9:15 PM IST

मुंबई : शशिधर जगदीशन यांना त्यांच्यावर दाखल झालेल्या लाचखोरी प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला लाचखोरीचा एफआयआर पूर्णपणं रद्द केला आहे.


30 मे 2025 रोजी मुंबई मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशानुसार जगदीशन यांच्यासह सात जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर जगदीशन यांनी हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयानं या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी व्हावी, असे सांगत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हे संपूर्ण प्रकरण लिलावती किर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट (LKMM ट्रस्ट) यांच्या तक्रारीतून समोर आलं. ट्रस्टनं आरोप केला होता की, जगदीशन यांनी चेतन मेहता गटाला ट्रस्टवर बेकायदेशीर नियंत्रण मिळवून देण्यासाठी मदत केली. त्यासाठी सुमारे 2.05 कोटींची लाच घेतल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे.



ट्रस्टनं पुरावा म्हणून एका हस्तलिखित डायरीचा उल्लेख केला होता. या डायरीत आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच, ट्रस्टच्या परवानगीशिवाय सुमारे 25 कोटी रुपये एचडीएफसी बँकेत जमा करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला. याशिवाय, जगदीशन यांच्यावर 1,000 कोटींचा मानहानीचा दावादेखील दाखल करण्यात आला होता. दुसरीकडे, जगदीशन यांनी हे सर्व आरोप पूर्णपणे निराधार आणि सूडबुद्धीने केलेलं असल्याचं सांगितलं. त्यांच्या वडिलांच्या मालकीच्या स्प्लेंडर जेम्स लिमिटेड या कंपनीविरोधात सुरू असलेल्या कर्जवसुलीच्या कारवाईमुळेच त्यांना लक्ष्य केलं जात असल्याचा त्यांनी दावा केला.



कोर्टानं दोन्ही बाजू ऐकून काही महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यामध्ये कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवलं की मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने प्रक्रिया नीट पाळली नव्हती, म्हणजेच कायदेशीर प्रक्रिया योग्य पद्धतीनं पूर्ण करण्यात आली नाही. तसेच साक्षीदारांचे स्टेटमेंट (verification) घेण्यापूर्वीच नोटीस काढली होती. ही प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी असल्याच कोर्टानं नमूद केलं. याशिवाय, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की जगदीशन यांचा लाच प्रकरणात थेट सहभाग असल्याचा ठोस पुरावा नाही, असेही न्यायालयानं निरीक्षण नोंदविलं.



बँकेच्यावतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं की, मेहता कुटुंबातील काही सदस्यांनी 1995 मध्ये घेतलेलं कर्ज अजूनही फेडलेलं नाही. त्यामुळे वसुली टाळण्यासाठीच सीईओला टार्गेट केलं जात असल्याचा मुद्दाही कोर्टानं लक्षात घेतला. ट्रस्टनं या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) द्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, कोर्टाने ती परवानगी नाकारत आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) तपासासाठी सक्षम असल्याचं सांगितलं. याच प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक एफआयआरदेखील कोर्टानं रद्द केला. त्यामध्ये केकी एलाविया, वेंकटू श्रीनिवासन आणि फिनिक्स एआरसी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर 2.25 कोटींच्या अपहाराचा आरोप होता. शेवटी, हायकोर्टाने दोन्ही एफआयआर आणि मॅजिस्ट्रेटची नोटीस रद्द करत शशिधर जगदीशन यांना पूर्णपणे दिलासा दिला आहे.

