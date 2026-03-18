केवळ वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी ॲट्रॉसिटीचा गैरवापर नको, हायकोर्टाकडून वकिलाला 16 वर्षांनी दिलासा
केवळ वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी ॲट्रॉसिटीचा गैरवापर नको, असं महत्त्वाचं निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात नोंदवलं आहे.
Published : March 18, 2026 at 10:50 AM IST
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला एक गुन्हा रद्द करत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठानं स्पष्ट केलं की, 'या कायद्याचा वापर करताना ठोस आणि स्पष्ट पुरावे आवश्यक आहेत, केवळ वैयक्तिक वाद, आरोप किंवा सूडबुद्धीनं केलेल्या तक्रारींवर आधारित गुन्हे दाखल होता कामा नयेत'.
नेमकं प्रकरण काय? : या प्रकरणात याचिकाकर्ते वीरेंद्रनाथ तिवारी यांच्याविरोधात सिद्धार्थ लॉ कॉलेजमधील शिक्षिका चित्रा साळुंखे यांच्या तक्रारीवरून एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. तक्रारीनुसार, जून 2007 मध्ये तिवारी यांनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आरोपावरून साळुंखे यांच्यावर छत्रीनं हल्ला केला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता कलम 324 तसेच एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयानं पुराव्यांचा अभाव आणि प्रकरणाच्या स्वरूपाचा विचार करून तिवारी यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला.
असा झाला युक्तिवाद : गुन्हा रद्द करण्यासाठी वीरेंद्रनाथ तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं असा युक्तिवाद करण्यात आला की, फिर्यादीच्या राखीव पदासाठीच्या पात्रतेवर आणि शैक्षणिक अर्हतेवर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे सूडबुद्धीने ही तक्रार दाखल करण्यात आली. तसेच, यापूर्वी दाखल झालेल्या अशाच दोन एससी-एसटी प्रकरणांमध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झाल्याचंही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं.
हायकोर्टाचा निकाल : दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयानं नमूद केले की, आरोपांमधून एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक घटक स्पष्टपणे दिसत नाहीत. विशेषतः जातिवाचक अपमान किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केल्याचे ठोस पुरावे आढळत नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळे संबंधित एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करून प्रकरण निकाली काढण्यात आलं.
