कर्ज म्हणून दिलेले पैसे वसूल करणं म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणं नव्हे, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

एका शिक्षकाच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल झालेल्या सहा जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय
Published : June 1, 2026 at 2:28 PM IST

मुंबई : एखाद्या व्यक्तीला दिलेल्या कर्जाचे पैसे त्याच्याकडून परत मागणं म्हणजे त्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचं होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत एका शिक्षकाच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरल्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल झालेल्या सहा जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिलेले पैसे परत देण्याची मागणी करणं म्हणजे काही त्या व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणं असं म्हणता येणार नाही, असं अधोरेखित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सहा जणांविरोधातील गुन्हा तसंच दाखल करण्यात आलेला फौजदारी खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.


काय आहे प्रकरण? : पेशानं शिक्षक असलेल्या दिलीप मांडे यांनी या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांकडून व्याजानं काही पैसे उधारीवर घेतले होते. मात्र, सप्टेंबर 2022 साली मांडे यांच्या कुटुंबीयांनी कोल्हापूर पोलिसांत तक्रार दिली केली की, कर्ज देणार्‍यांनी आता त्या पैशाच्या वसुलीसाठी आपला सतत छळ केल्यामुळं दिलीप यांनी विष प्राशन करुन आत्महत्या केली. या तक्रारीवरून कोल्हापूर पोलिसांनी अमित मोरे या मुख्य आरोपीसह अन्य पाच जणांविरोधात आयपीसी कलम 306 व कलम 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवून आपलं आरोपपत्र दाखल केलं होतं.


निर्दोष असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा : याविरोधात अमित मोरे यांच्यासह पाचही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रुपेश बोबडे, अ‍ॅड. श्रद्धा नकडी यांच्यामार्फत युक्तिवाद करताना कोल्हापूर पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईला आव्हान देण्यात आलं. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या एकलपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.


वैद्यकीय अहवालातून मृत्यूचं खरं कारण समोर : याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी आपलं निर्दोषत्व मांडताना सुनावणी दरम्यान दिलीप मांडे यांचा शवविच्छेदन अहवाल आणि मृत्यूशी संबंधित इतर वैद्यकीय अहवाल पुरावे म्हणून न्यायालयासमोर सादर केले. हे रिपोर्ट तपासले असता स्पष्ट झालं की, मृत व्यक्तीच्या शरीरात कोणत्याही प्रकारच्या विषाचे अंश आढळून आलेले नव्हते. मिळालेल्या अंतिम वैद्यकिय प्रमाणपत्रानुसार संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू हा कोणत्याही विषामुळं झालेला नसून तो तीव्र हृदय विकाराच्या झटक्यामुळं झाल्याचं निदर्शनास येताच मुंबई उच्च न्यायालयानं या याचिकाकर्त्यांविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश कोल्हापूर पोलिसांना दिले आहेत.

