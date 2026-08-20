भावी पिढीला मैदानी खेळ खेळण्याकरता जागा शिल्लक ठेवणार की नाही? उच्च न्यायालयाचा वांद्रेतील मैदानाच्या आरक्षण बदलावरुन सवाल
भावी पिढीला मैदानी खेळ म्हणजे काय? याची ओळख होण्याकरता जागा शिल्लक ठेवणार आहात की नाही? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला.
Published : August 20, 2026 at 7:55 PM IST
मुंबई : भावी पिढीला मैदानी खेळ खेळण्याकरता जागा शिल्लक ठेवणार आहात की नाही? अशा शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं पालिकेनं वांद्रे रेक्लेमेशन येथील 8 हजार 450 चौ.मी.वर पसरलेल्या फुटबॉल मैदानाचं आरक्षण बदलून त्याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला दिलेली मंजुरी 'जैसे थ' ठेवण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे तूर्तास तरी याबाबतीत घेतलेल्या निर्णयावर प्रशासनाला कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही.
काय होती याचिका :- रातोरात पालिकेनं या प्रस्तावाला दिलेल्या मंजुरीला विरोध करत मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेत याप्रकरणी दाद मागितली होती. त्यानुसार गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता हायकोर्टानं काही गंभीर सवाल उपस्थित केले. मैदानंच उरली नाहीत तर मुलांनी फुटबॉल खेळायचं कुठे? भावी पिढीला मैदानी खेळ काय असतात हे समजण्यासाठी जागा शिल्लक ठेवणार आहात की नाही? यावर उत्तर देताना प्रशासनाच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं की, हा काही रातोरात घेतलेला निर्णय नाही. हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करणं योग्य नाही. मात्र हायकोर्टानं यावर असहमती दर्शवत या मैदानाबाबत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश देत याप्रकरणाची सुनावणी 10 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण? :- सुमारे 5000 प्रेक्षकांच्या आसनक्षमतेच्या नेव्हील डिसुझा मैदानात दरवर्षी 900 पेक्षा जास्त सामने खेळवले जातात. ज्यात मुंबईसह देशभरातील शेकडो क्लबचा सहभाग असतो. याशिवाय मुंबईतील अनेक संघ आणि फुटबॉलपटू याच मैदानात खेळून आपल नियमित सराव करतात. आता जर मैदानासाठी राखीव असलेल्या या भूखंडाचं आरक्षण बदलल्यास खेळाडूंचेच नव्हे तर क्लब, प्रशिक्षक व यावर अवलंबून असलेल्या अनेकांचं नुकसान होईल. त्यामुळे या मैदानाचं आरक्षण बदलू नये अशी मागणी करत मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं आरक्षण बदलाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वकील झल अंद्यार्जुना यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध करत युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, प्रशासनाचा हा निर्णय खेळाडूंच्या हक्कांवर गदा आणत असून तो अन्यायकारक आहे. तसेच संबंधित भागात प्रदर्शन केंद्र असतानाही प्रशासन आरक्षण बदलण्याचा घाट घालता जातोय, असा आरोपही हायकोर्टात करण्यात आला. म्हाडानं 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी या भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करण्याबाबतच पत्र काढलंय. तर मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीनं मे 2026 मध्ये मैदानाचं जमीन आरक्षण बदलण्याबाबत शिफारस केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा 1966 कलम 67(1) नुसार या मैदानाचं आरक्षण बदलून याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव पालिकेकडून मान्य करण्यात आलाय.
रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या सभागृहात पालिकेकडून प्रस्तावाला मंजुरी -: हे आरक्षण बदलाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यास आणखी किती वेळ लागणार? अशी प्रशासनाला विचारणा गेल्या सुनावणीत केली होती. त्यावेळी या निर्णयावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात येतील, त्यास बराच वेळ जाईल अशी माहिती पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र मंगळवारी रात्री उशिरा मुंबई महापालिकेच्या महासभेत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला असता, सत्ताधारी भाजप-शिवसेना यांच्या बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव लागलीच मंजूर करण्यात आला. मंगळवारी बोलावण्यात आलेल्या विशेष सभेत हा प्रस्ताव महापालिकेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता.
सुधार समितीच्या अध्यक्षा आणि शिवसेना (शिंदे) गटाच्या नगरसेविका संध्या विपुल दोशी यांनी हा प्रस्ताव सभेपुढे प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटाने तीव्र विरोध केला होता. आधीच मुंबईतील सार्वजनिक मोकळ्या जागा आणि क्रीडांगणांची कमतरता असताना आणखी एका महत्त्वाच्या मैदानाचे आरक्षण बदलणे नागरिकांच्या हिताचे नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र बहुमत असल्यानं विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी महायुतीनं हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. या प्रकरणी मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं हायकोर्टात धाव घेतलेली असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलीय हे विशेष.
पालिकेतील काँग्रेस पक्षाचा प्रस्तावास विरोध -: साल 2007 पासून काँग्रेसचे स्थानिक नगरसेवक राजा रहबर खान यांनी नेव्हिल डिसोझा मैदानाशी स्थानिकांच्या अनेक पिढ्यांच्या आठवणी जोडल्या असल्याचं सांगितलं. सुमारे 200 स्थानिक फुटबॉल क्लब या मैदानाचा वापर करत असल्याचंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं. आरक्षण होण्यापूर्वीपासून इथं नियमितपणे फुटबॉल आणि क्रिकेट खेळलं जातंय. मात्र नगरसेवक असूनही आपण हे मैदान वाचवू शकत नसू, तर ही लाजिरवाणी बाब असल्याची खंत त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केली.
अशरफ आझमी यांचाही प्रस्तावाला विरोध :- काँग्रेसचे नेते अशरफ आझमी यांनीही प्रस्तावाला विरोध केलाय. या प्रकरणाशी संबंधित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना महापालिका मैदानाचे आरक्षण बदलण्याची प्रक्रिया कोणत्या आधारावर पुढे नेतेय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईतील नागरिकांसाठी उपलब्ध सार्वजनिक मोकळ्या जागा झपाट्याने कमी होत असताना क्रीडा व मनोरंजनासाठी आरक्षित भूखंड व्यावसायिक किंवा कार्यक्रमांसाठी वापरण्याच्या दृष्टीनं आरक्षण बदलल्यास नागरिकांसाठी उपलब्ध खुल्या जागा आणखी कमी होतील. मात्र, विरोधकांच्या तीव्र विरोधानंतरही भाजप-शिवसेना बहुमताच्या जोरावर महापालिकेच्या महासभेने नेव्हिल डिसोझा मैदानाचे आरक्षण बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीय.
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