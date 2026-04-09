एशियाटिक सोसायटी निवडणुकीबाबत धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती
एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीला कोणत्या नियमांतर्गत स्थगिती दिली, असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला विचारणा केलीय. हायकोर्टानं याचिकेवरील सुनावणी 16 एप्रिलपर्यंत तहकूब केलीय.
Published : April 9, 2026 at 7:30 AM IST
मुंबई : एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीबाबत धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिलीय. या निवडणुकीकरता नव्यानं मतदार यादी तयार करण्याच्या धर्मदाय आयुक्तांच्या निर्णयाची तूर्तास अंमलबजावणी नको, असं हायकोर्टानं (Bombay high court) स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण - एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीला धर्मादाय आयुक्तांनी स्थगिती दिलीय. तसेच नव्यानं वैध आणि पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याच्या आदेश दिले होते. धर्मदाय आयुक्तांच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर, विश्वस्त विश्वास उटगी, धनंजय शिंदे आणि स्वाती दाते यांनी याप्रकरणी वकील स्वरूप पाटील यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय.
काय आहे याचिका - या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, धर्मादाय आयुक्तांनी 13 मार्च रोजी हे आदेश पारित करताना कोणत्याही सदस्याला सुनावणीची नोटीस दिलेली नाही. तसेच संस्थेला आपलं म्हणणं मांडण्याचीही संधीही दिली नाही. त्यावर नियोजित निवडणुकीच्या अवघ्या काही तास आधी धर्मदाय आयुक्तांनी स्थगितीचे आदेश पारित केल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. याची नोंद घेत हायकोर्टानं धर्मादाय आयुक्तांनी कोणत्या कलमांतर्गत हा आदेश पारित केला?, असा सवाल विचारलाय. तसेच हा सदोष आदेश रद्द करणं आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं. तेव्हा हायकोर्टानं यावर सविस्तर भूमिका मांडण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी बुधवारच्या सुनावणीत हायकोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. हायकोर्टानं त्यांची ही विनंती मान्य करत याप्रकरणाची सुनावणी 16 एप्रिलपर्यंत तहकूब केलीय.
हायकोर्टाच्या निर्देशांवर याचिकाकर्ते समाधानी - " एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईतच्या या निवडणुकीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतलेला अंतरिम निर्णय हा पारदर्शक आणि न्यायनिष्ठतेला बळ देणारा आहे. आम्ही या न्यायालयीन प्रक्रियेचा पूर्ण आदर राखत कोर्टाच्या अंतिम निकालाकडे लक्ष ठेवून आहोत. या ऐतिहासिक संस्थेच्या हितासाठी आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी दिला जाणारा अंतिम निर्णय हा निष्पक्ष असेल, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे", अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते धनंजय शिंदे यांनी ईटीव्ही भारतला दिलीय.
दोन माजी खासदारांमध्ये अध्यक्षपदाच्या शर्यतीसाठी सामना- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीप्रमाणं मुंबईतील 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या निवडणुकीतही 'व्होट चोरी' झाल्याचे आरोप झाले. सुमारे 221 वर्षांची समृद्ध वैचारिक परंपरा लाभलेल्या 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या निवडणुकीसाठी उद्या (8 नोव्हेंबर) मतदान होणार होती. मात्र, 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या (7 नोव्हेंबर) व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पुढं ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. भाजपा समर्थित डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या पॅनलनं काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षावर नव्या सदस्यांची बोगस नोंदणी करून निवडणूक चोरण्याचा थेट आरोप केला आहे. तर माजी खासदार कुमार केतकर यांच्या पॅनलनेही सहस्त्रबुद्धे गटावर मुख्यमंत्री कार्यालय आणि एका दैनिकाच्या कार्यालयातून मोठ्या प्रमाणात सदस्य नोंदणी केल्याचा आरोप केला. 'दि एशियाटिक सोसायटी'च्या या निवडणुकीत भाजपाचे माजी खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे आणि काँग्रेसचे माजी खासदार कुमार केतकर यांच्यात अध्यक्षपदासाठी सामना आहे.
